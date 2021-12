Im PlayStation Store gibt es an diesem Wochenende den erst Anfang November erschienenen Shooter Call of Duty: Vanguard im Sonderangebot. Die Standard-Version für PS4 ist um 25 Prozent reduziert und kostet damit noch 52,49 Euro statt 69,99 Euro. Die Cross Gen Edition, die sowohl die PS4- als auch die PS5-Fassung und als Bonus fünf Stunden doppelte Waffen-XP enthält, gibt es 20 Prozent günstiger und somit für 63,99 Euro statt 79,99 Euro. Das Angebot gilt nur bis 1 Uhr morgens am 7. Dezember. Hier geht’s zum Deal:

Was bietet Call of Duty: Vanguard?

Abwechslungsreiche Kampagne: In Call of Duty Vanguard kehren wir erneut in den zweiten Weltkrieg. In der Kampagne spielen wir die Mitglieder der Vanguard-Spezialeinheit, die das finstere (und fiktive) „Projekt Phönix“ der Nazis aufdecken und verhindern sollen. Dabei überzeugt Vanguard vor allem durch die hübsch umgesetzten Schauplätze und die spielerische Abwechslung: Mal greifen wir Abwehrgeschütze an der Atlantikküste an, mal spielen wir eine Scharfschützin in Stalingrad und mal schlagen wir uns in Afrika mit Rommels Panzern herum.

Schwachstellen: Es ist aber nicht alles toll in der Kampagne. Die Story ist mal wieder eher zweckmäßig geraten und die Gegner-KI stellt sich selbst im Vergleich zu anderen Teilen der Reihe stellenweise dämlich an. Außerdem ist das Gunplay sehr wechselhaft. Während beispielsweise das Scharfschützengewehr das Gefühl großer Wucht vermittelt, fühlen sich manche der anderen Waffen nicht zuletzt aufgrund zu flacher Sounds eher harmlos an. Immerhin steht uns ein breites Waffenarsenal zu Verfügung, das auch schweres Gerät wie Flammenwerfer uns Panzerschreck einschließt.

Schneller Multiplayer: Der Multiplayer ist Geschmackssache. Insbesondere diejenigen, denen ein Call of Duty gar nicht schnell genug sein kann, dürften zufrieden sein. Erstens ist die Time to Kill mal wieder sehr kurz, zweitens führen die kompakten Maps dazu, dass praktisch nie Leerlauf entsteht. Bis wir nach dem Respawn auf Feinde treffen, vergehen oft nur ein paar Sekunden. Das bedeutet aber auch, dass für Taktik und planvolles Vorgehen praktisch keine Zeit bleibt.

