PS Plus Essential im Oktober 2023: Die ersten beiden Gratis-Spiele sind bereits geleakt

Die ersten PS Plus-Spiele für Oktober sind geleakt.

Bereits morgen sollen die PS Plus Essential-Spiele offiziell angekündigt werden. So lange müssen wir allerdings gar nicht warten, denn schon jetzt sind zwei der drei Spiele aus einer ziemlich bekannten Quelle geleakt.

Diese Spiele sind angeblich im Oktober 2023 bei PS Plus dabei

Woher stammt der Leak? Wie schon öfter in der Vergangenheit stammt das Gerücht auch diesen Monat von Leaker billbil-kun und kommt über die französische Dealseite Dealabs. Entsprechend stehen die Chancen auch extrem gut, dass sich dieser Leak morgen bewahrheiten wird, da billbil-kun schon in der Vergangenheit mehrfach die kommenden Spiele korrekt vorausgesagt hat.

Trotzdem handelt es sich hierbei natürlich um ein Gerücht, das ihr vorerst mit Vorsicht genießen solltet. Spätestens morgen wissen wir dann mehr, wenn die neuen Ps Plus-Spiele offiziell angekündigt werden:

Waie würdet ihr die beiden Titel als Gratis-Spiele im Oktober finden? Auf welches dritte Spiel hofft ihr noch?