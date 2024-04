PS Plus Extra/Premium im April 2024: Hoppla, Sony hat wohl schon wieder eines der Spiele selbst geleakt

Das nächste PS Plus-Spiel für den April könnte bereits bekannt sein.

Eigentlich müssen wir uns noch bis morgen gedulden, ehe Sony die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium im April offiziell ankündigt. Allerdings kennen wir diesmal zwei der kommenden Titel bereits mit Sicherheit und auch ein dritter könnte jetzt versehentlich durchgesickert sein.

PS Plus bringt wohl PS1-Klassiker zurück

Bereits vor einigen Tagen hat Sony zwei der Spiele enthüllt, auf die wir uns diesen Monat mit PS Plus Extra/Premium freuen können: Dave the Diver und Tales of Kenzera: Zau wandern nämlich beide in wenigen Tagen ins Abo. Die beiden Spiele stellen wir euch hier genauer vor:

Jetzt gibt es allerdings auch Hinweise auf ein drittes Spiel, das ebenfalls noch diesen Monat zu PS Plus kommen könnte: Im PlayStation Store sind nämlich neue Trophäen zum PS1-Klassiker MediEvil aufgetaucht (via TrueTrophies).

Diese neue Trophäenliste stimmt tatsächlich mit der des MediEvil Remakes von 2019 überein, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. Während die Trophäen nämlich identisch sind, gehört das Artwork der neuen Liste eindeutig zum Original.

Da das PS1-Spiel von 1998 aktuell nicht auf PS4 und PS5 spielbar ist, ist das ein ziemlich sicherer Indikator dafür, dass es bald zu PS Plus Premium wandern wird. Schon in der Vergangenheit wurden PS Plus-Klassiker über ihre Trophäen für das Abo geleakt.

Da das Remake bis auf die aufgehübschte Grafik nicht viel im Vergleich zum originalen Hack&Slay-Abenteuer verändert hat, gibt euch der Trailer zumindest einen Eindruck davon, was euch erwartet:

1:41 MediEvil - Trailer erklärt die Story des PS1-Klassikers & verrät Release-Termin

Trotzdem handelt es sich hierbei natürlich um einen Leak: Ob das Spiel tatsächlich ins Abo wandert und falls ja, ob es noch diesen Monat kommt, müssen wir abwarten. Genaueres wissen wir morgen, wenn die neuen Gratis-Spiele für April enthüllt werden:

Habt ihr Lust auf noch mehr MediEvil, oder wünscht ihr euch ganz andere Klassiker bei PS Plus Premium?