Der PlayStation Store hat heute einen großen Retro-Sale gestartet, in dem es Remasters und Neuauflagen berühmter Klassiker günstiger gibt. Mit dabei sind PS4-Versionen von einigen der größten Hits aller drei vergangenen PlayStation-Generationen. Die Angebote gelten zwei Wochen lang und enden am 21. Februar. Hier verschaffen wir euch einen Überblick und geben ein paar Empfehlungen:

The Last of Us Remastered

Das richtige Spiel für: Alle, die ein emotional bewegendes Actionspiel erleben wollen, das lange in Erinnerung bleibt.

Nicht so gut für: Alle, die nichts für Singleplayer-Spiele oder schwermütige Stories übrig haben.

GamePro-Wertung: 90 Punkte

Da es zum PlayStation-Hits-Programm zählt, ist The Last of Us Remastered mit 19,99 Euro ohnehin schon nicht besonders teuer. Im aktuellen Sale gibt es trotzdem noch einmal 50 Prozent Rabatt, sodass der Preis auf 9,99 Euro sinkt.

Spielerisch gewöhnlich, erzählerisch meisterhaft: Spielerisch bietet The Last of Us eine gelungene, aber nicht sonderlich kreative Mischung aus Third Person Shooter und Schleichspiel. Zum Meisterwerk wird der Titel durch seine lebensechten Charaktere, seine wendungsreiche und oft erbarmungslos traurige Story und seine mit Liebe zum Detail designten und atmosphärisch dicht in Szene gesetzten Schauplätze.

Leicht verbessert: Letztere kommen durch die verbesserten Lichteffekte und die neu hinzugefügten Staubpartikel noch einmal deutlich besser zur Geltung. Ansonsten hat sich im Vergleich zum PS3-Original nicht viel verändert, außer dass die Auflösung auf 1080p hochgeschraubt und die Framerate auf 60 fps erhöht wurde. Außerdem ist der zwar kurze, aber sehr gelungene Story-DLC Left Behind enthalten.

Fazit: The Last of Us ist einer der großen PlayStation-Klassiker. Jeder, der auch nur ein bisschen was mit storybasierten Singleplayerspielen anfangen kann, sollte dieses atmosphärische und emotional berührende Meisterwerk einmal gespielt haben. Wer das Original schon besitzt und sich nicht viel aus Grafik macht, braucht das Remaster zwar nicht unbedingt. Mindestens für diejenigen, die den DLC Left behind auf der PS3 nicht gespielt haben, lohnt sich der Kauf aber.

The Last of US Remastered statt 19,99€ für 9,99€

Shadow of the Colossus

Das richtige Spiel für: Alle, die in eine atmosphärische dichte, geheimnisvolle Spielwelt abtauchen wollen.

Nicht so gut für: Alle, die vor allem schnelle Action wollen.

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Das PS4-Remake des PS2-Klassikers Shadow of the Colossus gibt es für 14,99 Euro statt 39,99 Euro und somit 63 Prozent günstiger.

Ein echtes Remake: Bei der PS4-Version von Shadow of the Colossus handelt es sich nicht um ein einfaches Remaster mit höherer Auflösung und ein paar neuen Effekten. Hier bekommt man ein komplettes Remake auf neuer Basis, das den Klassiker auf den aktuellen technischen Stand hebt. Die Spielwelt erhält dadurch viele neue Details wie kleine Risse und Spuren der Verwitterung an den Ruinen, die die dichte Atmosphäre noch verstärken.

Zeitlos faszinierend: Ein paar kleine Schwächen wie die nicht immer optimale Kameraführung hat das Remake jedoch vom Original übernommen. Der ebenso packenden wie bedrückenden Stimmung beim Erkunden der Überreste einer vergangenen Zivilisation schadet das aber kaum. Auch die Faszination, die von den gigantischen Wesen ausgeht, welche diese sonst so leere Welt bevölkern, ist ungebrochen.

Fazit: Shadow of the Colossus ist kein Spiel für jeden, daran ändert sich auch mit dem Remake nichts. Es braucht Geduld und Ruhe, um die Spielwelt richtig wirken zu lassen. Wer beides mitbringt, wird mit einem einzigartigen, aber auch bedrückenden Erlebnis belohnt. Da die technischen Fortschritte gravierend ausfallen, kann sich der Neukauf auch für diejenigen lohnen, die bereits das Original kennen.

Shadow of the Colossus statt 39,99€ für 14,99€

Spyro Reignited Trilogy

Das richtige Spiel für: Fans der Originale und alle, die bei einem bunten und spaßigen Jump&Run entspannen wollen.

Nicht so gut für: Alle, die nach einer spielerischen Herausforderung suchen.

GamePro-Wertung: 85 Punkte

Mit der Spyro Reignited Trilogy bekommt man gleich drei PS1-Klassiker. Der Preis ist im Sale um 50 Prozent reduziert und liegt damit bei nur noch 19,99 Euro statt 39,99 Euro.

Auch spielerisch besser: Wie bei Shadow of the Colossus handelt es sich auch bei der Spyro Reignited Trilogy um ein Remake auf neuer technischer Grundlage. Optisch ist die Neuauflage prächtig gelungen, unser Tester sprach sogar vom wohl schönsten Remake aller Zeiten. Auch spielerisch gibt es Verbesserungen: Die Steuerung ist dank Analogsticks viel angenehmer als im Original, eine zuschaltbare Karte sorgt für leichtere Orientierung.

Den Wurzeln treu: Am Spielprinzip hat sich wenig geändert: Als kleiner Drache hüpfen und gleiten wir durch knallbunte Levels und heizen eher niedlichen als furchteinflößenden Gegnern mit unserem Feueratem ein. Unterwegs sammeln wir Edelsteine und Dracheneier ein, mit denen wir weitere Levels freischalten. Das macht auch heute noch Spaß, aber einen Haken gibt es: Das Spiel ist leider ziemlich leicht geraten, wir geraten kaum in Gefahr zu versagen.

Fazit: Die Spyro Reignited Edition richtet sich an Nostalgiker, ist durch ihre spielerischen und vor allem technischen Verbesserungen aber auch für Neueinsteiger attraktiv. Beim Schwierigkeitsgrad hätten die Entwickler aber etwas nachjustieren sollen, die verbesserte Steuerung macht das Remake noch einfacher. Das neue Spyro ist deshalb ideal, wenn man einen entspannter Ausflug in eine bunte Welt machen möchte.

Spyro Reignited Trilogy statt 39,99€ für 19,99€

Ratchet & Clank

Das richtige Spiel für: Alle, die einen temporeichen Shooter mit abgedrehten Waffen wollen.

Nicht so gut für: Alle, die auf ein originalgetreues Remake gehofft haben.

GamePro-Wertung: 87 Punkte

Die Neuauflage des PS2-Shooters Ratchet & Clank bekommt ihr im Retro-Sale bereits für 9,99 Euro statt 19,99 Euro.

Neu interpretiert: Bei der PS4-Version von Ratchet & Clank handelt es sich nicht direkt um ein Remake. Vielmehr basiert das Spiel auf dem Kinofilm, der aber seinerseits auf dem PS2-Original aufbaut. Das bedeutet: Charaktere, Story und Spielprinzip bleiben zwar im Wesentlichen erhalten, davon abgesehen handelt es sich aber um ein ganz neues Spiel. Entwickler Insomniac (Marvel's Spider-Man) nutzt die künstlerische Freiheit zur Umsetzung vieler neuer Ideen.

Verrückte Ballerei: So wurden neue, noch abgedrehtere Waffen eingebaut, wie beispielsweise der Verpixler, der jeden Gegner in einen Haufen Bildpunkte im Retro-Look verwandelt. Auch gibt es nun ein deutlich komplexeres Upgrade-System sowie aufwendige, stark an den Kinofilm angelehnte Zwischensequenzen. Die wilde Ballerorgie, die ab und zu durch Jump&Run- und Rätseleinlagen aufgelockert wir, überzeugt zudem durch ihre Grafikpracht.

Fazit: Ratchet & Clank trifft vielleicht nicht den Geschmack aller Nostalgiker, die sich an alte PS2-Tage erinnern möchten. Dazu ist die Neuauflage zu weit weg vom Original. Aber der Third-Person-Shooter ist genau das richtige Spiel für diejenigen, die ein kurzweiliges, buntes Actionfeuerwerk suchen. Ob man das Original oder den Film kennt, ist dabei gar nicht so wichtig.

Ratchet & Clank statt 19,99€ für 9,99€

Weitere Angebote (Auswahl):

Zur Übersicht über sämtliche Angebote des Sales kommt ihr hier:

Retro-Sale im PlayStation Store