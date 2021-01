Im PlayStation Store gibt es gerade die Jahresabos von PlayStation Plus und PlayStation Now 25 Prozent günstiger im Sonderangebot. Beide Abos kosten damit nur 44,99 Euro statt 59,99 Euro. Pro Monat zahlt ihr also nur noch 3,75 Euro. Die Deals sind eine Woche lang gültig und enden am 19. Januar. Sie sind nur für diejenigen verfügbar, die noch kein Abo haben. Hier findet ihr die Angebote:

12 Monate PS Plus statt 59,99€ für 44,99€

12 Monate PS Now statt 59,99€ für 44,99€

Was bietet PlayStation Plus?

Der Abo-Service PS Plus bietet eine ganze Reihe sehr unterschiedlicher Vorteile. Hier eine kurze Übersicht:

1. Online-Multiplayer

PlayStation Plus wird für den Online-Multiplayer der meisten Spiele benötigt. Ohne das Abo bleibt ihr also in der Regel auf den Singleplayer und den lokalen Multiplayer beschränkt.

2. Monatliche Gratisspiele

Mit PS Plus bekommt ihr jeden Monat neue Spiele, die ihr kostenlos nutzen könnt, solange ihr ein Abo habt. Derzeit gibt es in der Regel zwei PS4-Spiele im Monat, manchmal auch noch einen zusätzlichen PS5-Titel. Im Januar bekommt ihr Shadow of the Tomb Raider und GreedFall für die PS4 sowie die PS5-Version von Maneater gratis.

3. Exklusive Rabatte

Plus-Mitglieder bekommen bei Sales im PlayStation Store oft zusätzlichen Rabatt auf ohnehin schon reduzierte Spiele und können so besonders günstige Schnäppchen machen. In der Vergangenheit gab es auch schon Sales, in denen Plus-Mitglieder generell den doppelten Rabatt bekamen.

4. Exklusive Spielinhalte

Mit PlayStation Plus bekommt ihr exklusive und kostenlose Spielinhalte für aktuelle Multiplayerhits wie Fortnite oder Apex Legends. Dabei kann es sich beispielsweise um Skins oder Waffen handeln.

5. Share Play

Als Plus-Mitglied könnt ihr online zusammen mit euren Freunden spielen, als ob sie mit euch im selben Raum wären, und zwar auch dann, wenn diese Freunde das betreffende Spiel nicht besitzen. Sogar in Singleplayer-Titeln könnt ihr ihnen die Kontrolle überlassen. Mehr zu Share Play könnt ihr hier erfahren:

PS Plus: Share Play und wie es funktioniert

6. Cloud-Speicher

Mit PS Plus bekommt ihr 100 GB Cloud-Speicher, um eure Savegames zu sichern. So kann euch nie etwas verloren gehen, ganz egal, was ihr mit eurer Konsole anstellt. Ihr könnt auch jederzeit an einer anderen Konsole weiterzocken, wenn das betreffende Spiel installiert ist und ihr euch mit eurem Account anmeldet.

12 Monate PS Plus statt 59,99€ für 44,99€

Was bietet PlayStation Now?

PS Now ist eine Mischung aus Streaming-Dienst und Spieleabo. Wenn ihr eine PS4 oder eine PS5 besitzt, bekommt ihr hiermit sofortigen Zugriff auf über 600 PlayStation-Spiele. Bei etwa der Hälfte davon handelt es sich um PS4- oder PS5-Titel. Diese könnt ihr entweder streamen oder auf die Konsole herunterladen und dann auch offline spielen. Bei älteren, für die PS3 entwickelten Titeln steht nur die Streaming-Option zur Verfügung. Streamen könnt ihr übrigens nicht nur auf die PS4 oder PS5, sondern auch auf den PC.

Hier findet ihr eine Liste mit allen in PS Now enthaltenen Spielen. Vor Kurzem sind unter anderem Horizon: Zero Dawn, The Surge 2 und Darksiders 3 dazugekommen.

12 Monate PS Now statt 59,99€ für 44,99€