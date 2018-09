PS Store - 60 Prozent und mehr sparen auf PS4-Games (Advertorial)

Noch bis zum 19. September 2018 habt ihr die Möglichkeit 60 Prozent und mehr auf Toptitel der PlayStation 4 zu sparen. Über 40 Titel und Editionen sind von der Rabattaktion betroffen, darunter die Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Call of Duty: Infinite Warfare und Mittelerde: Schatten des Krieges. Plus-Mitglieder erhalten sogar exklusive Rabatte auf Titeln wie Red Faction Guerrilla, Persona 5 und Kingdom Come: Deliverance. Wir haben euch die Perlen des Deals herausgesucht:

Schnäppchen im PS Store: Die gesamte Liste der rabattierten Titel.

Mittelerde: Schatten des Krieges (29,99€ statt 69,99€ für Plus-Mitglieder)

Mittelerde: Schatten des Krieges ist die Fortsetzung des Open-World Action-Adventures Mittelerde: Mordors Schatten und erzählt die Geschichte des Waldläufers Talion, der den Tod seiner Familie rächen will. Bewaffnet mit einem eigenen Ring der Macht, erobert Talion mit seiner rekrutierten Ork-Armee Mordor zurück. Plus-User erhalten insgesamt 57 Prozent beim Kauf.

Mittelerde: Schatten des Krieges im PS Store

Call of Duty: Infinite Warfare (19,99€ statt 69,99€)

Im 13. Teil der Call of Duty-Reihe verschlägt es den Spieler in die Ferne Zukunft der Menschheit, in der sie bereits weite Teile des Sonnensystems beansprucht hat. Nach die Kolonialwelten gegen die Erde in den offenen Krieg ziehen müssen wir ausrücken um den Frieden auf der Erde und anderen Welten wiederherzustellen.

Call of Duty: Infinite Warfare im PS Store

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (23,99€ statt 39,99€)

Bei Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Collection für die PlayStation 4 handelt es sich um eine Sammlung aufwendig gestalteter Neuauflagen der ersten drei Serienteile der Jump'n'Run-Reihe: Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back und Crash Bandicoot 3: Warped, die alle liebevoll restauriert auf der PlayStation 4 einen riesigen Erfolg feiern.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy im PS Store

Gran Turismo Sport (19,99€ statt 59,99€)

Gran Turismo Sport ist nicht nur der neueste Teil der traditionsreichen Rennsportreihe, sondern auch ihr PS4-Debüt. Wodurch auch endlich Multiplayer-Rennspiel-Fans und Ideallinien-Fetischisten, die es lieben, einen Kurs bis zur Perfektion zu trainieren voll auf ihren Geschmack.

Gran Turismo Sport im PS Store

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered (20,99€ statt 29,99€ für Plus-Mitglieder)

Alec Mason kommt als Bergbauarbeiter auf den Mars und will ein ruhiges Leben leben. Doch auf dem roten Planeten hält die Earth Defense Force ein Terror-Regime und die Bergbauarbeiter klein. Alec schließt sich den Rebellen an, kämpft gegen die EDF - und darf dabei alles zerstören, was sich nicht bei Drei selbst in die Luft jagt. Dank der Geo-Mod-Engine 2.0 macht die Zerstörungsorgie eine Menge Spaß.

Red Faction Guerrilla im PS Store

Persona 5: Ultimate Edition (24,99€ statt 99,99€ für Plus-Mitglieder)

Persona 5 ist für viele Fans japanischer Rollenspiele das beste Spiel aller Zeiten. Und auch uns begeistert der verrückte Mix aus JRPG und Dating-Sim wie der Test zum fünften Teil der Persona-Reihe beweist. Bei einem Rabatt von 75 Prozent für Plus-Mitglieder lohnt es sich daher auch für alle Spieler die dem Titel bisher noch Skeptische gegenüberstanden, diesem Meisterwerk eine Chance zu geben.

Persona 5 im PS Store

Kingdom Come: Deliverance (35,99€ statt 59,99€ für Plus-Mitglieder)

Ein Ritterleben im Böhmen des 15. Jahrhunderts ist nicht leicht. Die Rüstung will frei von Schrammen und Schmutz sein, die Wälder wimmeln von Gesindel und Banditen und zu allem Überfluss herrscht im Land auch noch Bürgerkrieg. Kingdom Come verpackt seine Rollenspielwelt in ein reales Setting ohne Drachen, auserwählter Helden und Magie und schafft es dadurch einen authentischen Ausschnitt des mittelalterlich Lebens zu präsentieren.

Kingdom Come: Deliverance im PS Store