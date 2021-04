PS Plus Mai 2021: Leak verrät eventuell die 2 Gratis-Spiele (mal wieder)

Mittlerweile ist es fast schon zur Tradition geworden: Wie im letzten Monat und im Monat davor taucht ein möglicher Leak auf, der die neuen PS Plus-Spiele schon vor der offiziellen Ankündigung verraten haben könnte.

Welche Spiele sind laut Leak dabei? Eigentlich werden die PS Plus-Titel des Mai 2021-Aufgebots erst heute Abend enthüllt, Industrie-Insider Shpeshal_Ed will nun aber von einer anonymen Quelle folgende zwei PS4-Spiele erfahren haben, die angeblich Teil des neuen Lineups seien:

Zuerst behauptete Shpeshal_Ed, dass er von einer anderen Quelle zunächst erfahren habe, dass Disco Elysium und Godfall im Zuge des Mai 2021-Aufgebots von PS Plus erscheinen sollen. Jedoch war er sich dem selbst unsicher, da die Info "nicht von seiner üblichen Quelle" gekommen sei. In einem weiteren Tweet korrigierte der Insider dann seinen möglichen Leak und schreibt nun, dass seine "herkömmliche Quelle" ihm Battlefield 5 und Stranded Deep als PS Plus-Titel des Mai-Lineups verraten habe.

Link zum Twitter-Inhalt

Wer ist Shpeshal_Ed? Hierbei handelt es sich um den Mitbegründer der Seite XboxEra.com und den Co-Host des dazugehörigen Podcasts. Im "Leaking-Geschäft" ist Shpeshal Ed kein Unbekannter. So hat er bereits vorausgesagt, dass Final Fantasy7 im März als PS Plus-Spiel angeboten wird, was sich letztendlich bewahrheitete. Jedoch ist das keine Garantie dafür, dass er auch diesmal richtig liegt.

Wichtiger Hinweis deshalb: Hierbei handelt es sich lediglich um ein Gerücht. Die offizielle Bekanntgabe durch Sony erfolgt erst heute Abend.

Wann werden die PS Plus-Spiele des Mai 2021-Aufgebots offiziell enthüllt?

Heute ist es (voraussichtlich) soweit. Hält sich Sony an den traditionellen Enthüllungs-Rhythmus, dann ergeben sich folgende Termine und Uhrzeiten:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 28. April 2021*

voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutsche Zeit)*

Freischaltung der Mai-Spiele im PS Store: Dienstag, der 4. Mai 2021 (gegen 12 Uhr mittags)

*Wie kommt es zu diesem Termin? Neue PS Plus-Spiele werden stets an jedem ersten Dienstag eines Monats im PlayStation Store veröffentlicht. Und stets am Mittwoch in der Woche zuvor enthüllt Sony die jeweiligen Spiele. Damit ergibt sich diesmal der 28. April 2021 als Enthüllungsdatum, weil die Gratis-Games am Dienstag, den 4. Mai 2021 im PlayStation Store veröffentlicht werden.

*17:30 Uhr ist die traditionelle Zeit der Enthüllung. In der Vergangenheit kam es allerdings schon vor, dass die Spiele etwas eher enthüllt wurden, entweder durch Leaks oder weil offizielle PlayStation-Assets auf Twitter oder Youtube zu früh die Katze aus dem Sack gelassen haben.