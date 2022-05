PS Plus-Mitglieder können sich schon sehr bald auf neues Futter freuen: Die PS4- und PS5-Titel des Mai 2022-Aufgebots stehen bald zum kostenlosen Download im PlayStation Store bereit.

Zu welcher Uhrzeit werden die PS Plus-Spiele im Mai 2022 veröffentlicht?

Datum der Freischaltung: 3. Mai 2022 (Dienstag)

(Dienstag) Ungefähre Uhrzeit: Gegen 12 Uhr mittags*

*Eine konkrete Uhrzeit für die Veröffentlichung der neuen PS Plus-Spiele gibt Sony nicht bekannt. Zuletzt wurden die Titel immer um die Mittagszeit freigeschaltet, ungefähr zwischen 12 und 13 Uhr. GamePro wird diesen Artikel updaten, sobald die neuen Spiele verfügbar sind.

Das sind die PlayStation Plus-Spiele im Mai 2022

Welche Spiele lohnen sich? In unserem separaten GamePro-Artikel zum aktuellen PS Plus-Lineup stellen wir euch die neuen Gratis-Titel genauer vor, sodass ihr entscheiden könnt, ob sich der Download für euch lohnt oder nicht:

Das PlayStation Plus-Highlight im Mai 2022

Neben FIFA 2022 erwartet euch mit Curse of the Dead Gods ein echter Geheimtipp, den ihr euch unbedingt anschauen solltet. Hier könnt ihr euch den Trailer zu Action-RPG ansehen:

Darum geht's: Mit Curse of the Dead Gods erwartet euch ein schnelles, knackiges Rogue-Lite, das Erinnerungen an Supergiant Games' gefeiertes Hades wach werden lässt. Ihr kämpft euch durch düstere Dungeons und müsst euch mit Feinden herumschlagen, die in der Dunkelheit stärker werden.

Im GamePro-Test staubte Curse of the Dead Gods eine beeindruckende Wertung von 85 ab und entpuppte sich damit als Überraschungstitel aus dem Jahr 2021.

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich ein Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.

Auf welchen "Gratis"-Titel freut ihr euch diesen Monat besonders? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!