PS Plus Mai 2020-Spiele sind im Anmarsch: Uhrzeit & Erscheinungstermin

Wann erscheinen die PS Plus-Spiele für Mai 2020? Da haben wir gute Nachrichten für euch: Am heutigen Dienstag, den 5. Mai 2020 wandern die beiden PS4-Titel in den PlayStation Store. Das bedeutet natürlich gleichzeitig, dass die kostenlosen Spiele für April 2020 verschwinden. Habt ihr Uncharted 4 noch nicht zu eurer Bibliothek hinzugefügt, dann solltet ihr euch also beeilen.

Zu welcher Uhrzeit erscheinen die PS Plus-Spiele? Die PlayStation Plus-Spiele des neuen Monats werden stets um die Mittagszeit herum im PS Store veröffentlicht. In der Vergangenheit wurden die Titel gegen 12/13 Uhr ausgetauscht. Sobald die im Store erhältlich sind, findet ihr entsprechende Info auf GamePro.de.

Wie kann ich die Spiele herunterladen? Dafür braucht ihr natürlich ein aktives PS Plus-Abo. Seid ihr Mitglied, dann könnt ihr sie euch ohne weitere Zusatzkosten herunterladen. Alle Preise & Vorteile von PS Plus erklären wir euch im großen GamePro-FAQ.

Das sind die PS Plus-Spiele im Mai 2020

Muss ich etwas beim Download beachten? Schließlich drosselt Sony während der Corona-Krise die Download-Geschwindigkeit des PSN. Glücklicherweise handelt es sich sowohl bei Cities Skylines (1.93 GB) als auch beim Landwirtschafts-Simulator 19 (5.51 GB) um vergleichsweise kleine Spiele, bei denen der Download nicht allzu viel Zeit fressen sollte.

Für wen lohnen sich die PS Plus-Spiele? In unserem umfangreichen Artikel zu den aktuellen Gratis-Titel stellen wir euch Cities Skylines und den Landwirtschafts-Simulator 19 genauer vor: