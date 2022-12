Game Awards Sale: Nominierte Spiele und frühere Gewinner jetzt für PS4 + PS5 im Angebot

Der PlayStation Store hat einen Sale zu den heute Nacht stattfindenden Game Awards (Startzeit 1:30 Uhr MEZ) gestartet. Unter den mehr als 100 Angeboten für PS4 und PS5 finden sich viele der aktuell Nominierten sowie einige Spiele, die in den vergangenen Jahren gewonnen haben. Die Deals laufen nur bis 13 Uhr am Montag. Wir haben euch zehn Highlights aus den Deals herausgesucht und stellen sie euch unten näher vor. Die Übersicht über sämtliche Sonderangebote findet ihr hier:

FIFA 23

7:00 FIFA 23-Trailer zeigt das neue Rasen-Erlebnis

FIFA 23 wurde als bestes Sportspiel 2022 nominiert. Das vorerst letzte Spiel von EA, das noch den Namen FIFA trägt (ab dem nächsten Jahr heißt die Reihe dann EA Sports FC) bietet neben den üblichen grafischen Updates auch viele zwar kleine, aber durchaus spürbare Verbesserungen im Karriere- und im Ultimate-Team-Modus sowie auf dem Rasen. Große Fortschritte gibt es allerdings auch diesmal nicht und an den Mikrotransaktionen hat sich selbstverständlich ebenfalls nicht viel geändert. Trotzdem ist FIFA 23 nach wie vor ein gutes und umfangreiches Fußballspiel, das zwischen einsteigerfreundlichem Arcade-Spaß und authentisch wirkender Simulation angesiedelt ist. Außerdem gibt es natürlich nur hier die aktuellen Lizenzen.

Stray

11:14 Stray ist wirklich eines der schönsten Spiele des Jahres - und auch noch richtig gut

Der Überraschungshit Stray hat eine ganze Reihe von Nominierungen bekommen, unter anderem für Game of the Year, Best Action/Adventure und Best Indie. Wir spielen in der Third-Person-Perspektive eine hervorragend animierte und in Szene gesetzte Katze, die von ihrer Familie getrennt wurde und nun durch eine futuristische Stadt streunt, die von Robotern bevölkert wird. Dabei erleben wir viele kleine Geschichten und erfahren nach und nach mehr über die mysteriöse Spielwelt. Das Gameplay besteht größtenteils aus Erkundung, Platforming und kleinen Rätseln, wobei das Erlebnis und die Atmosphäre aber wichtiger sind als die spielerische Herausforderung.

A Plague Tale: Requiem

12:08 A Plague Tale: Requiem - Test-Video zum wunderschönen Mittelalter-Spiel

Ähnlich wie Stray hat auch A Plague Tale: Requiem eine ganze Reihe von Nominierungen bekommen, unter anderem in den Kategorien Game of the Year, Best Narrative und Best Action/Adventure. Wie der Vorgänger Innocence spielt das im Oktober erschienene Requiem in einer düsteren Version des mittelalterlichen Frankreichs, in der wir die junge Amicia und ihren kleinen Bruder Hugo spielen. Nachdem sie von der Inquisition verfolgt wurden, versuchen die beiden nun, in der noch friedlichen Provence ein neues Leben zu beginnen, werden dort jedoch schon bald von ihren alten Problemen eingeholt. Das Gameplay bietet etwas mehr Action, weil Amicia nun auch eine Armbrust bedienen kann. Erkundung, Rätsel und Schleichen sind aber weiterhin wichtig.

Sifu

12:00 Sifu - So gut sieht Martial Arts sonst nur im Action-Kino aus!

Sifu ist nominiert in den Kategorien Best Indie, Best Action und Best Fighting. Wir übernehmen die Rolle eines Kund-Fu-Kämpfers, der Rache für den Mord an seiner Familie nehmen will. Da ihm dafür jedes Mittel recht ist, nimmt er in den spektakulären Kämpfen neben seinen Fäusten gern auch alle möglichen Gegenstände zu Hilfe, die er in seiner Umgebung findet. Das ungewöhnlichste Feature von Sifu ist aber die Alterungsmechanik: Sterben wir, erstehen wir zwar einfach wieder auf. Die Hauptfigur wird aber durch jeden Tod ein bisschen älter. Dadurch ändern sich ihre Fähigkeiten, teils zum Positiven und teils zum Negativen. Deshalb müssen wir unseren Kampfstil laufend anpassen. Außerdem sollten wir unsere Rachepläne umsetzen, bevor wir zu alt dafür sind.

Tunic

0:49 Tunic - Das charmante Fuchs-Zelda gibt's jetzt auch für PlayStation

Tunic hat Nominierungen für Best Indie und Best Debut Indie bekommen. In dem an frühe Zelda-Spiele erinnernden Action-Adventure steuern wir aus der isometrischen Perspektive einen mit einem Schwert bewaffneten Fuchs. Mit diesem erforschen wir ein märchenhaftes Land auf der Suche nach einem gewaltigen Schatz, der hier irgendwo verborgen sein soll. Den genauen Ort kennen wir allerdings nicht und so müssen wir die unterschiedlichsten Regionen und Ebenen von finsteren Gemäuern tief unter der Erde bis hinauf zu einem Palast über den Wolken durchstreifen und dabei zahlreiche Rätsel lösen und gegen Monster kämpfen. Gegen die zähen Bossgegner haben wir nur eine Chance, wenn wir die unterschiedlichen Kampftechniken meistern.

Cult of the Lamb

2:03 Cult of the Lamb lässt euch als süßes Lamm einen dämonischen Kult gründen

Cult of the Lamb ist ebenfalls als bestes Indie-Spiel nominiert. Das skurrile Spiel mischt Elemente einer Lebenssimulation im Stile eines Animal Crossing, in der wir uns um ein kleines Dorf kümmern müssen, mit einem Action-Roguelike wie einem Hades, in dem wir gegen Horden von Monstern kämpfen. Cult of the Lamb hat dabei trotz seines niedlichen Grafikstils einen düsteren Twist: Wir sind nämlich der Anführer eines fanatischen Kults, der eine an Lovecrafts Cthulhu erinnernde Gottheit verehrt. Dementsprechend gibt es eine Menge makabre Spielmechaniken wie zum Beispiel die Möglichkeit, treue Anhänger zu opfern, um mehr Macht zu erlangen, und viele bizarre und brutale Wendungen.

OlliOlli World

1:30 Im Trailer zu OlliOlli World geht's kurz vor Release bis ganz hoch zum Skater-Gott

OlliOlli World wurde für den Titel des besten Sportspiels 2022 nominiert, zusammen mit großen AAA-Titeln wie FIFA 23 und NBA 2K23. Das Skateboard-Spiel hat den Pixellook der ersten beiden Teile aufgegeben und durch 3D-Grafik mit bunten Neon-Farben ersetzt. Die Levels sind trotzdem weiterhin zweidimensional und auch das Gameplay bleibt seinen Wurzeln treu: Auf unserem Weg zum Ziel müssen wir möglichst viele Tricks und Kombos ausführen, um den Highscore zu knacken. Daneben gibt es eine abgedrehte Hintergrundgeschichte rund um das Skateboard-Paradies Radlandia, in dem wir versuchen, durch unsere Leistungen in den Rang eines angesehenen Skateboard-Magiers aufzusteigen.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

11:21 Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge - Gameplay aus dem bunten Pixelprügler

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge tritt in den Kategorien Best Action und Best Multiplayer an. Das klassische Beat ’em up im Stil eines Double Dragon oder Streets of Rage hat tolle Wertungen kassiert (mit unseren 85 Punkten im GamePro-Test liegen wir noch unterhalb des Wertungsschnitts), was zum Teil an der stilvollen Retro-Optik, vor allem aber natürlich am Kampfsystem liegt. Dieses ist im Grunde simpel und einsteigerfreundlich, da es auf allzu komplexe Kombos verzichtet. Trotzdem ist Shredder's Revenge nicht leicht, da Schläge, Spezialattacken und Ausweichrollen gutes Timing erfordern. Neben dem Arcade-Modus mit begrenzten Leben gibt es einen Story-Modus mit Speicherständen sowie lokalen und Online-Koop.

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga

0 LEGO Star Wars erfindet sich neu - Skywalker Saga in 8 Min

LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga wurde bei den Game Awards als bestes familienfreundliches Spiel nominiert. Hier könnt ihr alle drei Star-Wars-Trilogien nachspielen, und zwar in beliebiger Reihenfolge. Aber der Umfang ist nicht der einzige Grund, weshalb LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga unserer Meinung nach eines der besten LEGO-Spiele ist. Zum einen hat es grafisch nochmal deutlich zugelegt, zum anderen bringt das neue Kombo-System mehr Spieltiefe in die Action-Abschnitte. Alles in allem bekommt man trotzdem die übliche Mischung aus Kämpfen, Platforming und Erkundung, für die die LEGO-Reihe bekannt ist, gewürzt mit dem typischen schrägen Humor.

It Takes Two

2:28 Trailer zu It Takes Two zeigt, warum wir zusammen stärker sind

It Takes Two ist dieses Jahr nicht mehr unter den Nominierten, wurde aber letztes Jahr unter anderem mit dem Titel Game of the Year ausgezeichnet. Hier geht es um ein Ehepaar, das sich eigentlich scheiden lassen möchte, aber von den Tränen des eigenen Kindes in kleine Puppen verwandelt wird. Um ihre alten Körper zurückzubekommen, müssen die beiden wohl oder übel zusammenarbeiten. Spielerisch handelt es sich im Wesentlichen um einen Action-Platformer mit Rätseln, It Takes Two zeichnet sich aber durch seine vielen kreativen Ideen und überraschenden Genre-Wechsel aus. So wird es beispielsweise zeitweise zu einem Shooter, einem Fighting Game und sogar zu einer Flugsimulation.