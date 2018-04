PS Store - Angebot der Woche vom 18. April ist bekannt

PS4-Besitzer können sich ab heute wieder ein richtiges Schnäppchen im PS Store sichern. Das neue Angebot der Woche ist Rise of the Tomb Raider, das ab sofort stark reduziert zum Download bereit steht.

Anstatt 60 Euro kostet euch die 20-jährige Jubiläumsedition des Action-Adventures zur Zeit nur 16 Euro, ihr spart also satte 73 Prozent. Hier nochmal das Angebot im Überblick:

Angebot der Woche

Rise of the Tomb Raider: 20-jähriges Jubiläum - 15,99 Euro statt 59,99 Euro (73% Rabatt) - Hier geht's zum Angebot im PS Store

Die Aktion endet am Donnerstag, 26. April, um 12:59 Uhr.

Noch günstiger als das Angebot der Woche sind übrigens die kostenlosen PS Plus-Spiele, die im April unter anderem mit dem rasanten Headliner Mad Max auffahren. Diese PS Plus-Gratisspiele könnt ihr euch jetzt herunterladen.

Was ist Rise of the Tomb Raider für ein Spiel?

In Rise of the Tomb Raider ist Lara Croft auf ihrer ersten Grabräuber-Expedition im frostigen Sibirien unterwegs. Sie begibt sich dort auf die Suche nach einer verlorenen Stadt, in der sich Legenden zufolge eine Quelle zur Unsterblichkeit befindet.

Das Action-Adventure ist nicht nur für PS4 Pro optimiert, sondern bietet gleich drei Anpassungsmodi: 4K-Auflösung für beeindruckende Wiedergabetreue, hohe Bildfrequenz für flüssigeres Gameplay oder verbesserte Grafiken für besonders satte und realistische Grafik.

Die Edition zur Feier des 20-Jährigen Jubiläums enthält außerdem folgende Extra-Inhalte:

neuen Einzelspieler-Inhalt "Blutbande" inklusive PSVR-Unterstützung

neues Online-Koop-Gameplay im Ausdauermodus

die Hauptkampagnen-Schwierigkeit "Extrem-Überlebender"

Outfit und Waffe zum 20-jährigen Jubiläum und 5 klassische Lara-Skins

Alle bisher veröffentlichten Inhalte zum Herunterladen wie Baba Yaga: Der Tempel der Hexe, Ausdauermodus, Kalte Finsternis erwacht, 12 Outfits, 7 Waffen und 35 Expeditionskarten

In unserem Test zu Rise of the Tomb Raider hat das Action-Adventure sehr gut abgeschnitten und konnte vor allem in puncto Präsentation und Umfang glänzen.