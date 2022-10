PS Store November Sale: Jetzt bis zu 85% Rabatt auf hunderte Spiele für PS4 + PS5 sichern

Der PlayStation Store hat heute seinen großen November Sale gestartet. Insgesamt gibt es 905 Sonderangebote für PS4 und PS5. Dabei handelt es sich um eine bunte Mischung, die von noch recht aktuellen AAA-Titeln aus 2022 wie Dying Light 2 über ältere, aber noch immer empfehlenswerte Megahits wie The Witcher 3 bis hin zu kleineren Indie-Geheimtipps wie Mortal Shell reicht. In diesem Artikel stellen wir euch zehn Highlights vor. Die Übersicht über alle Angebote des PSN Sales, der noch bis 1 Uhr morgens am 19. November läuft, findet ihr hier:

Dying Light 2 Deluxe Edition

Mit der Deluxe Edition von Dying Light 2 bekommt ihr neben dem Hauptspiel und Extras wie einem Skin-Paket, einem digitalen Artbook und dem Soundtrack auch den ersten Story-DLC namens Blood Ties, der am 10. November erscheinen soll. Dieser bringt neben einer neuen Geschichte auch ein neues Gebiet mit neuen Gegnern und Waffen mit. Das Anfang des Jahres erschienene Dying Light 2 ist ein Open-World-Zombiespiel, das sich von der Konkurrenz unter anderem durch sein Parkour-System abhebt, welches uns mit atemberaubender Geschwindigkeit über die Dächer der Stadt hetzen lässt. Für Spannung sorgt zudem der Umstand, dass die Zombies bei Nacht deutlich gefährlicher sind als tagsüber.

The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition

The Witcher 3: Wild Hunt gilt nach wie vor als der Maßstab, an dem sich heutige Open-World-Rollenspiele messen müssen. Das liegt nicht nur an der zum Release hervorragenden Grafik, die sich auch heute noch sehen lassen kann. Zu den Gründen für den Erfolg zählen sicherlich auch die düstere, glaubhaft wirkende Spielwelt und die vielen kleinen und großen Geschichten, die hier erzählt werden und die oft unerwartete und komplexe Wendungen nehmen. Mit der Game of the Year Edition bekommt ihr zudem eine gewaltige Spielzeit, da zu dem umfangreichen Hauptspiel auch noch die beiden Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine hinzukommen, die nochmal dutzende Stunden zusätzliche Spielzeit bringen.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Mit Jedi: Fallen Order bekommt ihr ein lange erwartetes Singleplayer-Abenteuer im Star-Wars-Universum jetzt satte 85 Prozent günstiger. Wir spielen den jungen Jedi Cal, der mit seinem Team und dessen Raumschiff Gebiete auf verschiedenen Planeten erkundet, die jede Menge Star-Wars-Atmosphäre versprühen. Nicht nur das verschachtelte Leveldesign, sondern auch das nahkampfbetonte Gameplay erinnern dabei an Spiele wie Dark Souls, auch wenn der Schwierigkeitsgrad deutlich niedriger ist. Wie es sich für einen echten Jedi gehört, verzichtet Cal nämlich auf Schusswaffen und verlässt sich ganz auf sein Lichtschwert und seine Machtkräfte. Gerade die Schwertduelle spielen sich spannend, auch dank der verschiedenen Schwerthaltungen.

Assassin’s Creed Odyssey Gold Edition

Mit der Gold Edition von Assassin’s Creed Odyssey bekommt ihr nicht nur das Hauptspiel und den Season Pass, sondern als Bonus auch noch die Remastered-Versionen von Assassin’s Creed III und Assassin’s Creed Liberation obendrauf. Assassin’s Creed Odyssey fasziniert vor allem durch seine riesige Spielwelt: Wir reisen quer durch das im verkleinerten Maßstab nachgebildete antike Griechenland, besuchen zahlreiche Sehenswürdigkeiten und lernen historische Persönlichkeiten kennen. Zwischen den kleinen Inseln bewegen wir uns mit unserem eigenen Schiff hin und her, Schiffskämpfe wie in Black Flag inklusive. Im Vergleich zum Vorgänger Origins hat Odyssey das Kampfsystem weiter verbessert und Multiple-Choice-Dialoge hinzugefügt.

Scarlet Nexus

Das JRPG Scarlet Nexus versetzt euch in eine Welt, in der die Wissenschaft dazu geführt hat, dass viele Menschen Superkräfte entwickelt haben. Einige von ihnen haben sich dadurch allerdings in gefährliche Mutanten verwandelt. Als junges Mitglieder einer Spezialeinheit ist es unsere Aufgabe, die Menschheit vor diesen Mutanten zu beschützen. Scarlet Nexus überzeugt dabei vor allem durch seine spektakulären Kämpfe im Hack&Slash-Stil. Mithilfe von telekinetischen Fähigkeiten können wir hier ganze Güterzüge auf Feinde werfen. Außerdem können wir uns der Fähigkeiten unserer Mitstreiter bedienen, die von Unsichtbarkeit bis hin zu Elementarzaubern reichen können. Die Story ist zwar auch interessant, aber nicht der Hauptgrund, weshalb man Scarlet Nexus spielen sollte.

Bloodstained: Ritual of the Night

Bloodstained: Ritual of the Night ist eine Art spiritueller Nachfolger der Catlevania-Reihe, die das Genre der Metroidvanias mitbegründet hat, und setzt dementsprechend natürlich auf die typischen verschachtelten 2D-Levels und die Mischung aus Platforming und fordernden Kämpfen. Trotz des neuen Anime-Stils wurde zudem auch das für Castlevania übliche düstere Szenario beibehalten: Wir spielen Miriam, die allein in eine Burg voller Dämonen eindringt, um die ganze Brut auszulöschen. Dabei kann sie nicht nur auf eine große Anzahl an Waffen, sondern auch auf eigene dämonische Kräfte und Spezialfähigkeiten zurückgreifen, die sich im Lauf der rund 20 Stunden umfassenden Spielzeit weiter ausbauen lassen.

Mortal Shell: Enhanced Edition

Das Action-Rollenspiel Mortal Shell hat sich sowohl bei seinem düsteren Artdesign als auch bei seinem fordernden Gameplay offenbar stark von Dark Souls inspirieren lassen. Es bringt aber auch eigene Ideen mit. Wir spielen nämlich ein Wesen, das zwar selbst im Kampf so gut wie nichts einstecken, aber dafür die Überreste gefallener Krieger und mit ihnen ihre Fähigkeiten übernehmen kann. Das verschafft uns unter anderem die Möglichkeit, während eines einzigen Durchgangs ganz verschiedene Spielstile auszuprobieren, ohne dafür immer wieder bei Null anfangen zu müssen. Die Enhanced Edition bringt vor allem grafische Verbesserungen für die PS5, etwa 4K-Auflösung, 60 fps und bessere Texturen.

The Ascent

Das im Frühjahr erschienene The Ascent bekommt ihr im PSN Sale zum halben Preis. Es handelt sich dabei um eine Mischung aus einem Top-Down-Shooter und einem Action-RPG im Stile eines Diablo. Wir befinden uns in der finsteren Metropole einer typischen Cyberpunk-Welt, in der nach einer Katastrophe plötzlich das Chaos ausbricht. Die Story ist eher simpel gehalten, stattdessen setzt The Ascent auf actionreiche Kämpfe mit vielen Waffen und Spezialfähigkeiten und auf hervorragendes Gunplay. Für die Langzeitmotivation sorgt das komplexe Fortschrittssystem. Wie üblich in dem Genre könnt ihr nicht nur allein, sondern auch im Koop spielen, und zwar in Teams aus bis zu vier Spieler*innen.

Far Cry New Dawn

Far Cry New Dawn führt euch zurück in das aus Far Cry 5 bekannte Hope County im US-Bundesstaat Montana. Durch eine nukleare Katastrophe hat sich dieses allerdings inzwischen etwas verändert, die Strahlung hat der Tier- und Pflanzenwelt leuchtende Farben verliehen. Außerdem machen wir nun auch Ausflüge in andere Gegenden wie die Wüste Arizonas. Spielerisch ändert das alles wenig: Wie üblich steht uns in dem First Person Shooter ein großes Arsenal an Waffen und Fahrzeugen zur Verfügung, um feindliche Stützpunkte anzugreifen und Missionen zu erfüllen. Dadurch haben wir einigen Freiraum für verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Wer einfach mehr Far Cry möchte, macht hier nichts falsch.

A Way Out

Falls ihr auf der Suche nach einem Spiel seid, das ihr zu zweit im Koop spielen könnt, solltet ihr A Way Out auf jeden Fall mal ausprobieren. Hier spielt ihr entweder lokal oder online zusammen, und zwar in beiden Fällen mit einem sich dynamisch verändernden Split Screen, der viel zur spektakulären Inszenierung des Action-Adventures beiträgt. Ihr übernehmt die Rollen zweier Krimineller, die zusammen einen Gefängnisausbruch planen und auch noch einige andere Abenteuer erleben. Das Gameplay vermischt Geschicklichkeitsübungen und Schleichpassagen mit kleinen Rätseln und Action-Einlagen. Besonders fordernd wird es selten, aber dafür ist es abwechslungsreich und bietet viele einprägsame Momente.