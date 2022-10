Spiele unter 15€: 855 Sonderangebote für PS4 + PS5 jetzt im neuen Sale sichern

Neben dem großen November Sale hat der PlayStation Store diese Woche noch eine weitere Rabattaktion gestartet. In dieser bekommt ihr hunderte Spiele für PS4 und PS5 für jeweils weniger als 15€. Unter diesen finden sich neben vielen Indie-Hits auch einige große, wenn auch schon etwas ältere AAA-Blockbuster. Die Angebote gelten noch bis 1 Uhr morgens am 10. November. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor. Wer lieber selbst die gesamte Liste der Deals durchstöbern will, findet diese hier:

Mass Effect Andromeda

Mass Effect Andromeda musste zum Release eine Menge Kritik einstecken, unter anderem aufgrund einiger unschöner Animationen. Die meisten dieser Fehler wurden aber inzwischen behoben. Übrig geblieben ist ein kompetentes und umfangreiches Action-Rollenspiel mit einem interessanten Szenario: Unsere Aufgabe ist es, auf fremden Planeten nach einem geeigneten Lebensraum für die rund 20.000 Menschen auf unserem Schiff zu suchen. Bei der Erkundung der riesigen Gebiete stoßen wir sowohl auf feindselige Aliens als auch auf mysteriöse Ruinen einer längst untergegangenen Zivilisation. Die Story holt zwar nicht alles aus der vielversprechenden Prämisse heraus, aber die Spielwelt und die Quests haben dennoch viel Spannendes zu bieten.

Titanfall 2

Titanfall 2 ist zwar in erster Linie für seinen Multiplayer bekannt, in dem wir teils mit großen Mechs, den namensgebenden Titanen, und teils zu Fuß in die Schlacht ziehen. Zum derzeitigen Spottpreis von 3,99€ lohnt sich der Kauf aber fraglos auch allein für die Singleplayer-Kampagne. Als Pilot einer Rebellengruppe kämpfen wir hier mit unserem Titanen BT gegen ein böses Industriekonglomerat. Die Story ist nicht allzu spannend, dafür ist das Leveldesign erstaunlich abwechslungsreich geraten. Mal erforschen wir in eher ruhigen Abschnitten gruselige, alte Forschungsanlagen, mal nehmen wir an bombastischen Mech-Schlachten teil. Selbst Zeitreisemechaniken und Kämpfe auf fliegenden Transportern werden geboten.

Sonic Mania

Das Retro-Jump&Run Sonic Mania setzt ganz auf das Spielgefühl der frühen Sonic-Spiele. Im Grunde handelt es sich um ein Best of der ersten drei Sonic-Teile, mit den beliebtesten Levels, Charakteren und Spielelementen. Die Levels wurden allerdings nicht nur 1 zu 1 übernommen, sondern überarbeitet und mit neuen Elementen ausgestattet, außerdem könnt ihr nun auch Levels aus Sonic 1 mit Fähigkeiten aus Sonic 3 spielen. Daneben gibt es viele technische Verbesserungen. Der Look bleibt zwar auf den ersten Blick den Originalen treu, bei näherem Hinsehen fallen allerdings die vielen neuen Details, die flüssigeren Animationen und die neuen Zwischensequenzen auf. Zudem bekommen wir jetzt 60 fps, was aufgrund des hohen Spieltempos eine wahre Wohltat ist.

Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom

Für gerade mal 9,79€ bekommt ihr mit Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom ein umfangreiches JRPG, das eine epische Geschichte über Krieg und Machtgier erzählt und noch dazu über ein paar interessante Gameplay-Elemente verfügt: Wir ziehen nämlich nicht nur mit unserem Helden durchs Land und verkloppen Monster, sondern müssen uns, da wir in die Rolle eines Königs schlüpfen, auch um die Verwaltung unseres Reiches kümmern. Unter anderem bedeutet das, dass wir Truppen verschieben und Schlachten schlagen. Dieser Strategieteil ist zwar nicht allzu komplex, sorgt aber doch dafür, dass wir uns wie ein richtiger Herrscher fühlen und, anders als in manch anderem Rollenspiel, richtigen Einfluss auf die Spielwelt nehmen können.

Valkyria Chronicles Remastered

Valkyria Chronicles ist ein rundenbasiertes Spiel mit einem besonderen Kniff. Wir steuern die Soldaten in unserer kleinen Gruppe nämlich einzeln wie in einem Third Person Shooter und übernehmen auch das Schießen selbst, wodurch es sich viel actionreicher spielt als andere Vertreter des Genres. Zudem punktet Valkyria Chronicles mit einer komplexen und spannenden Geschichte, die uns in einen zwar fiktiven, aber stark an den Zweiten Weltkrieg angelehnten Konflikt versetzt. Dank der gut geschriebenen Dialoge und der komplexen Charaktere wachsen uns unsere Kameraden dabei nach und nach sehr ans Herz. Neben technischen Verbesserungen enthält das Remaster auch sämtliche DLCs.

Planet Coaster

Planet Coaster ist ein buntes Aufbauspiel, in dem ihr ganz im Stil des Klassikers Rollercoaster Tycoon euren eigenen Vergnügungspark gestaltet und verwaltet. Am spektakulärsten sind dabei natürlich die riesigen Achterbahnen. Hier lässt uns Planet Coaster den Freiraum, die verrücktesten und gewagtesten Strecken zu erschaffen. Aber auch sonst haben wir eine Menge verschiedener Möglichkeiten, unseren Park mit den Themen Märchen, Wilder Westen, Science Fiction oder Piraten ganz nach den eigenen Vorlieben modellieren. Eine komplexe Wirtschaftssimulation sollte man allerdings nicht erwarten, in dieser Beziehung beschränkt sich Planet Coaster auf den Standard. Im Vordergrund steht ganz klar die Kreativität, nicht das Management.

Orcs Must Die! 3

Wie die beiden Vorgänger bietet auch Orcs Must Die! 3 eine Mischung aus Action und Tower Defense. Wir müssen uns gegen Horden angreifender Orks und anderer Monster wehren, und zwar teils selbst auf dem Schlachtfeld kämpfend, teils aber auch, indem wir zwischen den Angriffswellen an strategisch klugen Punkten Fallen und Verteidigungsanlagen errichten. Im Vergleich zu den ersten beiden Teilen gibt es nicht nur neue Fallen, Waffen und Feinde, sondern auch größere, offenere Levels, in denen wir uns zerstörerischer Kriegsmaschinen wie Explosionsfasswerfern bedienen, um die anstürmenden Feinde zurückzuschlagen. Ihr könnt sowohl allein als auch zu zweit im Koop antreten.

Street Fighter 5

Street Fighter 5 hat zum Release nicht die besten Reviews der Reihe bekommen, was vor allem daran liegt, dass große Teile des Singleplayers noch gefehlt haben. Inzwischen wurde aber eine Story-Kampagne nachgeliefert, die zwar weder sehr lang noch spielerisch besonders anspruchsvoll ist, aber dafür eine aufwendige Inszenierung mit tollen Cutscenes bietet. Schon allein dafür kann sich der aktuelle Preis von gerade mal 4,99€ lohnen. Das Herzstück sind aber natürlich wie in jedem Fighting Game die Multiplayer-Duelle. Hier liefert Street Fighter 5 die übliche hohe Qualität ab. Die Zeitfenster sind etwas größer geworden, sodass man mehr Zeit zum Reagieren hat, dafür werden aber Fehler noch härter bestraft. Ansonsten bekommt man das gewohnte Spielgefühl.

Star Wars Battlefront 2

Auch Star Wars Battlefront 2 wurde zum Release scharf kritisiert, Stein des Anstoßes waren hier die dreisten Mikrotransaktionen. Aufgrund der Proteste wurde das System aber nachträglich stark verbessert. Dadurch lassen sich die epischen Multiplayer-Gefechte mit dem aus Star Wars bekannten Kriegsgerät wie AT-ATs und TIE Fightern nun ohne bitteren Beigeschmack genießen. Die Schlachtatmosphäre kommt unter anderem dank der hochkarätigen Präsentation sehr gut rüber. Neben den Multiplayer-Modi gibt es auch noch eine Singleplayer-Kampagne. Diese ist zwar nicht das Highlight des Spiels, einen Blick wert ist sie aber auf jeden Fall, allein schon deshalb, weil man zumindest zu Beginn ausnahmsweise mal auf Seiten des Imperiums spielt.

Moonlighter Complete Edition

Moonlighter ist eine Mischung aus Roguelike-RPG und Lebenssimulation. Tagsüber betreiben wir einen Laden, in dem wir Abenteurern Ausrüstung verkaufen. Nachts hingegen wagen wir uns selbst in den Dungeon hinab und suchen nach Beute, die wir dann am nächsten Tag wieder in unserem Laden verkaufen können. Mit dem so verdienten Geld können wir nicht nur unser eigenes Unternehmen, sondern das ganze Dorf ausbauen. Unser Hauptziel ist aber, das Geheimnis des Dungeons zu lüften, der den Weg in andere Dimensionen öffnen soll. Die Complete Edition liefert neben dem Hauptspiel alle DLCs einschließlich der Erweiterung Between Dimensions, die unter anderem neue Kreaturen, Bosse und Waffen ins Spiel bringt.