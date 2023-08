PS Plus September 2023: Essential-Spiele für PS4/PS5 im Anmarsch, das sind Datum und Uhrzeit

Die Bekanntgabe der neuen PS Plus-Spiele lässt nicht mehr lange auf sich warten.

Der August neigt sich dem Ende zu und schon bald gibt Sony die neuen Bonus-Spiele bekannt, die ins September 2023-Lineup von PlayStation Plus Essential wandern. Wir verraten euch, wann genau die neuen Titel verkündet werden und ab wann ihr sie als PS Plus-Mitglied aus dem PlayStation Store herunterladen könnt.

An diesem Tag werden die PlayStation Plus Essential-Spiele für September 2023 angekündigt

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 30. August 2023 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) *

* Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Dienstag, den 05. September 2023 zwischen 12 und 13 Uhr (deutscher Zeit)

*Wie kommt es zu diesem Termin? Die PlayStation Plus-Spiele werden standardmäßig am ersten Dienstag des Monats veröffentlicht. Und den Mittwoch in der Woche davor erfolgt stets die Enthüllung. Damit ergibt sich für diesen Monat eine Enthüllung am 30. August 2023 und eine Freischaltung am 5. September 2023 im PlayStation Store.

**17:30 Uhr ist die Zeit, zu der Sony die neuen PS Plus-Spiele in der Vergangenheit stets enthüllt hat.

Alle Infos auf GamePro.de: GamePro wird euch wie immer pünktlich darüber informieren, sobald Sony die neuen PS Plus-Titel bekanntgegeben hat.

Einen Leak zu PlayStation Plus Essential im September 2023 gibt es bisher noch nicht. Jedoch könnten die ersten beiden Bonus-Titel für Extra/Premium bereits durch ein taiwanesisches Rating-Board geleakt worden sein.

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr besitzt gar kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen, sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

