PS Plus wird bald in 20 Ländern teurer - auch in Deutschland?

Könnten die PS Plus-Preise auch bei uns bald wieder steigen?

Mit der Ankündigung der neuen PS Plus Extra/Premium-Spiele hatte Sony in einigen Ländern auch schlechte Nachrichten parat. Die Preise für die diversen Abo-Stufen steigen hier nämlich ordentlich an. Nun gibt es auch die Bestätigung, dass ein weiteres Land betroffen ist. Wir klären auf, was das für Deutschland bedeuten dürfte.

Sony erhöht PS Plus-Preise in 20 Ländern

Konkret hatte Sony auf dem PlayStation Blog angekündigt, dass mehrere Länder in Lateinamerika und Südostasien bald mehr für PS Plus zahlen müssen. Ab dem 16. April werden sowohl die Monats- als auch Jahresabos dort teurer.

Diese Länder sind laut Liste betroffen: Argentinien, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indonesien, Malaysia, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Singapur, Thailand und Uruguay.

Jetzt hat Press Start außerdem bestätigt, dass die Preise auch in Australien steigen werden. Das PS Plus Essential-Monatsabo kostet dann jeweils 1 Australischen Dollar mehr, das Jahresabo 7 Australische Dollar. Für die Abostufen Extra und Deluxe fallen dann pro Monat 2 Australische Dollar und für Jahresabos 18 Australische Dollar mehr an.

Eines der neuen PS Plus Extra-Spiele diesen Monat ist Blue Prince, das bei einem fantastischen Metascore von 92 sitzt:

Wird PS Plus auch bei uns teurer?

Das ist natürlich ein ordentlicher Preisanstieg in den betroffenen Ländern. Bislang können wir aber beruhigt sein: Deutschland ist vorerst von der Preiserhöhung ab dem 16. April nicht betroffen.

Das bedeutet natürlich nicht, dass die Preise nicht in Zukunft trotzdem steigen können. Andere Abo-Dienste wie Disney Plus führen Preisanpassungen etwa gestaffelt durch, sodass sie in bestimmten Regionen früher als in anderen stattfinden.

Das wäre für Sony aber eher untypisch. Preisanpassungen finden hier in allen betroffenen Märkten in der Regel gleichzeitig statt. So wurde die PS5 etwa 2022 gleichzeitig in Europa, UK, Japan, China, Australien und Co. teurer. Nur in Japan wurden die Preise 2024 dann nochmals angehoben. Und auch die letzte PS Plus-Preisanpassung für die Jahresabos im September 2023 ging global live.

Die Chancen stehen also gut, dass wir von der aktuellen Preissteigerung für PS Plus auch weiterhin verschont bleiben. Sollten die Kosten in Zukunft steigen, wird es bei uns übrigens die ausdrückliche Zustimmung der Abonnent*innen brauchen, sobald das Urteil des Kammergerichts in Berlin rechtskräftig wird:

Wir haben bei Sony außerdem nachgefragt, ob eine Preisanpassung für PS Plus Essential, Extra und Premium auch bei uns geplant ist. Sobald wir eine Antwort bekommen, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Würdet ihr eine Preissteigerung bei PS Plus mitmachen oder wäre das das Ende eures Abos?