Sony hat das neue Angebot der Woche enthüllt, das ab sofort im PlayStation Store sieben Tage lang erhältlich ist.

Gab es in der letzten Woche Rabatt auf das Action-Adventure Rise of The Tomb Raider, geht es mit Gran Turismo Sport nun auf die Rennstrecke. Wer die PS4-exklusive Rennsimulation noch nicht besitzt, bekommt das Spiel aktuell um die Hälfte reduziert.

Neben der Standard-Edition von Gran Turismo Sport könnt ihr euch außerdem die Digital Deluxe Edition günstiger schnappen, darin enthalten sind:

GT Sport Digital Deluxe Edition:

Paket mit 12 Bonusfahrzeugen.

Lackierungs-Sticker-Paket.

Chrom-Rennhelm.

2.000.000 Spiel-Credits.

Hier das Angebot der Woche im Detail.

Angebot der Woche im PlayStation Store

Was ist Gran Turismo Sport für ein Spiel?

Gran Turismo Sport aka GT Sport ist der siebte Teil der Rennsimulations-Reihe Gran Turismo, der seit Oktober 2017 exklusiv für die PS4 erhältlich ist.

Das Spiel machte zunächst mit Online-Zwang und einem Lieblosen Einzelspielermodus auf sich aufmerksam. Im November des letzten Jahres haben die Macher mittlerweile aber eine klassische Offline-Kampagne nachgeliefert, mit der auch der Online-Zwang für Singleplayer-Inhalte verfällt.

So gut ist GT Sport

Die Rennsimulation im Test

Dieses Spiel ist geeignet für euch... wenn ihr bei Rennspielen auf detaillierte Fahrzeuge und tolle Fahrphysik setzt.

Dieses Spiel ist nichts für euch ... wenn ihr lieber auf abgedrehte Arcade-Racer wie Need for Speed: Payback steht, die mit simpler Steuerung und rasanter Auto-Action auffahren.