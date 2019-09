PS Store – Das ist das neue Angebot der Woche: Lohnt es sich? [Anzeige]

Shadow of the Tomb Raider ist das neue Angebot der Woche des PlayStation Store. Das Action-Adventure, das wir in unserem Test mit 91 Punkten belohnt haben, ist in der Standard-Variante um 70% reduziert und kostet somit noch 20,99€ statt 69,99€. Auch die Croft Edition, die den Season Pass enthält, gibt es 70% günstiger, für 29,99€ statt 99,99€. Das Angebot ist von heute an eine Woche lang gültig, also bis zum 2. Oktober.

Mehr Köpfchen: Während das Reboot aus dem 2013 sich noch stark auf die Action konzentrierte, rückte schon in Rise of the Tomb Raider die Erkundung der Gräber wieder in den Vordergrund. Shadow of the Tomb Raider setzt diese Entwicklung fort und bietet deutlich mehr und bessere Rätsel als seine beiden Vorgänger. An der Art der Rätsel ändert sich jedoch wenig, wie schon in den frühen Serienteilen kommen jede Menge Hebel zum Einsatz.

Mehr Horror: Shadow of the Tomb Raider ist fraglos der düsterste Teil der Reboot-Trilogie und wahrscheinlich der Serie insgesamt. Zwar hat Lara es schon öfter mit übernatürlichen Phänomenen und Untoten zu tun bekommen, aber diese wirkten eher geheimnisvoll als angsteinflößend. In Shadow of the Tomb Raider sorgt hingegen vor allem das Gegnerdesign dafür, dass manche Spielabschnitte mit jedem Horrorfilm mithalten können.

Mehr Grün: Trotz aller Düsternis herrscht die Farbe Grün vor, denn Shadow of the Tomb Raider spielt größtenteils in der Wildnis, und zwar in einem der schönsten Dschungel, die man je in einem Spiel bestaunen durfte. Überhaupt legt der neue Teil grafisch nochmals zu, vor allem bei Lichteffekten und Gesichtsanimationen. Allzu große Sprünge darf man aber nicht erwarten, schließlich sah auch der Vorgänger schon ziemlich gut aus.

Fazit: Shadow of the Tomb Raider behält die Stärken der Reboot-Trilogie bei, besinnt sich aber auch auf die Tugenden der alten Serie. Dadurch gelingt es, alte und neue Lara-Croft-Fans gleichermaßen zu fesseln. Allenfalls diejenigen, die auf Rätsel und Kletterpassagen keine Lust haben und am Reboot vor allem die Feuergefechte mochten, könnten ein bisschen enttäuscht sein.

