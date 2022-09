PS Store: 10 Geheimtipps für PS4 + PS5, die ihr jetzt für unter 5€ bekommt

Im PlayStation Store laufen gerade mit dem Blockbuster Sale und einem Sale namens „Spiele unter 20€“ zwei große Rabattaktionen mit hunderten Spielen für PS4 und PS5. Die großen Highlights haben wir euch bereits herausgesucht, diesmal stellen wir euch zehn besonders günstige Geheimtipps vor, die ihr schon für weniger als 5€ bekommen könnt. Wer sich lieber selbst durch die gesamten Angebote der Sales wühlen will, findet die Übersicht hier:

Beautiful Desolation

Für nur 1,99€ bekommt ihr mit Beautiful Desolation eine kreative Mischung aus Adventure und Rollenspiel, die vor allem durch ihr ungewöhnliches Szenario fasziniert: Wir befinden uns in einer postapokalyptischen Spielwelt, die afrikanische Kultur und Mythologie mit Cyberpunk-Einflüssen verknüpft. Hier könnt ihr ebenso auf Roboter wie auf Riesenskorpione stoßen. Die hübsche isometrische Grafik trägt dabei viel zur Faszination bei. Das Gameplay besteht größtenteils aus Erkundung, Dialogen und cleveren Rätseln im klassischen Point&-Click-Stil.

Nex Machina

Der Top-Down-Shooter Nex Machina stammt vom Studio Housemarque, das zuletzt auf der PS5 mit Returnal für Aufsehen gesorgt haben. Aber auch das 2017 erschienene Nex Machina hat bereits hervorragende Kritiken bekommen, der Wertungsschnitt auf Opencritic liegt bei 86 Punkten. Nex Machina setzt vor allem auf pausenlose Action und ebenso forderndes wie präzises Shooter-Gameplay, wobei sicher auch das hübsch umgesetzte Cyberpunk-Szenario und der treibende Soundtrack ihren Teil zu den tollen Wertungen beigetragen haben.

Morbid: The Seven Acolytes

Morbid: The Seven Acolytes ist ein düsteres Action-Rollenspiel im Stil eines Dark Souls, allerdings mit isometrischer, sehr detaillierter Pixelgrafik. Wir werden in eine von H.P. Lovecraft inspirierte Spielwelt geschickt, in der wir die von der bösartigen Gottheit Gahars besessenen sieben Akolythen besiegen sollen. Dabei treffen wir auf zahlreiche skurrile Monster, denen wir in blutigen Gefechten den Garaus machen. Wie in den Souls-Spielen müssen wir uns dabei auf einige knackige Bosskämpfe einstellen, durch die umfangreichen Fortschrittsmechaniken steckt man aber nie dauerhaft fest.

Overcooked

Zugegeben: Overcooked ist eigentlich schon etwas zu erfolgreich, um noch als Geheimtipp durchzugehen. Aber vielleicht haben ja tatsächlich noch nicht alle von dem chaotischen Koop-Spiel gehört. Im Team aus bis zu vier Spieler*innen meistern wir hier den alltäglichen Wahnsinn eines Restaurants. Wenn wir all unsere ungeduldigen Kunden zufriedenstellen und dadurch den Highscore knacken wollen, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als gut zusammenzuarbeiten und alle Aufgaben vom Fleischbraten übers Gemüseschneiden bis zum Tellerwaschen sinnvoll zu verteilen.

Yoku’s Island Express

Bei Yoku’s Island Express handelt es sich um eine ungewöhnliche Mischung aus Jump&Run und Flipper. Wir spielen den kleinen Mistkäfer Yoku, der auf einer paradiesischen, in kräftigen Farben leuchtenden Insel den Job eines Paketboten übernommen hat. Seine Aufgabe erledigt er, in dem er sich an seiner Mistkugel hängend kreuz und quer durch die Spielwelt schießen lässt. Dabei geht es nicht immer friedlich zu: Damit alle Pakete ihren Bestimmungsort erreichen, muss Yoku sich in dem einen oder anderen kniffligen Bosskampf den Weg freikämpfen.

Riot: Civil Unrest

Riot: Civil Unrest ist ein Echzeitstrategiespiel, das Aufruhrsituationen simuliert und die Dynamik echter Aufstände abbilden will. Wir übernehmen dabei in auf realen Ereignissen basierenden Szenarios die Controller über die Polizei oder über die Demonstranten, wobei in letzterem Fall unsere Einflussmöglichkeiten beschränkt sind und wir die Menschenmassen nur grob lenken können. Zwischen den Gefechten können wir über Ausrüstung und Anzahl unserer Fraktion entscheiden, wobei unsere vorhergehenden Leistungen bestimmen, was und wie viel wir zur Verfügung haben.

Cat Quest 2

Cat Quest 2 ist ein Action-RPG aus der Top-Down-Perspektive im Stile eines Diablo, wobei hier in den Kämpfen sehr stark auf ein hohes Tempo, gute Reaktionen beim Ausweichen und das richtige Timing bei den Angriffen gesetzt wird. Das Gameplay macht zwar eine Menge Spaß, Cat Quest 2 punktet aber vor allem durch seine gut geschriebenen Quests, seinen niedlichen Look und seine charmante Spielwelt, in der katzenbezogene Wortspiele an der Tagesordnung sind. Unser Katzenheld muss sich diesmal übrigens mit einem Hund zusammentun, um die Welt zu retten, wodurch Koop möglich ist.

Everspace

Bei Everspace handelt es sich um ein Weltraum-Actionspiel mit Roguelike-Elementen. Ähnlich wie in einem First Person Shooter ballern wir uns durch ein erstaunlich hübsch in Szene gesetztes All, wobei wir uns ähnlich wie in FTL von Sektor zu Sektor fortbewegen und in jedem Abschnitt auf neue Herausforderungen und Gefahren stoßen. Wie üblich bei Roguelikes müssen wir von vorn anfangen, wenn wir sterben. Wir können aber neue Schiffe und Upgrades freischalten und machen so dauerhaften Fortschritt. Die zufälligen Ereignisse sorgen zudem dafür, dass kein Run wie der andere ist.

Virginia Special Edition

Virginia ist ein spannendes First-Person-Adventure, das vor allem durch seine stilvolle Inszenierung und seine geheimnisvolle Geschichte glänzt. Als FBI-Agentin sollen wir in einer Kleinstadt in Virginia das Verschwinden eines Jungen aufklären und stellen dabei schnell fest, dass der Fall größer ist als zunächst gedacht. Das aus kleinen Rätseln und Erkundung bestehende Gameplay ist nicht allzu anspruchsvoll, die Atmosphäre und die surrealen Plot Twists im Stile eines David-Lynch-Films stehen klar im Vordergrund. Mit der Special Edition bekommt ihr neben dem Spiel auch den Soundtrack.

Murdered: Soul Suspect

Murdered: Soul Suspect ist kein kleines Indie-Spiel, sondern eigentlich ein großer, von Square Enix veröffentlichter AAA-Titel. Dass es trotzdem nur zu einem Geheimtipp gereicht hat, liegt an den sehr gemischten Kritiken, die es zum Release bekommen hat. Aber auch wenn Murdered: Soul Suspect alles andere als perfekt ist, solltet ihr ihm zum Preis von 1,99€ zumindest mal eine Chance geben, wenn ihr Lust auf ein ungewöhnliches Detektiv-Abenteuer mit toller Grusel-Atmosphäre habt. Ihr spielt einen toten Detektiv, der als Geist nach seinem Mörder sucht.