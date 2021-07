Black Desert Online ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Das Sandbox-MMO für PS4 und PS5 bekommt ihr bis zum 7. Juli in der günstigen Traveler Edition für 13,49 Euro statt 29,99 Euro. Auch die Explorer's und die Conqueror's Edition gibt es günstiger, und zwar für 22,49 Euro statt 49,99 Euro beziehungsweise für 39,99 Euro statt 99,99 Euro. Mit den teureren Editionen bekommt ihr mehr Perlen (Ingame-Währung) sowie zusätzliche Gegenstände und weitere Vorteile. Falls ihr Black Desert schon besitzt, könnt ihr jetzt Perlen 20 Prozent günstiger bekommen.

PlayStation Store: Black Desert für PS4 & PS5 im Angebot der Woche

Was ist Black Desert Online?

Sandbox-MMO: Bei Black Desert Online handelt es sich um ein Sandbox-MMO, das zwar durchaus jede Menge Quests und auch eine Story enthält, aber den Spieler:innen auch sehr viele Freiheiten lässt. Bis zu einem gewissen Grad muss man sich eigene Ziele setzen und erlebt dementsprechend eigene Geschichten. Dabei wird viel Wert auf eine glaubwürdig simulierte Spielwelt gelegt.

Spaßiges Monsterschnetzeln: Zu Beginn werdet ihr vermutlich erst mal ganz typisch Aufgaben für NPCs erledigen und jede Menge Monster schnetzeln. Das macht dank des flotte Kampfsystems mit seinen Kombo-Attacken eine Menge Spaß. Zudem gibt es spannende Charakterklassen, die sich sehr unterschiedlich spielen. Zunächst kommt man sehr gut allein zurecht, man muss sich keiner Gruppe anschließen. Der Fortschritt ist jedoch so oder so etwas zäh.

Fantasy-Betriebswirtschaft: Schon bald werdet ihr in einen weiteren wichtigen Bereich des Spiels eingeführt, nämlich Crafting und Handel. Wir können nicht nur selbst Rohstoffe abbauen und weiterverarbeiten, sondern ein richtiges Unternehmen erschaffen, indem wir Arbeiter einstellen, die für uns im großen Stil Waren produzieren. Damit das klappt, müssen wir allerdings für Obdach und Verpflegung unserer Angestellten sorgen. Für den Transport braucht man früher oder später Lasttiere, da unser Charakter selbst nicht sonderlich viel Gewicht aushält.

Gildenkriege: Später im Spiel rücken PvP-Kämpfe in den Vordergrund. Ihr könnt euch einer Gilde anschließen und mit anderen Gilden Krieg um Territorien führen. Man kann sogar Burgen bauen und erobern. Falls euch PvP nicht so liegt, könnt ihr euch natürlich auch weiterhin unternehmerisch betätigen oder einsam die Welt durchstreifen. Dann verpasst ihr aber einen der spannendsten Aspekte von Black Desert.

Fazit: Black Desert Online ist ein sehr vielseitiges und komplexes MMO und damit genau das Richtige für diejenigen, die sich richtig in eine glaubwürdige Welt hineinversetzen und in ihr eine glaubhafte Rolle spielen möchten. Die Langzeitmotivation ist gewaltig, zumal Black Desert regelmäßig erweitert und verbessert wird. Falls ihr allerdings einfach nur ein paar Abenteuer in einer Fantasy-Welt erleben möchtet, gibt es dafür andere Spiele, bei denen ihr euch nicht in so viele Mechaniken einarbeiten müsst und die einen deutlich schnelleren Spielfortschritt bieten.

PlayStation Store: Black Desert für PS4 & PS5 im Angebot der Woche