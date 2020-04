Der April verabschiedet sich so langsam, und das bedeutet, dass Sony demnächst die neuen PS Plus-Spiele für den Monat Mai vorstellt. Wir verraten euch den voraussichtlichen Termin samt Uhrzeit.

Wann werden die PlayStation Plus-Games im Mai enthüllt?

Datum der Bekanntgabe: Mittwoch, der 29. April 2020

Mittwoch, der 29. April 2020 Uhrzeit der Bekanntgabe: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Live-Schaltung der PS Plus-Spiele: Dienstag, der 4. Mai 2020

Wie kommt es zu diesem Termin? Neue PS Plus-Spiele werden stets an jedem ersten Dienstag eines Monats im PlayStation Store veröffentlicht. Und stets am Mittwoch in der Woche zuvor macht Sony die jeweiligen Spiele publik. So ergibt sich diesmal eben der 29. April als Enthüllungsdatum, weil die Gratis-Games am 4. Mai im Store veröffentlicht werden.

Bedenkt, dass es sich hierbei um ein voraussichtliches Datum handelt. In der Regel hält Sony seinen festen Enthüllungs-Turnus ein, in der Vergangenheit gab's aber schon Ausnahmen. Die PS Plus-Spiele für den Monat Oktober wurden beispielsweise im Rahmen eines State of Play-Events enthüllt und damit einen Tag früher als sonst bekanntgegeben.

Lohnt sich ein PS Plus-Abo? Falls ihr vielleicht gar kein PS Plus habt, dann lest euch unser Special durch. Hier fassen wir alle Preise und Services von PS Plus für euch zusammen:

3 0 Mehr zum Thema PS Plus - Spiele, Preise, Vorteile: Alle Infos zum Service

PS Plus im April - Diese Spiele könnt ihr jetzt laden

Bis dahin könnt ihr euch noch mit den aktuellen PS Plus-Titel vergnügen, die ihr jetzt im PS Store ohne Zusatzkosten laden könnt, sofern ihr über eine kostenpflichtige Mitgliedschaft verfügt:

Lohnt sich der Download? Alle aktuellen PS Plus-Spiele mit Pro und Contra vorgestellt:

41 3 Mehr zum Thema PS Plus April 2020-Spiele jetzt erhältlich im PS Store

Noch mehr Gratis-Games - Was PS4-Spieler außerdem nicht verpassen dürfen

Sony unterstützt jetzt die Ausgangseinschränkungen vieler Länder, in dem sie den Fans zwei PS4-Spiele schenken, damit diese zuhause bleiben und spielen anstatt sich draußen anzustecken. Sowohl Knack 2 als auch Journey können sich alle PS4-Spieler herunterladen, auch wenn sie über keine PS Plus-Mitgliedschaft verfügen.