Neuer Frühlings-Sale im PS Store mit bis zu 90% Rabatt gestartet: Unsere 10 Schnäppchen-Highlights für PS5 und PS4

Im PS Store sind am Mittwoch die Frühlingsangebote gestartet.

Vor wenigen Stunden sind im PS Store die Frühlingsangebote gestartet, was bedeutet, dass erneut hunderte Spiele für PS5 und PS4 reduziert sind. Damit ihr den Überblick nicht verliert, sind wir für euch durch die Angebote gestromert und haben ein paar Highlights herausgesucht.

Unsere 10 Schnäppchen-Highlights für PS5 und PS4

Bis wann läuft der neue Sale? Alle Angebote könnt ihr euch bis zum 09. April um 00:59 Uhr sichern.

1:38 Kingdom Come Deliverance: Current Gen-Version für PS5 und Xbox Series enthüllt - und sie ist ab sofort verfügbar

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Der perfekte Zeitpunkt, um The Witcher 3 nachzuholen

Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis CD Projekt die nächste Erweiterung für The Witcher 3 offiziell ankündigt, die laut glaubhaften Gerüchten die Brücke zum vierten Ableger schlagen soll.

Habt ihr das fantastische Open World-Rollenspiel noch nicht gezockt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt.

Nicht nur könnt ihr euch die PS5- und PS4-Version aktuell für 5,99 Euro schnappen, die beiden Addons Hearts of Stone (1,99 Euro) und Blood and Wine (3,99 Euro) sind ebenfalls stark im Preis gesenkt.

Mehr zum Thema The Witcher 3 DLC - Jetzt bestehen kaum mehr Zweifel: CD Projekt teast neue Erweiterung selbst an von Stephan Zielke

Mit Kingdom Come: Deliverance haben wir euch zudem ein weiteres Rollenspiel herausgesucht, bei dem jetzt ein sehr guter Zeitpunkt für den Kauf gekommen ist – zumindest dann, wenn ihr eine PS5 habt und das jüngst erschienene Current Gen-Upgrade nutzen könnt.

Auf der zweiten Seite geben wir euch noch eine Sale-Empfehlung, die sich vor allem an die Star Wars-Fans unter euch richtet.

Habt ihr ein Spiel für euch bei den Frühlingsangeboten gefunden? Falls ja, verratet uns gerne in den Kommentaren, bei welchem Schnäppchen ihr zugeschlagen habt.