Ark: Survival Evolved ist das neue Angebot der Woche für PS4 und PS5 im PlayStation Store. Das Dinosaurier-Survivalspiel gibt es bis zum nächsten Mittwoch für 9,89 Euro statt 29,99 Euro und somit 67 Prozent günstiger. Auch den Ark: Survival Evolved Season Pass sowie den Ark: Genesis Season Pass gibt es günstiger, nämlich für 15,99 Euro statt 24,99 Euro beziehungsweise für 23,99 Euro statt 29,99 Euro. Falls ihr gleich alles zusammen haben wollt, könnt ihr euch für 47,99 Euro statt 59,99 Euro die Ark: Ultimate Survivor Edition holen. All diese Angebote findet ihr hier:

Was bieten Ark: Survival Evolved und die Season Passes?

Ark: Survival Evolved: Im Hauptspiel Ark: Survival Evolved erwachen wir nackt am Strand einer einsamen Insel, die auf den ersten Blick idyllisch wirkt, aber von zahlreichen mal mehr, mal weniger gefährlichen Dinosauriern und Urzeitwesen bevölkert wird. Zunächst sind wir ganz mit Überleben beschäftigt, doch mit der Zeit lernen wir dazu, bauen komplexe Gebäude und Waffen und können die Dinos erlegen oder sie sogar zähmen. Es gibt auch eine Story, von der man zunächst nur Bruchstücke wahrnimmt, die mit der Zeit aber immer komplexer wird.

Ark: Survival Evolved Season Pass: Der ursprüngliche Season Pass zum Survivalspiel enthält drei Erweiterungen: Scorched Earth schickt uns in eine Wüstenwelt, in der Drachen ihr Unwesen treiben. In Abberation erkunden wir die Geheimnisse tiefer und weitverzweigter Höhlensysteme. Extinction lässt euch in einer postapokalyptischen Version der Erde gegen riesige Titanen antreten.

Ark: Genesis Season Pass: Der Genesis Season Pass enthält beide Teile der großen Genesis-Erweiterung. Genesis bietet eine völlig neue Spielwelt auf einem fremdartigen Planeten mit einzigartigen Landschaften und natürlich jede Menge neuen und gefährlichen Kreaturen. Zugleich schließt Genesis mit seinen storybasierten Missionen die Geschichte von Ark ab, die sich vom Hauptspiel über die älteren Erweiterungen bis hierher erstreckt.