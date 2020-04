Im PlayStation Store haben heute die Frühlingsangebote begonnen, in dem ihr mehr als 500 PS4-Spiele günstiger bekommt, von großen AAA-Hits bis hin zu kleinen Geheimtipps. Der Sale läuft noch bis zum 29. April, einige der aktuellen Angebote enden aber bereits am 15. April. In diesem Artikel stellen wir euch die Highlights vor, wobei wir uns zunächst auf aktuelle AAA-Spiele konzentrieren. Updates mit kleineren und günstigeren Titeln folgen.

Frühlingsangebote im PlayStation Store

Star Wars Jedi: Fallen Order

Das richtige Spiel für: Alle, die auf Lichtschwertkämpfe stehen und schon lange auf ein Star-Wars-Spiel mit guter Solokampagne gewartet haben.

Nicht so gut für: Alle, die auf eine spannende Story gehofft hatten oder unbedingt einen Multiplayer-Modus brauchen.

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Mit Jedi: Fallen Order gibt es das erste richtige Soloabenteuer im Star-Wars-Universum jetzt 42 Prozent günstiger, also für 39,99 Euro statt 69,99 Euro. Auch die Deluxe Edition ist reduziert, von 79,99 Euro auf 44,99 Euro.

Freie Erkundung, lineare Story: Mit Jedi: Fallen Order gibt es endlich wieder ein Star-Wars-Spiel mit richtiger Solokampagne. In dieser erkunden wir Schauplätze auf fünf Planeten. Unser Pfad wird uns dabei nicht vorgegeben, allerdings werden in bester Metroidvania-Tradition manche Wege erst später durch neue Fähigkeiten freigeschaltet. Die etwas überraschungsarme Story hingegen nimmt einen linearen Verlauf.

Ehrenhafter Nahkampf: Das Highlight von Jedi: Fallen Order sind die Kämpfe. Zu Schusswaffen greifen wir dabei nicht. Als ehrenhafter Jedi verlassen wird uns ganz auf unser Lichtschwert. Verschiedene Kampftechniken und natürlich unsere Macht-Fähigkeiten sorgen dabei für Abwechslung und taktischen Tiefgang. Unsere Möglichkeiten müssen wir gekonnt nutzen, um die Verteidigung der Gegner zu durchbrechen.

Fazit: Perfekt ist Jedi: Fallen Order sicher nicht, aber es ist trotzdem fast genau das Spiel, das sich viele Star-Wars-Fans schon lange gewünscht haben: Ein atmosphärisches Soloabenteuer ohne Mikrotransaktionen und Service-Elemente. Auch das Gameplay ist hervorragend gelungen, so spannende Lichtschwertkämpfe haben wir selten erlebt. Bei Story und Charakteren hätten die Entwickler aber etwas mutiger sein dürfen, gerade der Protagonist bleibt blass.

Jedi: Fallen Order statt 69,99 Euro für 39,99 Euro

Death Stranding

Das richtige Spiel für: Alle, die ein faszinierendes Endzeit-Abenteuer mit vielen frischen Ideen erleben wollen.

Nicht so gut für: Alle, die bei zähem Spielfortschritt schnell die Geduld verlieren.

GamePro-Wertung: 89 Punkte

Mit Death Stranding gibt es einen weiteren Ende letzten Jahres erschienenen PS4-Hit günstiger. Auch hier sinkt der Preis von 69,99 Euro auf 39,99 Euro.

Zu Fuß durch die Postapokalypse: In Death Stranding spielen wir einen Paketboten, der seinen Job zu Fuß in den postapokalyptischen, von übernatürlichen Gefahren heimgesuchten USA erledigen muss. Schon das bloße Vorwärtsgehen kann bei unwegsamem Gelände und einem Paketturm auf dem Rücken zur Herausforderung werden, von den menschlichen und übermenschlichen Gegnern, die uns unterwegs auflauern, ganz zu schweigen.

Anspruchsvoll: Spielerisch ist Death Stranding also sehr viel anspruchsvoller, als man sich die Tätigkeit als Lieferjunge im Ödland vorstellen mag. Noch viel komplexer ist allerdings die Story, die vollgestopft ist mit verrückten Einfällen und überraschenden Wendungen. Hinzu kommt ein hochwertige Inszenierung durch aufwendige Zwischensequenzen mit vielen Hollywoodstars. Den Fortschritt muss man sich allerdings mühsam und mit viel Geduld erarbeiten.

Fazit: Nicht jeder wird mit Death Stranding seinen Spaß haben. Dazu zieht sich das Action-Adventure stellenweise zu zäh und mühsam hin. Dass es trotzdem die meisten Spieler bis zum Ende fesseln dürfte, liegt daran, wie einzigartig es ist. Sowohl hinsichtlich der Story als auch spielmechanisch quillt es über vor neuen Ideen. Gerade für diejenigen, die mal wieder Abwechlsung von AAA-Einheitsbrei wollen, ist Death Stranding daher ein Muss.

Death Stranding statt 69,99 Euro für 39,99 Euro

Days Gone

Das richtige Spiel für: Alle, die mal wieder Lust auf eine große, mit Zombies befüllte offene Spielwelt haben.

Nicht so gut für: Alle, die neue Ideen und kreatives Gameplay erwarten.

GamePro-Wertung: 82 Punkte

Den PS4-Exklusivhit Days Gone gibt es für 29,99 Euro statt 69,99 Euro und damit 57 Prozent günstiger. Die Digital Deluxe Edition könnt ihr für 39,99 Euro statt 79,99 Euro bekommen. Bei beiden Versionen gibt es 10 Prozent zusätzlichen Rabatt für Plus-Mitglieder.

Roadtrip durch Oregon: Eines der Highlights von Days Gone ist die offene Spielwelt. Mit dem Mottorad erkunden wir den Bundesstaat Oregon mit seinen malerischen Tälern, dichten Wäldern und verschneiten Berggipfeln. Schade nur, dass wir nicht lange stillstehen und die Landschaft bestaunen können, sonst werden wir schnell von Zombies eingekreist. Das Gefühl, ständig bedroht zu sein, trägt viel zur dichten Endzeit-Atmosphäre bei.

Bewährte Mischung: Spielerisch geht es in Days Gone eher traditionell zu. Die Mischung aus Schießen, Schleichen und Crafting funktioniert gut, bietet aber kaum etwas, das wir nicht aus anderen Open-World-Titeln kennen. Ähnliches gilt auch für's Missionsdesign: Während die Story-Aufträge recht abwechslungsreich geraten sind, enthalten die Nebenmissionen oft die üblichen Standardaufgaben wie das Ausräuchern von Banditenlagern.

Fazit: Days Gone macht nicht allzu viel anders als andere Genrevertreter. Wer von Open-World- und Zombiespielen ohnehin schon lange die Nase voll hat, wird deshalb auch hier nicht glücklich werden. Wer hingegen genau darauf mal wieder Lust hat, bekommt hier einen umfangreichen und atmosphärisch dichten Titel, der gekonnt die bewährten Konzepte anderer Spiele kombiniert und um eine hübsche Spielwelt bereichert.

Days Gone statt 69,99 Euro für 29,99 Euro im PlayStation Store

Need for Speed Heat

Das richtige Spiel für: Alle, die Lust auf einen spaßigen Arcade-Racer mit Verfolgungsjagden und ein bisschen Anspruch haben.

Nicht so gut für: Alle, die eine realistische Simulation oder eine spannende Geschichte wollen.

GamePro-Wertung: 80 Punkte

Den im November erschienenen Rennspiel-Hit Need for Speed Heat bekommt ihr im Spring Sale zum halben Preis, also für 34,99 Euro statt 69,99 Euro.

Arcade mit Anspruch: Wie seine Vorgänger ist Need for Speed Heat ein Arcade-Racer, bei dem es mehr um Spaß an der Geschwindigkeit als um Realismus geht. Etwas anspruchsvoller sind die Rennen aber geworden, was nicht zuletzt an der stark verbesserten KI liegt. Komplex ist aber vor allem das Tuning: Wir können nicht nur mit zahlreichen Feinjustierungen die Leistung unseres Wagens verbessern, sondern auch Details bis hin zum Motorsound anpassen.

Tag und Nacht: Spannend sind außerdem die Wechsel zwischen Tag- und Nachtrennen. Während wir bei Tag in legalen Wettbewerben unser Geld verdienen, verbessern wir nachts in illegalen Straßenrennen unser Ansehen und liefern uns Verfolgungsjagden mit der Polizei. Leider ist es wieder nicht gelungen, der Kampagne eine spannende Story zu verpassen, aber wenigstens ist die Handlung so nebensächlich, dass sie nicht stört.

Fazit: Ein bisschen bedauerlich ist es ja schon, dass Story und Charaktere abermals so klischeehaft geraten sind, aber letzten Endes kommt es aufs Gameplay an. Bei den Rennen kann Need for Speed Heat dank der richtigen Mischung aus Arcade-Spaß und Anspruch punkten, die Wechsel zwischen legalen Wettbewerben und illegalen Straßenrennen bringen zudem die nötige Abwechslung. Das macht Heat zum besten Serienteil seit Rivals.

Need for Speed Heat statt 69,99 Euro für 34,99 Euro

Weitere Highlights:

Zur Übersicht über alle Deals des Spring Sale im PlayStation Store kommt ihr hier:

Frühlingsangebote im PlayStation Store