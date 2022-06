PS Plus Premium bietet über 819 Spiele, von denen ihr aber nicht alle bekommt

Das neue PS Plus ist jetzt auch in Deutschland gestartet und bietet euch in den Extra- und Premium-Modellen eine Bibliothek aus zahlreichen Spielen zum runterladen oder streamen. Von über 740 Titeln war vor dem Launch noch die Rede. Diese Zahl hat Sony sogar überschritten - zumindest in der Theorie, denn viele der Titel sind gar nicht verfügbar.

Mehr als 819 Titel, aber hunderte davon gibt es hier gar nicht

Schaut man sich einmal Sonys offiziellen Spiele- und Klassiker-Katalog an, findet sich darin eine riesige Anzahl an Spielen. Ganze 819 sind es unserer Zählung nach und dabei ist die Liste nicht einmal vollständig, denn Titel wie For the King und 428 Shibuya Scramble etwa fehlen darin noch.

In Theorie sind das also um einiges mehr als die 740 versprochenen Spiele, aber freut euch nicht zu früh. Unten auf der Seite gibt es nämlich eine kleine aber wichtige Anmerkung: "Verfügbarkeit der Spiele variiert nach Land/Region. Bitte schau in den PlayStation Plus Hub auf deiner Konsole, um dir die vollständige Liste aller in deinem Land/deiner Region verfügbaren Titel anzusehen."

Diese Anmerkung betrifft alle Spiele in der Liste, die mit einem Sternchen versehen sind und das sind nicht wenige. Titel wie The Elder Scrolls: Oblivion, Devil May Cry 4, God of War HD, LEGO Star Wars: The Complete Saga oder Resident Evil 4, 5 und 6 fehlen bei uns etwa komplett.

Eine Liste mit allen Spielen, die in Deutschland tatsächlich verfügbar sind, findet ihr derweil hier:

Damit kommen wir nach unserer Zählung auf knapp 680 Titel. Das ist natürlich nicht gerade wenig - auch wenn die riesige Zahl noch nichts über die Qualität der einzelnen Spiele aussagt - ist aber auch um einiges weniger als die angegebene Zahl aus der Liste. Besonders schmerzlich dürfte das dadurch werden, das hier einige wirklich gute Titel dabei sind, in deren Genuß wir zumindest erst einmal nicht kommen werden.

Für alle Infos rund um das neue PS Plus samt Modellen und Preisen könnt ihr euch in unserem Info-Hub informieren. Wollt ihr stattdessen wissen, mit welchen Spielen ihr starten solltet, können wir euch die Liste mit den besten und schlechtesten Spielen in PS Plus Extra empfehlen.

Vermisst ihr einige der Spiele aus der Liste, die bei uns fehlen?