PS Plus Premium lässt euch Titel wie Cyberpunk 2077 sogar satte 5 Stunden lang ausprobieren

Die neuen PS Plus-Tarife sind am 23. Mai an den Start gegangen - zumindest in Asien (ohne Japan). In Deutschland, Österreich und der Schweiz müssen wir uns noch bis zum 23. Juni gedulden. Der Asia-Release bringt aber auch uns etwas, denn so bekommen wir mutmaßlich neue Informationen zum umgestalteten Abo-Dienst für Europa.

Sehen wir uns beispielsweise für PS Plus Premium die Game Trials aus Hongkong an, stellen wir überrascht fest, dass sich die Anspielversionen teilweise sogar bis zu fünf Stunden ausprobieren lassen, statt wie bislang gedacht nur zwei Stunden lang. Hinzu kommt, dass dort weitere Titel im Game Trials-Lineup zu finden sind, die Sony so auch in Europa anbieten könnte.

Übersicht der Game Trials-Zeiten aus PS Plus Hongkong

(die fettmarkierten Spiele waren bereits bekannt)

Biomutant - 2 Stunden

Crusader Kings 3 - 3 Stunden

Cyberpunk 2077 - 5 Stunden

- 5 Stunden Elex 2 - 2 Stunden

Farming Simulator 22 - 3 Stunden

- 3 Stunden Horizon Forbidden West - 5 Stunden

- 5 Stunden Hot Wheels Unleashed - 2 Stunden

Lego City Undercover - 2 Stunden

MotoGP 22 - 2 Stunden

Tiny Tina’s Wonderland - 2 Stunden

- 2 Stunden Uncharted: Legacy of Thieves Collection - 2 Stunden

- 2 Stunden WWE 2K22 (PS5) - 2 Stunden

- 2 Stunden WWE 2K22 (PS4) - 2 Stunden (zählt extra)

Für Europa noch nicht bestätigt: Auch wenn es durchaus denkbar ist, dass wir in Europa dieselben Testzeiten und Spiele wie Elex 2 bekommen, sicher lässt sich das noch nicht sagen. Regionalen Unterschiede bei PS Plus gab es immer wieder und wird es auch weiterhin geben, wie Sony bereits selbst bestätigt hat. Um sicher zu gehen, haben wir bei Sony nachgefragt und informieren euch in diesem Artikel darüber, sobald wir eine Antwort erhalten haben.

Mehr zu PS Plus Premium, das ihr für die Game Trials benötigt, seht ihr im Trailer:

Ob auch für Europa oder nicht: Fünf statt nur zwei Stunden Spielzeit für Spiele wie Horizon Forbidden West und Cyberpunk 2077 wären mehr als wünschenswert. Immerhin handelt es sich dabei um umfangreiche Open World-Titel, für die wir erst ein gewisses Gefühl entwickeln müssen, um am Ende auch wirklich eine sichere Kaufentscheidung tätigen zu können.

Weitere Infos zu den neuen PS Plus-Tarifen:

Game Trials bieten Trophäen und Savegames

Falls ihr Spiele über PS Plus Premium austestet, könnt ihr nebenbei wie gehabt Trophäen sammeln, als würdet ihr die Vollversion besitzen. Nach Abschluss der Trials-Version bleiben euch die gesammelten Erfolge im Profil erhalten. Entscheidet ihr euch dann für den Kauf des Spiels, könnt ihr euren Spielstand der Probeversion übernehmen und so direkt weiterspielen und euch die restlichen Trophäen erarbeiten.