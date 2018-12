PS Store - Die besten Spiele unter 10 Euro (Anzeige)

Schnäppchenjäger haben wieder Grund zum Feiern. Sony setzt wieder einmal zum Preissturz auf einige große PlayStation-Titel an. Bis zum 22. Dezember gibt es zahlreiche große und kleine Titel im PS Store für unter 10 Euro zu haben, die teilweise bis zu 85 Prozent heruntergesetzt sind. Wir haben uns einige kleine und große Titel für euch herausgesucht, bei denen es sich lohnen könnte die kleinen Scheine aus dem Geldbeutel zu holen.

Metal Gear Solid V: The Definitive Experience

Mit Metal Gear Solid V erschien 2015 der letzte Teil der japanischen Kult-Reihe unter der Leitung des legendären Spieleentwicklers Hideo Kojima. Und Kojima wusste bis zum Schluss, wie man seine Fans und Neulinge der Reihe von seinem etwas abgedrehten Stil überzeugen konnte. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain wurde nicht nur von Kritikern und Fachpresse bejubelt - die GamePro bewertete das Spiel seinerzeit mit 92 Punkten - sondern fand auch unter den Spielern eine riesigen Fanbase. Eine riesige vollgepackte Open-World, eine emotionale Story mit zahlreichen unvorhersehbaren Plottwist und eine Spielmechanik die auch noch nach 100 Stunden motivierte, erwarten euch in Metal Gear Solid V.

Metal Gear Solid V für nur 7,99€

Tomb Raider: Definitive Edition

Der erste Teil des grandiosen Reboots wirft die junge und noch völlig unerfahrene Heldin Lara Croft mitten in einen gefährlichen Überlebenskampf. Dabei erzählt Tomb Raider die Vorgeschichte der späteren Schatzsucherin und zeigt die langsame Verwandlung Laras zur unerschrockenen Abenteurerin. Das Spiel eignet sich perfekt dazu, wenn ihr bereits seit längerem mit der Serie geliebäugelt habt oder euch die Vorgeschichte zu Shadow of the Tomb Raider interessiert, dem dritten und letzten Teil der Reboot-Reihe.

Tomb Raider für nur 6,99€

Unravel Two

Das kleine Hüpf- und Rätsel-Abenteuer Unravel zählte 2016 zu dem Überraschungshit auf der PlayStation 4. Der Nachfolger des Puzzle-Plattformers erweiterte Mitte 2018 das Spielerlebnis dann noch um einen umfangreichen Koop-Modus für zwei Spieler. Gemeinsam mit einem Freund oder wahlweise auch alleine, steuert ihr nun zwei Garnwesen durch die zauberhaften Landschaften und rätselt euch den Weg durch die hübschen Level. Und falls ihr den ersten Teil ebenfalls noch nicht gespielt habt, gibt es den ebenfalls rabattiert für nur 5,99€ im PS Store.

Unravel Two The Dragon's Trap für nur 9,99€

Metro Redux

Beklemmende Kellergewölbe, verwunschene U-Bahn-Tunnel und monsterverseuchte Metro-Stationen. Das ist das Leben im Jahr 2033 oder zumindest, wenn man den Büchern von Dmitri Gluchowski glauben kann. Die Menschheit hat sich selbst im atomaren Feuer in die vermeintlich sicheren Metro-Stationen zurückgezogen. Doch dort verharren die übrig Gebliebenen nun in einem ewigen Kreislauf aus, Angst, Hunger, Neid und Krieg. Die beiden Games Metro 2033 und Metro Last Light fangen das klaustrophobische Gefühl der grandiosen Buchvorlage perfekt ein und machen die beiden Teil zu zwei der wohl besten Shooter der letzten Jahre. Im Redux-Bundle erhaltet ihr beide Teile noch einmal grafisch aufgehübscht für nicht einmal 10 Euro. Perfekt als Vorbereitung, bevor mit Metro Exodus nächstes Jahr der dritte Teil der Reihe erscheint.

Metro Redux für nur 6,99€

DOOM

Wenn die Hölle sich auftut und Dämonen durch die Straßen marodieren verbreiten die Schergen der Unterwelt Angst und Schrecken. Das geht aber nur solange, bis der Doom-Marien auftaucht, dann sind es nämlich die Dämonen, die sich die feurige Unterhose nass machen. Der kennt nämlich überhaupt keinen Spaß und wischt auch im 2016er Reboot des Shooter-Urgesteins Doom mit den Schrecken der Hölle wieder ordentlich den Boden auf. Und das macht wiederum uns, den Spielern eine ganze Menge Spaß. Wer einen der besten Shootern der letzten zwei Jahre jetzt gerne Nachholen will, kann das für 7,99 Euro!

Doom für nur 7,99€

Wonder Boy: The Dragon's Trap

Zum Abschluss präsentieren wir euch noch eine Indie-Perle. Mit Wonder Boy: The Dragon's Trap bekommt ihr einen liebevoll gezeichneten und wunderbar runden Plattformer auf eure PlayStation. Das Remake des Sega-Klassikers von 1989 versprüht nach fast 20 Jahren, dank verbesserter handgezeichneter Grafik und zahlreichen Gameplay-Verbesserungen seinen typischen Wonderboy-Charme auch auf den aktuellen Konsolen. Auf Knopfdruck lässt sich das Gameplay sogar auf die alte pixelige Engine der Achtziger schalten.

Wonder Boy: The Dragon's Trap für nur 9,99€

