Bis zu 90% Rabatt im PS Store mit hunderten Angeboten für PS5/PS4 - das sind unsere 11 Empfehlungen!

Wir haben uns durch die neuen Angebote im PS Store gewühlt.

Wie wir es von Sony kennen, wurden am Mittwoch wieder hunderte neue Angebote in den PS Store für PS4 und PS5 gespült. Darunter einige Horrorspiele, die kurz vor Halloween zu einem tollen Kurs zu haben sind. Unsere Empfehlungen findet ihr hier im Artikel.

11 Top-Angebote aus dem PS Store-Sale

Bis wann gelten die Rabatte? Die Angebote könnt ihr euch bis zum 14. November um 00:59 Uhr sichern.

Hier findet ihr den Sale: Im PS Store auf PlayStation 5 und PlayStation 4. Ihr könnt den Store aber auch über den Browser oder die offizielle PlayStation-App erreichen und die Spiele dort kaufen.

Unsere Highlights aus dem PS Store-Sale

The Entropy Centre

1:49 The Entropy Center lässt euch mit einer KI-Kanone die Zeit manipulieren

Preis: 9,99 Euro statt 24,99 Euro

9,99 Euro statt 24,99 Euro Genre: Puzzlespiel

Puzzlespiel Plattformen: PS4 und PS5

The Entropy Centre ist für unter 10 Euro eine volle Empfehlung, wenn ihr euch mal wieder ähnlich Portal 1 und 2 so richtig schön durch ein Spiel puzzlen wollt. Abseits der cleveren und überaus spaßigen Rätsel, in denen ihr mit einer Waffe die Zeit manipuliert, bekommt ihr zudem über 12 bis 15 Stunden noch eine schöne Prise Humor aufgetischt.

Wollt ihr mehr über unser Rätsel-Highlight aus 2022 erfahren, gibt's hier den GamePro-Test:

The Entropy Centre im Test: Ein Muss für alle Portal-Fans von Dennis Michel

Amnesia: Rebirth

1:43 Amnesia: Rebirth lässt euch das Blut in den Adern gefrieren.

Preis: 9,97€ statt 28,49€ (65% Rabatt)

9,97€ statt 28,49€ (65% Rabatt) Genre: Horror-Adventure

Horror-Adventure Plattformen: PS4 und PS5

Passend zu Halloween könnt ihr jetzt Amnesia: Rebirth für unter 10 Euro abstauben und seid ihr Fans von feinstem Horror aus der First-Person, die einer coolen Mysterywelt nicht abgeneigt sind, gibt's von uns zu diesem niedrigen Kurs eine volle Empfehlung.

Warum Rebirth unserer Horror-Expertin Samara so gut gefallen hat, das lest ihr hier:

Mehr zum Thema Amnesia Rebirth ist das Horror-Game, auf das ich gewartet habe von Samara Summer

Silt

1:02 Das gruselige Tiefsee-Adventure Silt im Trailer.

Preis: 4,94€ statt 14,99€

4,94€ statt 14,99€ Genre: Horror-Adventure

Horror-Adventure Plattformen: PS4 und PS5

Und zum Schluss haben wir noch einen kleinen Horror-Geheimtipp für euch. Wenn ihr auf Spiele mit einer ganze besonderen Optik und Atmosphäre steht, solltet ihr euch Silt für unter 5 Euro unbedingt einmal anschauen. Im Spiel zieht es euch als Taucher in die mysteriösen Tiefen des Ozeans, in dem ihr mit kleinen Rätseln eine verschollene und ziemlich bizzare Zivilisation enthüllt.

Noch hunderte weitere Angebote: Wie immer sind die oberen Angebote unsere persönlichen Empfehlungen an euch. Im PS Store findet ihr seit heute Morgen aber noch allerhand weitere Schnäppchen, die je nach Genre-Geschmack einen Blick wert sind.

Welches Schnäppchen im aktuellen Sale würdet ihr empfehlen? Schreibt uns euren Tipp gerne in die Kommentare.