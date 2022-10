PS4-Spiele unter 20€: Im neuen PS Store Sale könnt ihr hunderte Schnäppchen abstauben

Parallel zum großen Halloween Sale hat der PlayStation Store noch eine weitere grüße Rabattaktion gestartet. In dieser bekommt ihr PS4- und PS5-Spiele für weniger als 20€. Während es im Halloween Sale auch einige ziemlich aktuelle Titel günstiger gibt, handelt es sich bei den 423 Sonderangeboten hier zumeist um etwas ältere Spiele oder Indie-Geheimtipps. Dafür sind die Rabatte aber auch umso höher. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor. Die Übersicht über den PSN Sale, der noch bis 1 Uhr morgens am 27. Oktober läuft, findet ihr hier:

Metal Gear Solid 5: The Definitive Experience

Für nur 3,99€ könnt ihr die Metal Gear Solid 5 Definitive Experience bekommen, die das Hauptspiel The Phantom Pain, den Prolog Ground Zeroes und sämtliche DLCs enthält. In dem Stealth-Actionspiel übernehmen wir erneut die Rolle von Snake, mit dem wir diesmal gefährliche Missionen in sehr großen, offenen Gebieten erfüllen. Dabei haben wir eine Menge spielerischer Freiheit, da es stets viele Wege zum Ziel gibt und wir frei mit einer riesigen Auswahl an Waffen und Fahrzeugen experimentieren können. Die Story ist etwas wirr und nicht ganz so spannend wie im Vorgänger. Dafür gibt es ein motivierendes Fortschrittssystem, in dem wir unsere eigene Basis aufbauen und dadurch neue Ausrüstungsgegenstände freischalten.

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Vor ein paar Monaten wurde der Nachfolger von Dragon’s Dogma angekündigt. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, für nur 4,99€ vorher noch den Vorgänger nachzuholen, und zwar einschließlich der Erweiterung Dark Arisen, die eine neue Insel und ungefähr 15 Stunden zusätzliche Spielzeit mitbringt. Das Open-World-Rollenspiel Dragon’s Dogma zeichnet sich durch seine düstere Spielwelt und seine ebenso spannenden wie fordernden Kämpfe aus. In diesen sind wir meist nicht allein, sondern legen uns in Begleitung von KI-Mitstreitern mit Gruppen von Gegnern an, wodurch sie sich oft zu dynamischen kleinen Echtzeit-Schlachten entwickeln. Etwas Frustresistenz sollte man aber mitbringen, denn stellenweise ist der Schwierigkeitsgrad nicht weit von einem Dark Souls entfernt.

Tomb Raider: Definitive Edition

Das Reboot von Tomb Raider bekommt ihr in der Definitive Edition, die neben diversen technischen Verbesserungen auch noch sämtliche DLCs enthält, für nur 2,99€. Der Neustart der berühmten Action-Adventure-Reihe ist im Vergleich zu den meisten älteren Teilen deutlich actiongeladener und spielt sich über weite Strecken wie ein Third Person Shooter, das Klettern und die typischen kleinen Rätsel treten dafür etwas in den Hintergrund. Dafür kommen Survival-Elemente neu hinzu. Die Story erzählt, wie Lara Croft zu der knallharten Actionheldin wurde, als die man sie kennt: Nach einer fehlgeschlagenen archäologischen Expedition muss sie auf einer abgelegenen Insel gegen Anhänger eines Kults um ihr Überleben kämpfen.

Code Vein

Das Action-Rollenspiels Code Vein versetzt euch in die Rolle eines Vampirs in einer postapokalytischen Welt und erinnert spielerisch stark an Dark Souls. Zwar stehen euch auch eine stattliche Zahl an Zaubern und Schusswaffen zur Verfügung, Kern des Spiels sind aber die fordernden Nahkämpfe. Ihr kämpft dabei stets zu zweit, und zwar entweder im Koop oder im Singleplayer zusammen mit einem KI-Begleiter. Das hervorragende Artdesign sorgt für eine dichte und düstere Atmosphäre, die Spielwelt hält aber leider nicht so viele Geheimnisse bereit wie die Souls-Spiele. Dass die Langzeitmotivation trotzdem hoch ist, liegt nicht zuletzt am Fortschrittssystem, das eine freie Entwicklung des eigenen Charakters erlaubt.

Bulletstorm: Full Clip Edition Duke Nukem Bundle

Bei der Bulletstorm Full Clip Edition handelt es sich um eine technisch verbesserte Version des Shooters, die sich gerade hier in Deutschland lohnt, weil auch wir ihn dadurch endlich ungeschnitten genießen können. Im Angebot ist für 4,49€ sogar noch der Duke Nukem DLC enthalten, durch den ihr auf Wunsch die gesamte Kampagne mit dem Duke durchspielen könnt, inklusive der Originalstimme. Bulletstorm zeichnet sich vor allem durch sein temporeiches und kreatives Gameplay aus: Neben zahlreichen Schusswaffen verfügt ihr über eine Energiepeitsche, durch die ihr Gegner packen und durch die Luft schleudern könnt. Das ermöglicht es, sie auf besonders kreative Weise zu töten, was vom Spiel mit einer hohen Bewertung belohnt wird.

Shadow of the Colossus

Bei Shadow of the Colossus handelt es sich um das PS4-Remake des ursprünglich für PS2 erschienenen Klassikers. Dieses fügt der Spielwelt viele neue grafische Details wie zum Beispiel Risse im Mauerwerk hinzu, die die melancholische Stimmung noch verstärken. Am Kern des Spiels hat sich natürlich kaum etwas geändert: Zu Pferd erkunden wir eine weitgehend leblose Spielwelt und erforschen die Ruinen einer längst untergegangenen Zivilisation. Unsere Aufgabe besteht darin, die gewaltigen Kolosse aufzuspüren und zu töten, wodurch die Welt noch lebloser wird. Obwohl diese Kämpfe durchaus spektakulär sind, sollte man sich Shadow of the Colossus in erster Linie nicht wegen der Action, sondern wegen der dichten Atmosphäre kaufen.

Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood

Wer Lust hat, zwei der großen Meilensteine des Metroidvania-Genres nachzuholen, kann das nun mit Castlevania Requiem für nur 3,99€ statt 19,99€ tun. Hierin enthalten sind Rondo of Blood und Symphony of the Night, die bis heute zu den beliebtesten Teilen der Reihe zählen. Das sagt gerade im Fall von Rondo of Blood eine Menge aus, denn der Action-Platformer erschien ursprünglich 1993 nur für die ziemlich erfolglose Konsole PC Engine. Wie üblich in Castlevania bieten auch diese beiden Teile düsteres Artdesign, forderndes Gameplay und das für das Genre typische verschachtelte Leveldesign. In Rondo of Blood spielt ihr einen Vampirjäger des berüchtigten Belmont-Clans, in Symphony of the Night hingegen Draculas Sohn Alucard.

Jugdment

Judgment ist ein Ableger der Yakuza-Reihe und bietet abermals eine spannende Kriminalgeschichte, diesmal allerdings nicht aus der Sicht eines Gangsters, sondern eines Detektivs, der schwere Verbrechen aufklären soll. Was zu Beginn noch als eine Sammlung einzelner Fälle erscheint, entpuppt sich schon bald als ein komplexes, weit verzweigtes Netz. Trotz des Seitenwechsels sind die spektakulären Nahkämpfe mit bloßen Fäusten noch immer enthalten, ebenso wie die vielen Minispiele und popkulturellen Anspielungen, für die die Reihe bekannt ist. Hinzu kommt aber die typische Detektivarbeit, die unter anderem im Untersuchen von Tatorten und im Verhören von Zeugen besteht.

Ni no Kuni 2 Prince’s Edition

Bei Ni no Kuni 2 handelt es sich einerseits um ein typisches JRPG, in dem wir durch eine bunte, im Anime-Stil gehaltene Welt ziehen und haufenweise Monster verprügeln. Andererseits hat es aber auch Elemente eines Strategiespiels, denn da wir in die Rolle eines Königs schlüpfen, müssen wir auch unser Reich verwalten, Truppen befehligen und Schlachten schlagen. Spielerisch ist das alles zwar nicht allzu komplex, führt aber doch dazu, dass wir uns wie ein richtiger Herrscher fühlen können. Zudem fesselt das Rollenspiel durch seine komplexe und erwachsene Geschichte über Krieg und Machtgier. Mit der Prince’s Edition bekommt ihr neben dem Hauptspiel auch die beiden Add-Ons The Lair of the Lost Lord und The Tale of a Timeless Tome.

TOEM

TOEM ist einer der vielen kleinen Indie-Geheimtipps im aktuellen PSN Sale. Es handelt sich dabei um ein Adventure, das sich ums Fotografieren dreht. Wir begeben uns mit unserer Kamera auf eine Reise durch in niedlicher Schwarz-Weiß-Grafik gehaltene und vielfältige Levels, die von Naturlandschaften wie Wäldern und schneebedeckten Bergen über verschlafene Dörfer bis hin zu den Straßen belebter Großstädte reichen. Dabei sind wir nicht nur aus eigenem Antrieb stets auf der Suche nach dem perfekten Schnappschuss, sondern nehmen auch Aufträge von den Bewohnern an. Durch diese stoßen wir auf viele kleine Geschichten, die manchmal auf ein Gebiet beschränkt bleiben, sich manchmal aber auch durch weite Teile des Spiels ziehen.