Assassin's Creed Odyssey ist zusammen mit vielen anderen großen Titeln gerade im Sale.

Sparfüchse aufgepasst! Im PlayStation Store gibt es wieder einen neuen Sale, bei dem ihr ordentlich sparen könnt – vor allem wenn ihr es auf Spiele zu großen Blockbuster-Marken und besondere Editionen mit Extras abgesehen habt. Wir haben für euch wieder einige gute Angebote rausgefischt und stellen euch davon drei Highlights genauer vor.

Wie lange läuft der Sale?

"Tolle Spiele, tolle Angebote" läuft bis zum 25. Mai 2023 um 00:59 Uhr MESZ

Wo findet der Sale statt? Im PlayStation Store auf PS4 und PS5. Ihr könnt den Store aber auch über die offizielle PlayStation-App und den Browser aufrufen und die Spiele darüber kaufen.

Highlights im PlayStation-Sale

Horizon Zero Dawn Complete Edition (PS4)

3:05 Horizon: Zero Dawn - Launch Trailer zeigt die Weiten der Post-Postapokalypse - Launch Trailer zeigt die Weiten der Post-Postapokalypse

Preis: 9,99 Euro statt 19,99 Euro (50% Rabatt)

9,99 Euro statt 19,99 Euro (50% Rabatt) Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Erstveröffentlichung: 1. März 2017

Darum geht's: In einer postapokalyptischen Welt kämpft die Menschheit mit altertümlichen Waffen gegen Roboter-Dinos. Statt im Schutz ihres Stammes wächst Heldin Aloy jedoch als Ausgestoßene auf. In Horizon Zero Dawn versucht sich nicht nur zu beweisen, sondern auch das Geheimnis ihrer Vergangenheit zu lüften.

Das Spiel eignet sich für euch, wenn ... ihr eine faszinierende Open World erkunden wollt, in der Echtzeitkämpfe sowie viele Geheimnisse und Geschichten auf euch warten.

Das Spiel eignet sich nicht für euch, wenn ... ihr ein kleines Abenteuer sucht. Horizon Zero Dawn ist nämlich ein Spiel, in das ihr wirklich viel Zeit stecken müsst und auch solltet, um es voll auszukosten. Die Complete Edition liefert euch außerdem auch die Erweiterung The Frozen Wilds, was nochmal zusätzliche Spielstunden bedeutet.

Mehr zum Thema Horizon: Zero Dawn im Test - Meisterhafte Maschinenjagd von Tobias Veltin

Assassin’s Creed Odyssey Gold Edition (PS4)

0:30 Assassin's Creed Odyssey - Trailer zum großen Gratis-Wochenende - Trailer zum großen Gratis-Wochenende

Preis: 19,99 Euro statt 99,99 Euro (80% Rabatt)

19,99 Euro statt 99,99 Euro (80% Rabatt) Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Erstveröffentlichung: 5. Oktober 2018

Darum geht's: In AC Odyssey schlagt ihr euch entweder als Alexios oder Kassandra während des Peloponnesischen Kriegs durch das alte Griechenland und legt damit den Grundstein für Assassin's Creed Origins und den Beginn des Assassinen-Ordens.

Das Spiel eignet sich für euch, wenn ... ihr eine wunderschöne Welt per Schiff bereisen wollt und nichts gegen Rollenspiel-Elemente habt. Außerdem ist es ein gutes Angebot, falls ihr beide Bezahl-Erweiterungen sowie Assassin's Creed 3 Remastered und Assassin's Creed Liberation Remastered noch nichts besitzt und spielen wollt, da das alles Teil der Gold Edition ist.

Das Spiel eignet sich nicht für euch, wenn ... ihr mit der griechische Mythologie so gar nichts anfangen könnt und den klassische Templer-Assassinen-Konflikt erwartet.

The Division 2 (PS4)

2:27 The Division 2 - Story-Trailer: Die Geschichte vergisst nicht - Story-Trailer: Die Geschichte vergisst nicht

Preis: 4,49 Euro statt 29,99 Euro (85% Rabatt)

4,49 Euro statt 29,99 Euro (85% Rabatt) Genre: Loot-Shooter

Loot-Shooter Erstveröffentlichung: 15. März 2019

Darum geht's: Im sommerlichen Washington DC herrscht Monate nach dem Zusammenbruch der US-Regierung Chaos. Müll, Krankheit und Straßengangs stehen an der Tagesordnung. Wir versuchen als Teil der Division, einer Eliteeinheit, die Menschen zu beschützen.

Das Spiel eignet sich für euch, wenn ... der erste Teil mit seiner Loot-Mechanik schon etwas für euch war. Denn auch im Nachfolger dreht sich alles ums Schießen, Beute einsacken Ausrüstung verbessern.

Das Spiel eignet sich nicht für euch, wenn ... ihr keine Lust auf Klassen-Spezialisierungen sowie Koop und PvP habt. The Division bietet keine klassische Singleplayer-Erfahrung.

Mehr zum Thema The Division 2 im Test - So gewinnt man den Loot-Shooter-Wettkampf! von Robin Rüther

Weitere interessante Angebote im PS Store

Das ist natürlich nur eine kleine Auswahl der rabattierten Spiele. Der Sale hat noch viele weitere großen wie kleinen Titel und Zusatzinhalte wie DLCs zu bieten. Ist für euch hier also nichts dabei oder ihr sucht noch nach anderen Schnäppchen, habt ihr noch bis zum 25. Mai um 00:59 Uhr deutscher Zeit die Möglichkeit, euch durch den PS Store zu wühlen.

Ist im neuen Sale für euch etwas dabei? Könnt ihr vielleicht noch ein anderes Angebot, das wir nicht rausgepickt haben, wärmstens empfehlen? Dann immer rein damit in die Kommentare.