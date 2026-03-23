The Witcher 3 DLC - Jetzt bestehen kaum mehr Zweifel: CD Projekt teast neue Erweiterung selbst an

Im neuen Finanzbericht von CD Projekt verdichten sich die Hinweise auf einen neuen Witcher 3-DLC.

Fast zehn Jahre nach Release könnte The Witcher 3: Wild Hunt noch einmal neue Inhalte bekommen. Offiziell bestätigt ist zwar nichts, doch mittlerweile ist das DLC mehr ein offenes Geheimnis als ein Gerücht. Mit dem aktuellen Finanzbericht von CD Projekt wird es nun konkreter.

Ein Projekt kurz vor der Veröffentlichung

In dem Dokument erklärt CD Projekt, dass man sich in den kommenden Monaten vor allem auf bereits angekündigte Projekte konzentrieren wolle. Gleichzeitig fällt jedoch ein Satz auf, der aktuell für Diskussionen sorgt:

Das Studio plane, "eines der bislang nicht angekündigten Gaming-Projekte zu veröffentlichen".

9:38 The Witcher 4: Erste Tech Demo gibt einen Vorgeschmack auf die neue Region

Autoplay

Konkrete Details nennt der Entwickler nicht. Doch so viele Projekte hat CD Projekt nicht in der Pipeline, sodass sich hier durchaus konkrete Vermutungen anstellen lassen. Insbesondere, da der Entwickler bereits bestätigt hat, dass für Cyberpunk keine zusätzlichen Erweiterungen entwickelt werden.

Brücke zu Witcher 4

Laut verschiedenen Insidern könnte ein weiterer DLC die Geschichte zwischen The Witcher 3 und dem kommenden The Witcher 4 verbinden.

Bekannt ist bereits, dass im nächsten Teil Ciri im Mittelpunkt stehen soll. Ein zusätzliches Kapitel könnte also genau diese Lücke schließen.

Einige Gerüchte gehen zudem davon aus, dass keine komplett neue Region entsteht, sondern bestehende Gebiete – etwa Velen – erweitert werden.

Möglicher Release noch vor GTA 6

Auch zum möglichen Zeitraum gibt es erste Einschätzungen. Ein Analyst geht davon aus, dass ein solcher DLC noch vor dem Release von Grand Theft Auto 6 erscheinen könnte.

Das würde aktuell auf einen Zeitraum um das dritte Quartal 2026 hindeuten.

Ob es sich bei dem "unangekündigten Projekt" tatsächlich um neue Inhalte für The Witcher 3 handelt, bleibt zwar noch offen, aber bei der Masse an Gerüchten kann eine offizielle Ankündigung eigentlich nicht mehr weit sein.

Welche Erweiterung würdet ihr euch für The Witcher 3 wünschen – nochmal ein großer Story-DLC oder eher kleinere neue Inhalte?