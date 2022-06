Die ersten PS Plus Premium-Spiele haben ein Ablaufdatum und für ein Mammut-Spiel ist fast zu wenig Zeit

RDR2 gehört definitiv zu den Spielen, in die ich in den letzten Jahren am meisten Zeit gepulvert habe. Neben der packenden Story war das Erkunden der lebendigen Welt für mich ein großes Highlight. Ich habe mir Wochen Zeit genommen, um den Titel durchzuspielen, weil ich zwischen den Story-Missionen einfach auf Entdeckungstour gehen wollte.



Mit dem Abspann endete das Spiel außerdem noch lange nicht für mich. Ich bin immer wieder losgeritten, um neue Geheimnisse zu suchen – und es gab jedes Mal wieder etwas zu entdecken. Ob es der Wikingerhelm war oder der Fakt, dass NPCs, die mich normalerweise freundlich grüßten, mich verspotteten, wenn ich ihn mir auf den Kopf setzte, oder die gruselige Szene im Haus, das von einem Kometen getroffen wurde: Die Welt fasziniert von RDR2 mich einfach. So richtig davon losgekommen, bin ich nie. Immer wieder installiere ich das Spiel, um loszuziehen und zu sehen, was passiert.