PS Plus Oktober 2021 - Fans glauben, dieser Shooter ist gratis mit dabei

Der September ist gerade einmal zur Hälfte rum, schon spekulieren Fans das nächste PS5- und PS4-Line-up für PS Plus im Oktober 2021. Einige Leaks behaupten, dass Alan Wake Remastered und Jett: The Far Shore zu den Titeln zählen, die Fans im PS Plus-Abo ergattern könnten. Doch bei einem Shooter ist sich die Spielerschaft besonders sicher, dass er es in das Spieleangebot schaffen wird.

Alle Zeichen deuten auf Hell Let Loose

Um welchen Shooter geht es? Die Rede ist von Hell Let Loose. Der taktische Multiplayer-Shooter ist zwar schon im Juni 2019 für PC erschienen, doch im kommenden Monat soll der Release auf PS5 folgen.



Wieso genau dieser Shooter? Der Release von Hell Let Loose ist für den 5. Oktober 2021 geplant. Wer das PS Plus-Abo schon länger verfolgt, weiß, dass das neue Line-Up meist am ersten Dienstag im Monat erfolgt, was in diesem Fall genau auf den Releasetag von Hell Let Loose fallen würde.



Schon mit Destruction AllStars zeigte Sony, dass es immer mehr PS-Spiele direkt zum Launch im PS Plus-Abo anbieten möchte. Somit könnte sich Hell Let Loose in die Riege an Spielen einreihen, die zum Release direkt im PS Plus-Abo verfügbar sind.



Wer noch nie von Hell Let Loose gehört hat, kann sich mit dem folgenden Trailer einen ersten Eindruck verschaffen:

Beta nur für PS5

Es gibt einen weiteren Hinweis: Der Shooter soll am 5. Oktober 2021 zeitgleich für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Doch während das Spiel für Xbox Series X/S ganz normal vorbestellt werden kann, ist im PS Store aktuell nur die Beta von Hell Let Loose zu finden.



Da die Beta für Xbox-Konsolen erst gar nicht angeboten wird, gehen Fans davon aus, dass es einen Exklusiv-Deal zwischen Sony und den Verantwortlichen des Multiplayer-Shooters gibt. Dieser könnte beinhalten, dass der Titel als PS Plus-Spiel gelauncht wird.



Die Argumentation der Fans hat zwar Hand und Fuß, doch bis Sony nicht offiziell das Spiele-Line-up für Oktober 2021 enthüllt, bleiben die Vermutungen reine Spekulationen. Dementsprechend sollten wir uns noch etwas gedulden, bevor wir mit Sicherheit sagen können, dass Hell Let Loose zum Release in PS Plus verfügbar sein wird.



Wer sich noch nicht die aktuellen Spiele gesichert hat, sollte dies möglichst schnell nachholen:

85 4 Mehr zum Thema PS Plus im September 2021: Das sind die drei neuen Gratis-Games für PS4 und PS5

Die aktuellen September-Spiele für PS Plus sind Overcooked! All You Can Eat, Hitman 2 und Predator Hunting Grounds. Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr keine PS Plus-Mitgliedschaft besitzt und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ. Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.



Was für Spiele erwartet ihr für das kommende Line-up von PS Plus?