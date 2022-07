PS Store Sale: Die 10 besten Angebote unter 20€ für PS4 + PS5

Noch bis 1 Uhr morgens am 7. Juli läuft im PlayStation Store ein Sale, in dem ihr zahlreiche Spiele für PS4 und PS5 für weniger als 20€ bekommen könnt. Insgesamt gibt es 407 Sonderangebote, darunter auch ein paar PlayStation-Exklusivtitel. In diesem Artikel haben wir euch 10 Highlights herausgesucht. Den Überblick über sämtliche Sonderangebote bekommt ihr hier:

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Rise of the Tomb Raider könnt ihr in der Edition zum 20. Serienjubiläum bekommen, die neben dem Hauptspiel auch sämtliche DLCs, einen neuen Schwierigkeitsgrad und grafische Verbesserungen wie 4K-Auflösung enthält. In Rise of the Tomb Raider verschlägt es Lara in verschneite sibirische Landschaften, in denen sich allerdings auch das eine oder andere malerische Tal findet. Im Vergleich zum sehr actionreichen Vorgänger nehmen Klettern und die Erkundung von Gräbern wieder etwas mehr Raum ein, sodass Rise of the Tomb Raider wieder näher an die älteren Teile der berühmten Serie rückt. Es gibt aber noch immer genügend Schießereien und auch die mit dem Reboot eingeführten Survival-Elemente sind erhalten geblieben.

Far Cry New Dawn

Far Cry New Dawn ist ein Spin-off zu Far Cry 5, in dem wir in den US-Bundesstaat Montana zurückkehren, diesmal aber in der Postapokalypse nach einer nuklearen Katastrophe. Die Sekte, mit der wir im Original zu tun hatten, gibt es zwar noch, mit den Banditen bekommen wir nun aber einen neuen Feind. Flora und Fauna der Open World haben sich deutlich verändert und leuchten jetzt in bunten Neonfarben. Außerdem machen wir nun auch Abstecher in andere Regionen wie die Wüste von Arizona. Spielerisch bleibt hingegen im Grunde alles beim Alten. Nach wie vor nutzen wir ein großes Arsenal an Waffen und Fahrzeugen, um Missionen zu erfüllen und feindliche Stützpunkte einzunehmen. Außerdem gibt es viele Nebenaktivitäten.

Far Cry Primal

Falls die schrille Postapokalypse von New Dawn nicht das Richtige für euch ist und ihr mehr Lust auf eine Reise in die ferne Vergangenheit hättet, dann ist Far Cry Primal vielleicht das Richtige für euch. Dieses versetzt euch in die Steinzeit, wo ihr euch gegen die Angehörigen anderer Stämme und natürlich auch gegen prähistorische Tiere wie Mammuts und Säbelzahntiger wehren müsst, und zwar mit Äxten und Speeren statt mit Gewehren. Trotz des ungewöhnlichen und grafisch hübsch umgesetzten Szenarios bleibt Far Cry Primal der typischen Open-World-Formel der Reihe im Wesentlichen treu. Auch hier erobern wir feindliche Lager und sammeln Material, aus dem wir bessere Ausrüstung herstellen.

Bloodborne Game of the Year Edition

Den großen PS4-Exklusivhit Bloodborne bekommt ihr in der Game of the Year Edition zusammen mit der umfangreichen Erweiterung The Old Hunters günstiger. Das von From Software (Elden Ring, Dark Souls) stammende Action-Rollenspiel beeindruckt schon auf den ersten Blick durch sein hervorragendes Artdesign. Wir erforschen die düstere, verwinkelte Stadt Yharnam, die architektonisch an eine albtraumhafte Version des viktorianischen London erinnert. Der Schwierigkeitsgrad ist mindestens ebenso hoch wie in den Souls-Spielen, aufgrund der weit auseinanderliegenden Speicherpunkte werden Tode sogar noch härter bestraft. Das Gameplay ist im Vergleich etwas schneller, Ausweichen ist wichtiger als Blocken.

Shadow of the Colossus

Das PS4-Remake des ursprünglich für PS2 erschienenen Klassikers Shadow of the Colossus fügt diesem viele neue grafische Details hinzu. So verstärken beispielsweise feine Risse und Spuren des Verfalls im Mauerwerk von Ruinen die ohnehin schon melancholische Atmosphäre des Action-Adventures. Ansonsten hat sich nicht viel geändert: Zu Pferd erkunden wir in Shadow of the Colossus eine weitgehend leblose Welt, in der wir nur noch auf die Überreste einer untergegangenen Zivilisation stoßen. Unser Ziel ist es, die Kolosse zu finden und zu töten, wodurch wir die Welt letztendlich noch leb- und trostloser machen. Wenngleich diese Bosskämpfe durchaus spektakulär sind, steht nicht der Kampf, sondern die Erkundung im Vordergrund.

The Last Guardian

The Last Guardian ist quasi der geistige Nachfolger von Shadow of the Colossus. Auch hierbei handelt es sich um ein ruhiges, melancholisches Spiel, dem Atmosphäre wichtiger ist als Action, und auch hier erkunden wir eine weitgehend leblose, aber von Ruinen und anderen Überresten einer alten Kultur übersäte Welt. Dabei werden wir aber von Trico begleitet, einer riesigen Kreatur irgendwo zwischen Hund, Katze und Vogel. Trico ist der Star des Spiels, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil er seinen eigenen Kopf hat. Zwar beschützt er uns und hilft uns auch bei der Lösung vieler Rätsel, aber er tut nicht immer genau das, was wir von ihm wollen. Das kann frustrieren, macht Trico dafür aber zu einem der glaubwürdigsten Begleiter, die wir je in einem Spiel hatten.

Hollow Knight Voidheart Edition

In dem 2D-Action-Platformer Hollow Knight spielen wir einen mit einem Nagel bewaffneten Käfer, der ein verfallenes Insektenkönigreich erkundet. Dabei stößt er auf allerlei groteske Monster und muss viele harte Bosskämpfe überstehen. Sowohl das verschachtelte Leveldesign mit vielen Abkürzungen als auch der hohe Schwierigkeitsgrad und das motivierende Fortschrittssystem erinnern an Dark Souls. Das einzigartige Artdesign hingegen schwankt zwischen düster und niedlich. Mit der Voidheart Edition bekommt ihr neben dem ursprünglichen Hauptspiel vier Pakete mit zusätzlichen Inhalten wie neuen Fähigkeiten, Aufgaben und Bossen, die direkt ins Spiel integriert sind.

Dead Cells

Dead Cells ist einer der größten Roguelike-Hits der letzten Jahre. Das dürfte vor allem an den spannenden Kämpfen des 2D-Action-Platformers liegen. Diese spielen sich sowohl durch die reiche Auswahl an sehr unterschiedlichen Waffen als auch durch die verschiedenen Angriffsmuster der Gegnertypen, die jeweils eigene Taktiken erfordern, immer wieder neu und interessant. Ansonsten handelt es sich um einen recht typischen Roguelike-Titel: Die hübsch gestalteten Levels sind bis zu einem gewissen Grad zufallsgeneriert und nach dem Tod müssen wir wieder von vorn anfangen. Dead Cells lässt uns jedoch zwischen den Runs neue Waffen und Fähigkeiten freischalten, sodass wir auch in missglückten Versuchen kleine Fortschritte machen.

Team Sonic Racing

Team Sonic Racing ist ein klassischer Kart Racer und einer der besten Konkurrenten von Mario Kart. Mit den aus der Sonic-Reihe bekannten Charakteren liefern wir uns schnelle Arcade-Rennen, in denen wir uns durch zahlreiche Power Ups und den klugen Einsatz unseres Turbos einen Vorteil verschaffen können. Das Besondere dabei ist, dass wir häufig in Teams mit mehreren Fahrern antreten, die sich gegenseitig unterstützen. Daneben zeichnet sich Team Sonic Racing durch seine 21 hübschen und fantasievoll gestalteten Strecken aus. Wie alle Vertreter seines Genres macht es am meisten Spaß im lokalen Multiplayer mit bis zu vier Spieler:innen, es gibt aber natürlich auch Online-Multiplayer sowie einen umfangreichen Solo-Modus mit vielen Herausforderungen.

Abzû

In Abzû erforschen wir als Taucherin die Wunder eines endlos erscheinenden Ozeans mit einer reichen Tier- und Pflanzenwelt. Der Indie-Hit glänzt dabei vor allem durch seinen wunderschönen, farbenfrohen Grafikstil und seine optische Vielfalt. Das Gameplay hingegen ist simpel gehalten und beschränkt sich weitgehend aufs Erkunden und Beobachten unserer Umgebung. Besondere Herausforderungen oder gar Kämpfe gibt es nicht. Selbst wenn wir an der Seite eines gigantischen Wals schwimmen oder in finstere Gräben abtauchen, geht es nicht um Gefahr und Aufregung, sondern um eine ruhige, meditative Spielerfahrung. An manchen Stellen halten wir auch einfach an und genießen die Schönheit der unberührten Natur.