PS Store - Angebot der Woche vom 11. April 2018 bekannt

Neben den Doppelten Rabatten, bei denen PS Plus-Mitglieder zusätzlich bei vielen PS4-Spielen sparen können, hat Sony über den PlayStation Blog das neue Angebot der Woche enthüllt. Ab heute, den 11. April 2018, bis zum 18. April spart ihr bei Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.

Angebot der Woche im PlayStation Store

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PS4): 23,99 Euro anstatt 39,99 Euro - 40 Prozent Rabatt

Hier findet ihr das Angebot der Woche im PS Store.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - Screenshots ansehen

Was ist Crash Bandicoot N. Sane Trilogy für ein Spiel?

Wer sich vor dem Release von Spyro The Reignited Trilogy mit einer weiteren Neuauflage eines klassischen PS1-Hüpfers austoben will, ist mit Crash Bandicoot N. Sane Trilogy an der richtigen Adresse.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy im Test

So gut ist die Remaster-Sammlung für die PS4

Die Remaster-Sammlung von Vicarious Visions vereint die drei Klassiker Crash Bandicoot, Cortex Strikes Back und Warped und hüllt sie in ein hübsches neues PS4-Grafik-Gewand, das jedoch nichts vom Charme der Original-Teile verloren hat.

Dieses Spiel ist das Richtige für euch, wenn... ihr auf bunte und gleichzeitig anspruchsvolle Old School-Platformer steht.

Dieses Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn... ihr keine Frustresistenz mitbringt. Checkpoints liegen nämlich teils weit auseinander, die Kamera zickt zuweilen und einige Trial&Error-Passagen zerren an den Nerven.

Schlagt ihr zu?