PS Store: Jetzt über 1000 Angebote für PS5 und PS4 im neuen Add-On Sale sichern

Im PlayStation Store läuft jetzt ein Sale, in dem ihr Erweiterungen und DLCs für große PS4- und PS5-Spiele günstiger bekomme. Insgesamt gibt es mehr als 1000 Sonderangebote, die noch bis 1 Uhr morgens am 9. März gültig sind. Einige der Highlights stellen wir euch in diesem Artikel kurz vor. Die Übersicht über alle Angebote findet ihr hier:

Marvel's Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft

0:38 Marvel's Spider-Man - Trailer zum 3. und letzten Story-DLC Silver Lining

Mit „Die Stadt, die niemals schläft“ bekommt ihr gleich drei zusätzliche Story-Kapitel für den Open-World-Hit Marvel’s Spider-Man. In „Der Raubüberfall“ folgt Spider-Man den Hinweisen von Black Cat, die ihn an der Nase herumzuführen versucht. „Revierkämpfe“ handelt von dem Konflikt zwischen der Maggia-Familie und Hammerhead, den Spider-Man eindämmen muss, bevor er zur Bedrohung für New York wird. In „Silver Lining“ schließlich helfen wir Silver Sable dabei, gestohlene Technologie zurückzubekommen.

Assassin’s Creed Valhalla: Belagerung von Paris & Zorn des Druiden

2:05 Assassin's Creed Valhalla - Trailer zeigt, was uns im DLC Zorn der Druiden erwartet

Für Assassin’s Creed Valhalla gibt es die beiden Erweiterungen „Die Belagerung von Paris“ und „Zorn des Druiden“ zum halben Preis. Letztere lässt euch nach Irland reisen, wo ihr euch nicht nur mit einem geheimnisvollen Druidenorden anlegt, sondern auch auf gefährliche Wesen aus der Mythologie des Landes trefft. „Die Belagerung von Paris“ schickt euch hingegen, wie der Name schon sagt, in das vom Krieg zerfressene Frankreich. Im 9. Jahrhundert müsst ihr einen Weg durch die dicken Festungsmauern der Stadt finden und das Kaiserreich der Karolinger bekämpfen.

Assassin’s Creed Odyssey: Das Schicksal von Atlantis

0:46 Assassin's Creed Odyssey - Das war's: Der letzte große DLC

„Das Schicksal von Atlantis“ ist eine spektakuläre und umfangreiche Erweiterung für Assassin’s Creed Odyssey, in der wir uns mit der griechischen Götterwelt anlegen. Das Add-On ist in drei Kapitel eingeteilt: Im ersten und zweiten besuchen wir Elysion und die Unterwelt und treffen dabei auf Persephone und Hades, im dritten erkunden wir die sagenumwobene, von Poseidon beherrschte Stadt Atlantis. Alternativ könnt ihr übrigens auch den Season Pass im Angebot bekommen, der auch noch die Erweiterung „Das Vermächtnis der ersten Klinge“ sowie die Remaster-Versionen von Assassin’s Creed 3 und Liberation enthält.

Bloodborne: The Old Hunters

1:31 Bloodborne - The Old Hunters - So gelangt man ins Addon

Wer das bockschwere Hauptspiel durchgeschafft und trotzdem nicht genug hat, sollte das Add-On The Old Hunters für den PS4-Hit Bloodborne auf keinen Fall verpassen. Dieses liefert euch eine neue Geschichte über die alten Jäger, die in den Ruinen von Byrgenwerth gefährliche Geheimnisse vergraben haben sollen. Die neue Story bringt natürlich auch spektakuläre neue Umgebungen wie den Uhrturm und den Albtraum des Jägers sowie diverse neue Gegner, Waffen und Bosskämpfe mit. Ihr könnt mit rund 15 Stunden zusätzlicher Spielzeit rechnen.

Mortal Kombat 11: Aftermath-Erweiterung

2:32 Mortal Kombat 11 - Im neuen Trailer trifft Old Skool auf New Skool

Für Mortal Kombat 11 gibt es neben den beiden Kombat Packs auch die umfangreiche Aftermath-Erweiterung im Angebot, nämlich für 11,19€ statt 39,99€. Letztere liefert drei neue Charaktere, nämlich Sheeva, Fujin und Robocop, und drei zusätzliche Skin-Packs. Der spektakulärste Inhalt ist aber die neue, aufwendig inszenierte Geschichte, die sich um den Feuergott Liu Kang dreht. Dieser breucht Hilfe, um die Erde in die Zukunft zu führen, die er sich wünscht. Wir werden dabei vor die Wahl gestellt, wem wir vertrauen wollen, und beeinflussen durch unsere Entscheidungen den Verlauf der Handlung.

Cities: Skylines – Cities Upgrade Bundle

1:01 Cities: Skylines - Ankündigungs-Trailer der PS4-Version

Für das Aufbauspiel Cities: Skylines gibt es eine ganze Menge Erweiterungen im Angebot, darunter auch ein paar Bundles, mit denen ihr besonders viel Inhalt für euer Geld bekommt. Ein lohnenswerter Deal ist beispielsweise das Cities Upgrades Pack. Dieses liefert neben neuen Radiosender und drei Content Creator Packs auch die beiden Erweiterungen Sunset Harbor und Campus. Während ihr mit dem Campus-DLC blühende Universitätsstädte mit Forschung, Museen und Hochschulsport erschaffen könnt, bringt Sunset Harbor die Fischindustrie und viele neue Möglichkeiten für den Massenverkehr in eure Hafenstadt.

Assassin’s Creed Origins Season Pass

1:04 Assassin's Creed: Origins - Launch-Trailer zum 2. Story-DLC Der Fluch der Pharaonen

Nochmal Assassin’s Creed: Mit dem Season Pass zu Assassin’s Creed Origins bekommt ihr zwei große Erweiterungen: The Hidden Ones ist gewissermaßen der Epilog zur Geschichte um Bayek und spielt viele Jahre nach den Ereignissen des Hauptspiels in einem neuen Gebiet. The Curse of the Pharaos taucht hingegen tiefer in die ägyptische Mythologie ein. Ihr werdet in das von einem mysteriösen Fluch heimgesuchte Theben geschickt, wo ihr euch mit gefährlichen Kreaturen anlegt, unter denen Mumien noch zu den harmloseren gehören.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds

1:32 Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds - Launch-Trailer zeigt den hohen Norden & neue Gegnertypen

Das Add-On The Frozen Wilds für den Open-World-Hit Horizon Zero Dawn eröffnet im Norden des Landes einen Weg über die Berge in das gefrorene Land des Banuk-Stamms. Hier hat eine neue Macht namens Daemon von den Maschinenwesen besitzt ergriffen und diese nicht nur stärker gemacht, sondern sogar ganz neue und noch tödlichere Arten hervorgebracht. Um zu dem mysteriösen Berg Donnerkamm zu reisen und dort das Geheimnis hinter Daemon zu lüften, muss Aloy sich deshalb ganz neuen Herausforderungen stellen.

Darkest Dungeon: The Crimson Court

Falls euch das düstere Roguelike-Rollenspiel Darkest Dungeon noch nicht genügend tödliche Gefahren in den Weg gelegt hat, könnt ihr euch und eure Helden von der Erweiterung The Crimson Court noch auf viele weitere Arten zur Verzweiflung treiben lassen. The Crimson Court bietet neben einer neuen, parallel zum restlichen Spiel verlaufenden Kampagne auch eine neue Heldenklasse, eine neue Dungeon-Region sowie eine ganze Reihe zusätzlicher Gebäude, Bosse und Mechaniken. Wer diesen Schritt wagt, sollte zuvor mit dem Hauptspiel gut vertraut sein.