PS Plus beschert euch im Juli 2022 komplett neues Spiel, das perfekt ist für euch und eure Freunde

Wer ein PS Plus-Abo hat, bekommt auch im Juli 2022 wieder drei Bonus-Spiele. Die sind mehr oder weniger kostenlos, zumindest abgesehen von dem Preis, den ihr für euer Abo zahlt. Auch wer kein PS Plus Extra oder Premium hat, erhält die drei Titel und darf sie auch behalten, wenn sie einmal hinzugefügt wurden. Während Crash Bandicoot 4 und Dark Pictures Man of Medan recht bekannt sind, fliegt Arcadegeddon bei vielen noch unter dem Radar. Wir wollen das ändern.

PS Plus: Diese 3 Titel bekommt ihr im Juli 2022 als Bonus

Wie jeden Monat bekommt ihr auch im Juli 2022 mit eurem PS Plus-Abo wieder einige Spiele extra. Dabei handelt es sich dieses Mal um die folgenden Titel:

Das komplette PS Plus-Linuep für den kommenden Monat:

An dem grundlegenden Prinzip der Bonus-Spiele jeden Monat hat sich auch mit dem massiven Umbau von PS Plus nichts geändert. Dafür aber in vielerlei anderer Hinsicht: Es gibt jetzt PS Plus Essential, PS Plus Extra und PS Plus Premium. Bei letzterem erhaltet ihr auch noch Zugriff auf PS1-, PS2-, PS3- und PS4-Spiele. Alle Infos zum neuen PS Plus-Abo und seinen unterschiedlichen Möglichkeiten findet ihr hier:

Was verbirgt sich hinter dem PS Plus-Titel Arcadegeddon?

Darum geht's: Arcadegeddon dreht sich um eine Spielhalle, die kurz vor dem Aus steht. Darum werden kurzerhand alle Spiele miteinander verbunden, um der feindlichen Übernahme durch einen fiesen Großkonzern irgendwie die Stirn zu bieten. Dummerweise macht sich in dem Meta-Spiel dann aber auch noch ein unangenehmer Virus breit und wir müssen das ganze Schlamassel natürlich wieder gerade biegen.

Sperriger Name, spannendes Konzept: Die Story dient als Grundlage für ein wildes Pottpourri an Minispielen, die sich um zwei Haupt-Pfeiler ranken. Wir treten einerseits mit bis zu drei anderen Menschen im PvE-Koop gegen sich stetig steigernde Gegnerhorden an. Das spielt sich in etwa wie Borderlands, nur mit einem Roguelite-Twist. Der andere Grundpfeiler liegt in PvP-Gefechten, die grob wie Splatoon oder ähnliche Multiplayer-Shooter funktionieren und gegen andere Menschen austgetragen werden. Alles in allem erwartet euch also ein kunterbunter Mix voll bester Unterhaltung, die ihren Reiz natürlich voll und ganz im Multiplayer entfaltet, aber auch allein gespielt werden kann.

Wie findet ihr Arcadegeddon? Habt ihr es schon ausprobiert, gebt ihr dem Spiel eine Chance?