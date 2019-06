PS Store - Das ist das neue Angebot der Woche: Lohnt es sich? [Anzeige]

Den Endzeit-Shooter Metro: Exodus gibt es von heute an zum halben Preis im Angebot der Woche des PlayStation Store. Er kostet damit nur noch 34,99€ statt 69,99€. Auch die Gold Edition, die den Expansion Pass enthält, gibt es günstiger, nämlich für 47,49€ statt 94,99€. Die Angebote gelten bis zum 26. Juni.

Eine Reise durch Russland: Während die Vorgänger noch größtenteils in dunklen U-Bahn-Tunneln spielten, durchqueren wir in Metro: Exodus Russland mithilfe einer Dampflok und erkunden große, offene Areale. Um eine Vergnügungsreise handelt es sich aber nicht, vielmehr suchen wir in Wäldern, Wüsten und schneebedeckten Landschaften nach einem Platz zum Leben.

Düstere Endzeit: Auf unsere Suche stoßen wir ständig auf die Überreste vormaliger Bewohner, die die Apokalypse nicht überlebt haben. Überall finden wir stimmungsvolle Details wie zurückgelassene Tagebücher oder vergilbte Plakate an den Wänden, die zusammen mit den glaubwürdigen und exzellent vertonten Charakteren für dichte Endzeit-Atmosphäre sorgen.

Metro: Exodus für 34,99€ im PlayStation Store

Weniger Klaustrophobie: Trotz der offenen Spielwelt gibt es noch immer Abschnitte in finsteren, engen Tunneln, Höhlen und Bunkeranlagen. In diesen Momenten erleben wir wieder den klaustrophobischen Horror der beiden ersten Metro-Titel. Allerdings verteilen sich diese Momente auf eine sehr lange Spielzeit. Wem es also nur um Horror geht, könnte zwischendurch etwas ungeduldig werden.

Fazit: Metro: Exodus ist nicht nur technisch eine deutliche Weiterentwicklung der Reihe. Auch spielerisch hat sich viel getan, die offen erkundbaren Areale machen den Shooter viel abwechslungsreicher. Ob einem die neuen Spielelemente zusagen oder man den streng linearen Ablauf der Vorgänger bevorzugt, ist aber Geschmackssache. Unsere Tester hat die Mischung jedenfalls überzeugt, sie vergaben 90 Punkte.

Metro: Exodus Gold Edition für 47,49€ im PlayStation Store