Xbox Game Pass - Spielt Metal Gear Solid 5, bevor es entfernt wird

Mit dem Xbox Game Pass könnt ihr auf der Xbox One viele neue und ältere Xbox-Spiele jederzeit spielen, vorausgesetzt, ihr habt ein entsprechendes Abo abgeschlossen. Während regelmäßig neue Titel der mittlerweile beachtlichen Spiele-Bibliothek hinzugefügt werden, müssen gelegentlich einige Titel das Angebot verlassen. So unter anderem auch bald Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain, Hideo Kojimas letztes großes Spiel unter Publisher Konami.

Wann verlässt MGS 5 den Xbox Game Pass? Am kommenden Mittwoch, den 15. Juli wird das Action-Adventure aus der Bibliothek entfernt.

Diese Spiele verlassen schon bald den Xbox Game Pass

Warum ihr Metal Gear Solid 5 spielen solltet

Zwar müsst ihr schon richtig durchpowern, wollt ihr den Abspann von MGS 5 mit einer Spielzeit von rund 50 Stunden vor Ablauf der Frist erleben. Jedoch geht es im Spiel vielmehr um das packende Action- und Stealth-Gameplay, die Charaktere und die besondere, teils humorvolle Art, wie Hideo Kojima seine Spiele präsentiert.

Und genau genommen zählt das Ende aus Story-Sicht auch nicht zu den großen Stärken des Spiels, eher zu seinen großen Schwächen. Der Weg dorthin und die Erlebnisse sind das, was Metal Gear Solid 5 als Action-Spiel ausmachen.

Um was geht's? Die Geheimorganisation Cipher hat Naked Snakes Söldnertrupp zerstört, den berühmten Helden dabei schwer verwundet. Aus dem Koma erwacht, ist Snakes Ziel klar: Rache an Cipher und die Gründung einer neuen Söldnerorganisation, den sogenannten Diamond Dogs. Snake arbeitet dabei eng mit seinem Kumpel Ocelot zusammen, mit dem er zu Spielbeginn in das von Feinden besetzte Afghanistan aufbricht.

Holt ihr euch Metal Gear Solid 5 noch vor Ablauf der Frist aus dem Game Pass ?