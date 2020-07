Im PlayStation Store läuft gerade ein PSN Sale, in dem ihr viele Multiplayer-Spiele günstiger bekommt. Das ist desto interessanter, da ihr an diesem Wochenende den Online-Multiplayer auch ohne PS Plus gratis nutzen könnt. Es sind allerdings auch ein paar spaßige Spiele für den lokalen Multiplayer dabei. Hier geht's zur Aktion:

Die Angebote gelten noch bis zum 15. Juli. In diesem Artikel stellen wir euch ein paar Highlights vor:

Battlefield 5

Das richtige Spiel für: Alle, die dynamische Multiplayer-Schlachten wollen.

Nicht so gut für: Alle, die auf eine spannende Solo-Kampagne gehofft haben.

GamePro-Wertung: 87 Punkte

EAs Multiplayer-Shooter Battlefield 5 bekommt ihr 70 Prozent günstiger und somit für 14,99€ statt 49,99€.

Weiterentwicklung im Detail: Battlefield 5 bleibt auf den ersten Blick den Vorgängern treu und geht keine großen Risiken ein. In den Details ist aber durchaus eine Weiterentwicklung zu erkennen. So sorgt die Möglichkeit, an bestimmten Stellen Verteidigungsanlagen zu errichten, für zusätzlichen taktischen Tiefgang. Auch technisch hat sich nochmals einiges verbessert, inbesondere bei den Animationen der Soldaten.

Auf Mehrspieler ausgelegt: Im Singleplayer hingegen ist den Entwicklern nicht viel Neues eingefallen. Das Potenzial der Idee, sich den weniger bekannten Schauplätzen des zweiten Weltkriegs zu widmen, wurde nicht ausgeschöpft, die Geschichten bleiben platt und klischeehaft. Mehr als eine nette Ergänzung zum Mehrspieler-Modus ist die Kampagne daher nicht.

Fazit: Dass der Singleplayer mal wieder dünn ausfällt, ist schade, aber zu verschmerzen. Schließlich standen bei Battlefield schon immer die Multiplayer-Schlachten im Vordergrund und hier hält auch der fünfte Teil, was die Reihe verspricht. Gerade die neuen Verteidigungsanlagen sorgen in Kombination mit den teils zerstörbaren Gebäuden für ein noch dynamischeres Kampfgeschehen als in den Vorgängern.

Battlefield 5 statt 49,99€ für 14,99€ im PlayStation Store

Overcooked! 2

Das richtige Spiel für: Alle, die Lust auf ein hektisches Koop-Erlebnis mit Freunden haben.

Nicht so gut für: Alle, die vor allem allein oder online spielen möchten.

GamePro-Wertung: 83 Punkte

Das ebenso spaßige wie anspruchsvolle Koop-Spiel Overcooked! 2 bekommt ihr für 14,99 Euro statt 24,99 Euro. Auch den Season Pass und das Bundle aus Teil 1 und 2 gibt es günstiger.

Stress mit Freunden: In Overcooked! 2 müsst ihr euch gemeinsam mit bis zu drei Freunden um eine Restaurantküche kümmern. Das artet schnell in Stress aus, denn um die ungeduldige Kundschaft zufriedenzustellen, müsst ihr jeden eurer Arbeitsschritte genau aufeinander abstimmen und effizient ausführen. Das gilt für jede Kleinigkeit, vom Gemüseschneiden, übers Kochen bis zum Tellerwaschen. Ein unbeaufsichtigter Topf kann schnell alles ruinieren.

Neue Ideen: Im Vergleich zum Vorgänger gibt es ein paar interessante Änderungen. So könnt ihr euch nun Zutaten quer durch den Raum zuwerfen, um Zeit zu sparen. Ebenfalls neu sind die dynamischen, sich ständig verändernden Levels. Beispielsweise müsst ihr auf zwei auf dem Fluss treibenden Booten kochen, die sich natürlich immer im ungünstigsten Moment zu weit voneinander entfernen.

Fazit: Wie schon der erste Teil ist auch Overcooked! 2 mit Freunden ein riesiger Spaß, gerade weil uns das Spiel mit seinem knackigen Schwierigkeitsgrad jede Sekunde auf Trab hält und zur Absprache mit unseren Mitstreitern zwingt. Die späteren Levels können weniger geübte Spieler allerdings schnell überfordern und online oder gar allein macht das Koop-Chaos leider nicht halb so viel Spaß.

Overcooked! 2 statt 24,99€ für 14,99€ im PlayStation Store

Titanfall 2

Das richtige Spiel für: Alle, die ein umfangreiches Actionspiel wollen, das im Solo- wie im Multiplayer überzeugt.

Nicht so gut für: Alle, die eine fesselnde Story wollen.

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Das von Respawn Entertainment (Jedi: Fallen Order, Apex Legends) entwickelte Titanfall 2 bekommt ihr für 5,99 Euro statt 29,99 Euro, und zwar in der Ultimate Edition.

Mensch gegen Titan: Wie im Vorgänger liefern wir uns in Titanfall 2 spektakuläre Mehrspieler-Schlachten zu Fuß oder im Mech. Die hübschen und abwechslungsreichen Maps wurden dabei so designt, dass viele enge Gassen den Fußsoldaten die Möglichkeit geben, den riesigen Titanen zu entkommen oder ihnen in den Rücken zu fallen. Für zusätzlichen taktischen Tiefgang sorgen die Pilotenklassen mit ihren Spezialfähigkeiten wie Greifhaken oder Schutzschilden.

Großer Umfang, tolle Kampagne: Mit stolzen elf Spielmodi bietet Titanfall 2 zudem eine Menge Umfang und Abwechslung. Gut gelungen ist auch der Solo-Modus. Zwar ist die Geschichte rund um eine Rebellengruppe eher mittelmäßig, dafür hat die Kampagne spielerisch viele gute Ideen und außerdem einige hervorragend geschriebene Dialoge, die für dichte Atmosphäre sorgen.

Fazit: Eigentlich hat Titanfall 2 alles, was ein großes Actionspiel braucht: Hübsche Grafik, rasante Mehrspieler-Gefechte, einen großer Umfang und eine fesselnde Solo-Kampagne. Trotzdem scheint der Titel kein großes Verkaufserfolg gewesen zu sein. Falls auch ihr zu denjenigen gehört, die Titanfall 2 bislang links liegen gelassen haben, könnt ihr diesen Fehler nun günstig korrigieren. Die paar Euro ist der Action-Blockbuster trotz seines Alters zweifelsfrei wert.

Titanfall 2 Ultimate Edition statt 29,99€ für 5,99€ im PlayStation Store

The Forest

Das richtige Spiel für: Alle, die ein nervenaufreibendes Survival-Erlebnis wollen.

Nicht so gut für: Alle, die nach einer entspannten Spielerfahrung suchen.

GamePro-Wertung: 82 Punkte

Den Survival-Hit The Forest bekommt ihr während der Multiplayer-Tage für 10,19 Euro statt 16,99 Euro. Wenn ihr eine PS-Plus-Mitgliedschaft habt, gibt es nochmal 10 Prozent Rabatt zusätzlich.

Harter Überlebenskampf: The Forest bietet echten Survival-Horror. Auf einer einsamen Insel gestrandet, müssen wir uns schon von der ersten Minute an vor mörderischen Kannibalen fürchten. Zusätzlich setzen Hunger, Durst und der drohende Wahnsinn unserer Spielfigur zu. Da das Spiel uns kaum Verschnaufpausen gönnt, kann das schon mal stressig werden, fesselt aber gerade deswegen ungemein.

Allein oder gemeinsam: Ihr könnt euch wahlweise allein oder online mit bis zu drei Mitspielern in den Überlebenskampf stürzen. The Forest ist so oder so gleichermaßen motivierend. Im Koop gewinnt das Spiel durch die Zusammenarbeit, im Singleplayer kommt dafür die dichte Horror-Atmosphäre desto besser zur Geltung. Leichter habt ihr es aber auf jeden Fall im Team.

Fazit: Survival-Spiele hat es in den letzten Jahren viele gegeben, aber nur wenigen ist es gelungen, eine so dichte Atmosphäre zu schaffen wie The Forest. Dem Spiel hat es offenbar gut getan, dass es zunächst für Solospieler entwickelt wurde. So konnten sich die Entwickler nicht darauf verlassen, dass die Interaktion mit Freunden eventuelle Mängel ausgleicht, und haben eine Spielwelt geschaffen, die Solo und im Koop gleichermaßen fesselt.

The Forest statt 16,99€ für 10,19€ im PlayStation Store (10% Rabatt zusätzlich mit PS Plus)

Weitere Angebote:

