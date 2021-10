Am heutigen Dienstag ist es soweit: Die PS Plus-Spiele des Monats Oktober 2021, darunter der Weltkriegsshooter Hell Let Loose, können von allen Mitgliedern des Online-Service ohne Zusatzkosten heruntergeladen werden.

Uhrzeit - Wann sind die PS Plus-Spiele im Oktober verfügbar?

Eine konkrete Uhrzeit kennen wir nicht. In der Vergangenheit wanderten die neuen Spiele stets immer in der Mittagszeit in den PS Store. Zwischen 12 und 13 Uhr dürften die Titel verfügbar sein. GamePro hält für euch Ausschau und wird diesen Artikel updaten, sobald die Spiele verfügbar sind.

Das sind die PS Plus-Spiele im Oktober 2021:

Alle PS Plus-Spiele vorgestellt - Für wen sich die Oktober 2021-Spiele lohnen und für wen nicht, führen wir in einem weiteren GamePro-Artikel genauer aus.

Alle PS Plus-Spiele des Oktober-Lineups in der Trailer-Show

Der Multiplayer-Shooter Hell Let Loose im Gameplay-Trailer:

Der Storymodus-Trailer zum Kampfspiel Mortal Kombat X:

Und zu guter Letzt: Der Gameplay-Trailer zur Golfsimulation PGA Tour 2K21:

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich das Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen mit passenden Antworten in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.

Schnappt euch außerdem die PS Plus Collection für PS5

Falls ihr noch nicht zugeschlagen habt: Wer über ein kostenpflichtiges PS Plus-Abo verfügt und eine PS5 gekauft habt, bekommt im Rahmen der "PS Plus Collection" außerdem ganze 20 PS4-Titel zusätzlich und kann sie auf der Next Gen-Konsole spielen.

Welches PlayStation Plus-Spiel des Oktober-Lineups ist euer Favorit und warum?