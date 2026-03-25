Neuer Frühlings-Sale im PS Store mit bis zu 90% Rabatt gestartet: Unsere 10 Schnäppchen-Highlights für PS5 und PS4

Sony hat einen neuen Sale im PS Store gestartet und wir haben für euch ein paar tolle Schnäppchen herausgefischt.

Dennis Müller
25.03.2026 | 09:25 Uhr

Im PS Store sind am Mittwoch die Frühlingsangebote gestartet. Im PS Store sind am Mittwoch die Frühlingsangebote gestartet.

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

50% Rabatt auf euer erstes Jahr GameStar Plus

Jetzt nur für kurze Zeit: die ersten sechs Monate im Jahresabo mit dem Code »NEU50« sparen. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

Vor wenigen Stunden sind im PS Store die Frühlingsangebote gestartet, was bedeutet, dass erneut hunderte Spiele für PS5 und PS4 reduziert sind. Damit ihr den Überblick nicht verliert, sind wir für euch durch die Angebote gestromert und haben ein paar Highlights herausgesucht.

Unsere 10 Schnäppchen-Highlights für PS5 und PS4

Bis wann läuft der neue Sale? Alle Angebote könnt ihr euch bis zum 09. April um 00:59 Uhr sichern.

Video starten 1:38 Kingdom Come Deliverance: Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series enthüllt - und sie ist ab sofort verfügbar

Der perfekte Zeitpunkt, um The Witcher 3 nachzuholen

Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis CD Projekt die nächste Erweiterung für The Witcher 3 offiziell ankündigt, die laut glaubhaften Gerüchten die Brücke zum vierten Ableger schlagen soll.

Habt ihr das fantastische Open World-Rollenspiel noch nicht gezockt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt.

Nicht nur könnt ihr euch die PS5- und PS4-Version aktuell für 5,99 Euro schnappen, die beiden Addons Hearts of Stone (1,99 Euro) und Blood and Wine (3,99 Euro) sind ebenfalls stark im Preis gesenkt.

Mehr zum Thema
The Witcher 3 DLC - Jetzt bestehen kaum mehr Zweifel: CD Projekt teast neue Erweiterung selbst an
von Stephan Zielke
The Witcher 3 DLC - Jetzt bestehen kaum mehr Zweifel: CD Projekt teast neue Erweiterung selbst an

Mit Kingdom Come: Deliverance haben wir euch zudem ein weiteres Rollenspiel herausgesucht, bei dem jetzt ein sehr guter Zeitpunkt für den Kauf gekommen ist – zumindest dann, wenn ihr eine PS5 habt und das jüngst erschienene Current Gen-Upgrade nutzen könnt.

Auf der zweiten Seite geben wir euch noch eine Sale-Empfehlung, die sich vor allem an die Star Wars-Fans unter euch richtet.

Habt ihr ein Spiel für euch bei den Frühlingsangeboten gefunden? Falls ja, verratet uns gerne in den Kommentaren, bei welchem Schnäppchen ihr zugeschlagen habt.

1 von 2

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Invincible Staffel 4-Sendeplan: Wann kommt Folge 5? Datum und Release-Uhrzeit aller Episoden in Deutschland

vor 20 Minuten

Invincible Staffel 4-Sendeplan: Wann kommt Folge 5? Datum und Release-Uhrzeit aller Episoden in Deutschland
Neuer Frühlings-Sale im PS Store mit bis zu 90% Rabatt gestartet: Unsere 10 Schnäppchen-Highlights für PS5 und PS4   1

vor einer Stunde

Neuer Frühlings-Sale im PS Store mit bis zu 90% Rabatt gestartet: Unsere 10 Schnäppchen-Highlights für PS5 und PS4
Pokémon-Alternative mit starker Grafik und Open World erscheint auch für PS5 und ihr könnt vor dem Release noch einmal selbst reinschauen

vor einer Stunde

Pokémon-Alternative mit starker Grafik und Open World erscheint auch für PS5 und ihr könnt vor dem Release noch einmal selbst reinschauen
Crimson Desert: Mit diesem Trick schleudert ihr euch mit Bäumen durch die Spielwelt   1

vor 4 Stunden

Crimson Desert: Mit diesem Trick schleudert ihr euch mit Bäumen durch die Spielwelt
mehr anzeigen