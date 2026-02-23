God of War Ragnarök: Unveröffentlichte Szene könnte Setting des nächsten Teils verraten

Könnte sich der nächste Teil der Reihe um den Konflikt zwischen Ra und Apophis drehen?

Seit dem Ende von God of War Ragnarök fragen sich Fans, wohin es Kratos als Nächstes verschlägt. Offiziell gibt es keine Informationen, doch schon länger gibt es in der Community Vermutungen, dass das ägyptische Pantheon als nächstes in den Fokus rücken könnte. Ein Dataminer glaubt nun, in den Dateien des Spiels einen möglichen Hinweis auf das nächste große Kapitel gefunden zu haben – und bestätigt damit die Fan-Theorie.

Gelöschte Zwischensequenzen im Code

Im Subreddit zu God of War Ragnarök beschreibt ein Nutzer, dass er ungenutzte Cutscenes aus den Dateien von God of War Ragnarök extrahiert hat. Eine davon zeigt offenbar mehrere Figuren – vermutlich Götter –, die über Kratos und Atreus sprechen.

15:35 Die ersten 15 Minuten aus God of War: Sons of Sparta

Autoplay

Eine Stimme könnte dabei Athene gehören. Die Göttin spielte bereits in der griechischen Trilogie eine zentrale Rolle und tauchte auch im Reboot von 2018 als Vision auf. Sie ist eine der wenigen Überlebenden des griechischen Pantheons, das ansonsten fast vollständig von Kratos ausgelöscht wurde. In der entdeckten Szene soll sie auf Griechisch sagen: “Die weiße Schlange wird dich verschlingen.“

Hinweise auf das ägyptische Pantheon

Eine weitere gelöschte Szene zeigt Atreus im Gespräch mit einer mysteriösen Figur namens “Mau“. Mau bedeutet im Ägyptischen “Katze“ und steht in Verbindung mit einer Erscheinungsform des Sonnengottes Ra. Zudem sind Katzen heilig in der ägyptischen Mythologie und haben mit Bastet auch ihre eigene Göttin.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Auch die “weiße Schlange“ könnte in diesem Kontext neu gedeutet werden. In der ägyptischen Mythologie kämpft die Schlangengottheit Apophis regelmäßig gegen Ra – ein Motiv, das gut zu einem möglichen neuen Götterkonflikt passen würde.

Wie vertrauenswürdig sind die Angaben?

Der Dataminer scheint zumindest kein Unbekannter zu sein. Er hatte Anfang des Jahres bereits in den Dateien von God of War (2018) Hinweise auf Ragnarök gefunden – ebenfalls in Form ungenutzter Szenen. Es wäre also nicht das erste Mal, dass Santa Monica Studio früh narrative Fährten legt.

Ob es nun Ägypten ist oder nicht, lässt sich dennoch nicht abschließend sagen. Aber es wäre der logische nächste Schritt der Reihe. Schließlich ist es das letzte wirklich bekannte Pantheon und auch geografisch zumindest in der Nähe. Ansonsten müsste man sich Mythologie zuwenden, die auf der anderen Seite des Globus liegt, wie der der Azteken oder asiatischen Göttern aus dem chinesischen oder japanischen Pantheon.

Wohin es Kratos als Nächstes verschlägt, ist offen – sicher ist nur, dass es für das nächste Pantheon ungemütlich wird.

Würdet ihr euch ein God of War im alten Ägypten wünschen – oder sollte die Reihe eine ganz andere Richtung einschlagen?