PS Store Blockbuster Sale: Rund 500 PS4- + PS5-Hits jetzt im Angebot

Im neuen PSN Sale bekommt ihr hunderte Blockbuster für PS4 und PS5 günstiger, darunter sowohl aktuelle Hits aus 2022 als auch einige ältere Titel, die es dafür teilweise schon für weniger als 10€ gibt. Die Angebote laufen noch bis 1 Uhr morgens am 29. September. In diesem Artikel stellen stellen wir euch zehn Highlights vor, wobei wir sowohl aktuelle Titel als auch besonders günstige Schnäppchen berücksichtigen. Die Übersicht über alle Deals findet ihr hier:

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 musste zum Release aufgrund seines unfertigen Zustandes eine Menge Kritik einstecken. Mittlerweile wurde das Action-RPG von CD Projekt (The Witcher) aber weit genug verbessert, dass man es zumindest in der Anfang des Jahres erschienenen PS5-Version uneingeschränkt empfehlen kann. Schließlich hat das düstere Rollenspiel, das uns in die dystopische, von Konzernen und Kriminellen beherrschte Metropole Night City schickt, auch eine Menge zu bieten. Insbesondere bei der Atmosphäre, der komplexen und erwachsenen Geschichte und den gut geschriebenen Quests, die sich häufig auf ganz verschiedene Arten lösen lassen, kann es überzeugen, ähnlich wie seinerzeit The Witcher 3.

Diablo 2 Resurrected

Die Neuauflage des Action-RPG-Klassikers Diablo 2 inklusive der Erweiterung Lord of Destruction bekommt ihr zum halben Preis. Technisch stellt Diablo 2 Resurrected einen riesigen Fortschritt gegenüber dem Original dar, die isometrische Grafik wurde auf den aktuellen Stand gehoben. Am Spielprinzip hat sich dadurch natürlich nichts geändert: Nach wie vor wählen wir eine der sehr unterschiedlichen Charakterklassen, um dann mit dieser Horden von Monstern niederzumetzeln. Das Kampfsystem ist zwar simpel, aber dafür ist das Fortschrittssystem komplex. Die hohe Langzeitmotivation kommt vor allem durch die Suche nach immer besseren Waffen und die Charakterentwicklung sowie durch den Koop-Modus zustande.

God of War

Am 8. November erscheint God of War Ragnarök. Höchste Zeit, noch schnell den Vorgänger nachzuholen, falls ihr dieses Meisterwerk bislang tatsächlich verpasst haben solltet. Im Gegensatz zu den ersten drei Teilen der Reihe ist Kratos im Reboot nicht mehr in der griechischen, sondern in der nordischen Mythologie unterwegs und legt sich dabei nicht nur mit Göttern und allerlei gefährlichen Kreaturen an, sondern erkundet auch abwechslungsreiche Regionen wie das grüne Muspelheim, das idyllisch wirkende Alfheim oder das frostige Helheim. God of War erzählt eine für die Reihe ungewöhnlich emotionale und erwachsene Geschichte rund um die Beziehung zwischen Vater und Sohn, in den Kämpfen geht es trotzdem gewohnt blutig zur Sache.

Dying Light 2

Das Anfang des Jahres erschienene Zombiespiel Dying Light 2 bekommt ihr im PSN Sale 40 Prozent günstiger. Von anderen Zombie- und Open-World-Spielen hebt es sich nicht zuletzt durch sein hervorragendes Parkour-System ab, das uns in atemberaubender Geschwindigkeit über die Dächer der postapokalyptischen Großstadt jagen lässt. Zu Beginn braucht man allerdings ein wenig Geduld, denn bis Dying Light 2 offenbart, was es so alles an Gameplay-Elementen zu bieten hat, müssen wir erst mal eine Weile unseren Charakter aufleveln. Spannend und stimmungsvoll sind die Tag-Nacht-Wechsel: Bei Tag können wir die Spielwelt ohne allzu großes Risiko erkunden, bei Nacht wandelt sich Dying Light 2 hingegen schnell zu einem Horrorspiel.

Sniper Elite 5

Auch das erst Ende Mai erschienene Sniper Elite 5 bekommt ihr günstiger. Wie bei den Vorgängern handelt es sich um eine Mischung aus Stealth-Spiel, Shooter und Scharfschützen-Simulation. Wie stark letztere zur Geltung kommt, hängt von den Einstellungen ab. Im Standard-Modus sind Kopfschüsse auf hunderte Meter Entfernung kein Problem. Wenn man jedoch unter anderem den Wind einberechnen muss, werden diese natürlich schwerer. Ansonsten erinnert Sniper Elite 5 mit seinen offenen Levels und seiner spielerischen Freiheit an Titel wie Hitman. Diesmal sind wir übrigens im Frankreich des Jahres 1944 unterwegs. Die Story ist weitgehend nebensächlich, aber die Landschaften und die Architektur sind teilweise sehr hübsch in Szene gesetzt.

Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition

Für 48,99€ statt 139,99€ könnt ihr euch jetzt die Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition sichern. Diese bietet neben dem Hauptspiel auch den Season Pass mit drei Erweiterungen, die große, nicht im Season Pass enthaltene Add-On Dawn of Ragnarök und das auch in der Deluxe Edition enthaltene Ultimate Paket mit zusätzlichen Ingame-Gegenständen. Im GamePro-Test waren wir nicht allzu begeistert von Assassin’s Creed Valhalla, was an einigen (inzwischen größtenteils ausgebesserten) Bugs, aber auch an anderen Kritikpunkten wie den schwach geschriebenen Quests liegt. Viele andere Kritiker*innen und Fans haben den jüngsten Teil der Reihe jedoch für die Wikinger-Atmosphäre und seine neuen Ideen wie die Raubüberfälle gelobt.

Assassin’s Creed Odyssey Gold Edition

Nochmal Assassin’s Creed: Mit der Assassin’s Creed Odyssey Gold Edition bekommt ihr ein umfangreiches Paket, das nicht nur das Hauptspiel und den Season Pass mit den Atlantis-Erweiterungen, sondern auch die Remastered-Versionen von Assassin’s Creed 3 und Liberation enthält. Schon mit dem Hauptspiel kann man gut und gerne 50 bis 80 Stunden verbringen. Immerhin lässt uns dieses das ganze antike Griechenland in verkleinertem Maßstab erkunden und dabei zahlreiche Sehenswürdigkeiten bestaunen, historische Persönlichkeiten kennenlernen und sogar die eine oder andere Kreatur aus der Mythologie bekämpfen. Die vielen kleinen Inseln bereisen wir mit unserem eigenen Schiff, Schiffskämpfe ähnlich wie in Black Flag inklusive.

The Last of Us Part 2 Digital Deluxe Edition

Die Digital Deluxe Edition von The Last of Us Part 2 bekommt ihr zum halben Preis. Sie enthält neben dem Spiel auch den digitalen Soundtrack, ein digitales Artbook, ein dynamisches PS4-Design und sechs PSN-Avatare. The Last of Us Part 2 ist einer der ganz großen Hits der PS4-Generation und lohnt sich schon allein aufgrund der fantastischen Produktionsqualität und der atmosphärischen, postapokalyptischen Spielwelt. Die Story verlangt allerdings eine gewisse Leidensfähigkeit von Fans des ersten Teils. Beim Gameplay hat sich im Vergleich zum Vorgänger wenig geändert: Ihr bekommt die übliche Mischung aus Schleichen, Schießen und Erkundung, wobei letztere durch die größeren, offeneren Levels mehr Raum einnimmt.

Mass Effect Legendary Edition

Mit der Mass Effect Legendary Edition bekommt ihr alle drei Teile der Hauptreihe zusammen mit 40 DLCs in einer technisch verbesserten Version, die neben neuen Texturen, Charaktermodellen und Lichteffekten auch Verbesserungen an der Steuerung mitbringt. Vor allem bei Teil 1, der in der Originalversion gerade bei der Steuerung so seine Macken hatte, machen sich die Änderungen deutlich bemerkbar. Ansonsten glänzen die Rollenspiel-Klassiker natürlich durch ihre üblichen Qualitäten, zu denen vor allem die Story, die aufwendigen Quests und die vielen interessanten Charaktere mit ihren individuellen Geschichten gehören. Aber auch das Shooter-Gameplay des zweiten und dritten Teils kann überzeugen.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Im reinen Singleplayer-Actionspiel Star Wars Jedi: Fallen Order spielen wir den jungen Jedi Cal, der mit einem Raumschiff und einer kleinen Gruppe Vertrauter Gebiete auf verschiedenen Planeten erkundet, welche jede Menge Star-Wars-Atmosphäre versprühen. Das verschachtelte Leveldesign erinnert dabei an Spiele wie Darks Souls. Da Cal als echter Jedi keine Schusswaffen einsetzt, konzentriert sich das Kampfsystem weitgehend auf Nahkämpfe mit dem Lichtschwert. Das mag etwas eintönig klingen, aber tatsächlich sind die spannenden Schwertduelle eines der Highlights des Spiels, auch weil verschiedene Kampfstile zum Einsatz kommen. Außerdem sorgen natürlich die zahlreichen Machtkräfte, die wir zu Hilfe nehmen können, für Abwechslung.