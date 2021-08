Schon vor zwei Wochen hat der PlayStation Store seinen großen Summer Sale mit mehr als 1.200 Angeboten für PS4 und PS5 gestartet, der noch bis zum 18. August läuft. Wir hatten euch die Highlights bereits vorgestellt. Zur Halbzeit gibt es jetzt noch einmal viele neue Deals, unter denen sich auch einige große AAA-Titel befinden, während einige der alten Angebote dafür abgelaufen sind. In diesem Artikel stellen wir euch die wichtigsten Deals vor, die neu dazugekommen sind. Die Übersicht über alle aktuellen Angebote findet ihr hier:

The Last of Us 2

Das richtige Spiel für: Alle, die ein packendes Actionspiel auf allerhöchstem Produktionsniveau erleben möchten.

Nicht so gut für: Alle, die es nicht verkraften, wenn geliebten Charakteren schlimme Dinge zustoßen.

GamePro-Wertung: 97 Punkte

Den PlayStation-exklusiven Blockbuster The Last of Us Part II gibt's im zweiten Teil des Summer Sales schon für 29,99 Euro.

Schonungsloser Blockbuster: The Last of Us 2 ist eines der ganz großen AAA-Spiele der PS4-Generation. An die Produktionsqualität kommt kaum ein anderer Titel heran. Das gilt für den Detailgrad der Grafik mit ihren beeindruckenden Licht-, Staub- und Wettereffekten ebenso wie für die lebensechten Animationen und das hervorragende Sounddesign. Auch die mitreißende und schonungslose Story ist eines solchen Blockbusters würdig, obwohl viele Fans sich sicherlich eine andere Zukunft für die geliebten Charaktere aus Teil 1 gewünscht hätten.

Offenere Levels: Spielerisch hat sich im Vergleich zum Vorgänger nicht allzu viel geändert: Wir schießen, schleichen und erkunden die dystopische, endzeitliche Spielwelt. Dabei genießen wir in The Last of Us 2 deutlich mehr Bewegungsfreiheit als im ersten Teil, statt streng linearer Levels gibt es oftmals ausgedehnte, frei begehbare Gebiete. Letztere zu erforschen lohnt sich schon deshalb, weil The Last of Us 2 wieder einige Survival-Elemente bietet und wir stets auf der Suche sind nach dem richtigen Crafting-Material.

Fazit:The Last of Us 2 sollte man schon deshalb eine Chance geben, weil das Actionspiel eindrucksvoll demonstriert, wozu die PS4 technisch in der Lage ist. Produktionsqualität und Inszenierung erfüllen die höchsten Ansprüche, die man heutzutage an ein Videospiel stellen kann. Die Story macht sicherlich nicht alle Fans des Vorgängers glücklich, aber letztendlich zählt The Last of Us 2 trotzdem zu den packendsten Erlebnissen, die die PS4 zu bieten hat.

The Last of Us 2 statt 39,99€ für 29,99€ im PlayStation Store

Assassin's Creed Valhalla

Das richtige Spiel für: Alle, die mit Wikingern auf Raubzüge gehen wollen.

Nicht so gut für: Alle, die eine gute Story oder tolle Quests erwarten.

GamePro-Wertung: 65 Punkte

Ubisofts Open-World-Spiel Assassin's Creed Valhalla bekommt ihr für PS4 und PS5 jetzt im Summer Sale für 39,89 Euro statt 69,99 Euro.

Ein neues Wikinger-Reich: In Assassin's Creed Valhalla schlüpfen wir in die Rolle eines Wikingerkriegers oder wahlweise einer -kriegerin. Die Kampagne beginnt in unserer norwegischen Heimat. Nach einigen Spielstunden machen wir uns jedoch auf nach Britannien, um dort ein neues Reich aufzubauen. Das tun wir teils gewaltsam, teils aber auch, in dem wir für die Herrscher verschiedener Regionen Aufträge erledigen und sie so auf unsere Seite ziehen. Jede Region erzählt dabei ihre eigenen kleinen Geschichten, die teils besser sind als die lahme Hauptstory.

Bewährtes Gameplay mit ein paar neuen Einfällen: Spielerisch bleibt Valhalla im Wesentlichen auf dem Pfad in Richtung Action-Rollenspiel, den schon Assassin's Creed Origins eingeschlagen hat. Im Vergleich zum sehr kampfbetonten Vorgänger Odyssey ist schleichen aber zumindest wieder ein bisschen nützlicher geworden. Außerdem gibt es ein paar neue Ideen wie die Raubzüge. Hierbei handelt es sich um Massenschlachten, bei denen wir Ressourcen erbeuten können. Diese können wir dann wiederum in den Aufbau unserer Dörfer stecken.

Fazit: Assassin's Creed Valhalla konnte uns zum Release nicht überzeugen. Daran waren zum einen Bugs und KI-Aussetzer schuld, die mittlerweile wenigstens teilweise behoben wurden. Zum anderen waren wir aber auch von der Story, den Dialogen und dem Questdesign nicht gerade angetan. Andere Kritiker:innen haben hingegen die tolle Wikingeratmosphäre und die neuen Ideen wie die Raubzüge und den Aufbau der Dörfer gelobt. Valhalla ist also Geschmackssache. Wenn ihr euch selbst ein Bild machen wollt, geht ihr zum derzeitigen Preis zumindest kein so großes Risiko mehr ein.

Assassin's Creed Valhalla statt 69,99€ für 39,89€ im PlayStation Store

Final Fantasy 7 Remake Intergrade (PS5)

Das richtige Spiel für: Alle, die einen Klassiker in einer zeitgemäßen Version erleben wollen.

Nicht so gut für: Alle, die die komplette Original-Story wollen.

GamePro-Wertung: 84 Punkte (PS4-Fassung)

Mit Final Fantasy 7 Remake Intergrade bekommt ihr die verbesserte und erweiterte PS5-Version der Rollenspiel-Neuauflage jetzt für 56,79 Euro statt 79,99 Euro im Angebot.

Stark modernisiertes Remake: Das Remake von Final Fantasy 7 erweckt den Klassiker, der als eines der besten JRPGs aller Zeiten gilt, wieder zum Leben. Square Enix hat das Rollenspiel dabei technisch auf den neuesten Stand gebracht und ihm eine aufwendige Inszenierung verpasst. Auch Steuerung und Gameplay wurden an heutige Gewohnheiten angepasst, das Kampfsystem wurde runderneuert. Allerdings ist nicht die gesamte Geschichte des Originals enthalten, sondern nur der erste Abschnitt in Midgar, der dafür beträchtlich erweitert wurde.

Für PS5 verbessert: Obwohl schon die PS4-Fassung grafisch beeindruckt, wurde die PS5-Version technisch noch einmal deutlich verbessert. Es gibt hübschere Lichteffekte, verbesserte Texturen und einige neue Details. Außerdem könnt ihr zwischen dem Leistungsmodus mit 60 fps und dem Grafik-Modus mit 4K-Auflösung und 30 fps wählen. Das alles könnt ihr allerdings auch über ein Gratis-Upgrade bekommen, wenn ihr schon die PS4-Version habt (es sei denn, ihr habt nur die PS-Plus-Fassung). Die in der Intergrade-Version enthaltene Erweiterung rund um Yuffie bekommt ihr mit dem Gratis-Upgrade aber nicht.

Fazit: Das Remake von Final Fantasy 7 ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie man einen Klassiker sowohl technisch als auch spielerisch sinnvoll modernisiert und in die heutige Zeit überführt. Das gilt für die weiter verbesserte PS5-Version noch mehr als für die ohnehin schon hervorragende PS4-Fassung. Dass wir vorerst nur einen kleinen Teil der ursprünglichen Geschichte serviert bekommen, ist aber nach wie vor ärgerlich. Darüber können auch die Zusatzinhalte und die neue Erweiterung der PS5-Version nicht hinwegtäuschen.

Final Fantasy 7 Remake Intergrade statt 79,99€ für 56,79€ im PlayStation Store

Mortal Kombat 11

Das richtige Spiel für: Alle, die ein Fighting Game mit vielen Solo-Inhalten und brutalen Finishing Moves wollen.

Nicht so gut für: Alle, die große Innovationen abseits von Mikrotransaktionen erwarten.

GamePro-Wertung: 88 Punkte

Das blutige Fighting Game Mortal Kombat 11 gibt's jetzt 60 Prozent günstiger. Es kostet damit noch 19,99 Euro statt 49,99 Euro.

Viel drin: Mortal Kombat 11 ist zwar in erster Linie auf den Multiplayer ausgelegt, hat aber auch im Singleplayer vieles zu bieten: Die Story-Kampagne ist mit circa 5 Stunden zwar nicht sehr lang, dafür aber hervorragend inszeniert. Die aus den Vorgängern bekannte Krypta wurde zu einer Art Adventure-Modus ausgebaut und in den Türmen der Zeit kämpfen wir gegen Gegnergrupen und Bosse um Belohnungen. Außerdem gibt es jetzt umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten für unsere Kämpfer, mit denen zugleich allerdings Mikrotransaktionen eingeführt wurden.

Wie immer, nur brutaler: Spielerisch hat sich Mortal Kombat mit dem elften Teil nicht allzu sehr verändert, sofern man davon absieht, dass die Fatalities sogar noch brutaler geworden sind. In der Regel sind sie inzwischen so überzeichnet, dass die eher komisch als grausam wirken. Neu sind außerdem die Fatal Blows, die man einsetzen kann, sobald die Gesundheit unter einen bestimmten Wert gesunken ist. Das ermöglicht spektakuläre Comebacks. Das etwas langsamere Tempo macht Mortal Kombat 11 zudem einsteigerfreundlicher.

Fazit: Viele spielerische Innovationen gibt es zwar nicht, aber das macht nichts: Mortal Kombat 11 ist wie sein Vorgänger ein tolles Fighting Game geworden. Da auch der Umfang stimmt, kann man eine klare Kaufempfehlung aussprechen. Allein die Solo-Inhalte rechtfertigen schon den Sale-Preis von 19,99 Euro. Dass die vielfältigen neuen Individualisierungsmöglichkeiten mit Mikrotransaktionen einhergehen, ist zwar schade, trübt aber letztlich nicht den Spielspaß.

Mortal Kombat 11 statt 49,99€ für 19,99€ im PlayStation Store

Weitere neue Angebote (Auswahl):

