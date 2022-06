Achtung, PS Plus Premium lässt euch viele Streaming-Spiele auf PC gar nicht öffnen

Das neue PS Plus bietet mit seinen höherpreisigen Optionen einige Vorteile zum bisherigen Service. So könnt ihr als Abonnent*innen von PS Plus Premium jetzt nämlich auch einen Teil der riesigen Spielebibliothek streamen – und das nicht nur auf der PS4 und PS5, sondern auch am PC. Allerdings scheint da noch nicht alles glatt zu laufen, denn mehrere der Titel starten nämlich gar nicht erst.

PS Plus am PC kommt mit Launch-Problemen

Wollt ihr eure PS Plus Premium-Titel am PC streamen und spielen, müsst ihr euch erstmal die App runterladen und könnt dann durch die Bibliothek an Titeln stöbern, die ihr via Cloud Streaming zocken könnt. Bei vielen Spielen funktioniert das einwandfrei, bei anderen klagen Fans über Probleme.

Viele PS3-Spiele laufen nicht: So berichten Nutzer*innen auf Reddit, dass sie The Last of Us oder Marvel's Spider-Man einfach nicht starten können. Wir haben das selbst ausprobiert und können ebenfalls von einigen Problemen berichten. Zwar startet The Last of Us bei uns ohne Schwierigkeiten, allerdings sind einige andere Spiele betroffen.

So konnten auch wir Marvel's Spider-Man nicht starten und hatten das identische Problem bei Jak & Dexter: The Precursor Legacy, Jak 2: Renegade und inFamous: First Light. Das ist natürlich keine vollständige Liste, zeigt aber bereits, dass durchaus einige Spiele betroffen sind. Bei allen, die uns aufgefallen sind, handelt es sich um Spiele, die als PS3-Titel gekennzeichnet sind.

Die App gibt dabei keinen Hinweis darauf, warum die Spiele nicht laufen. Wir haben für euch bei Sony nachgefragt, ob bereits an einer Lösung gearbeitet wird und aktualisieren diesen Artikel entsprechend, wenn wir eine Antwort bekommen.

Wollt ihr derweil wissen, wie ihr selbst auf dem PC streamen könnt, haben wir hier eine Anleitung für euch:

Weitere Launch-Ruckler

Das sind leider nicht die einzigen Probleme, an denen das neue PS Plus seit Launch knabbert. So ruckeln nahezu alle PS1-Spiele im Service, hier arbeitet Sony aber zumindest an einer Lösung. Und auch von den über 800 Spielen, die es eigentlich im Service gibt, stehen uns über 100 Spiele leider gar nicht zur Verfügung. Wollt ihr übrigens eine komplette Liste komplette Liste aller Spiele in der PS Plus-Bibliothek, werdet ihr hier fündig.

Hattet ihr auch schon Probleme mit den Cloud Streaming-Titeln?