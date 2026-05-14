Neuer PS Store Sale mit über 4000 Angeboten und bis zu 90% Rabatt gestartet: Das sind unsere 10 Schnäppchen-Highlights

Im neuen PS Store Sale sind wieder mal über 4000 Angebote aufgeschlagen. Ganz schön mühsam, sich da komplett durchzuwühlen. Darum haben wir das für euch erledigt und zehn ganz unterschiedliche Spiele herausgesucht, die wir euch empfehlen möchten.
Wie lange läuft der Sale? Die meisten Angebote sind bis zum 27. Mai verfügbar.
Das sind unsere 10 Empfehlungen aus dem PS Store Sale mitsamt Rabatten
- Minishoot Adventures: 10,49 Euro statt 14,99 Euro (30% Rabatt)
- Yakuza: Like a Dragon Legendary Hero Edition 11,99 Euro statt 24,99 Euro (60% Rabatt)
- Mortal Shell: Enhanced Edition: 2,99 Euro statt 29,99 Euro (90% Rabatt)
- Planet of Lana: 5,99 Euro oder 4,99 Euro mit PS Plus statt 19,99 Euro (70/75% Rabatt)
- Kingdom Come: Deliverance: 5,99 Euro statt 29,99 Euro (80% Rabatt)
- Wavetale: 4,49 Euro oder 2,99 Euro mit PS Plus statt 29,99 Euro (85/90% Rabatt)
- Wolfenstein: The New Order: 4,99 Euro statt 19,99 Euro (75% Rabatt)
- The Entropy Center: 5,74 Euro statt 24,99 Euro (77% Rabatt)
- Withering Rooms: 9,24 Euro statt 24,99 Euro (63% Rabatt)
- Metro Exodus Gold Edition: 5,99 Euro statt 39,99 Euro (85% Rabatt)
Da ist eigentlich alles dabei: Mit Minishoot Adventures ein ganz aktuelles Spiel, das euch Kollege Tobi besonders ans Herz legen kann. Daneben haben wir weitere Titel, die ihr vielleicht nicht kennt, in die Liste gepackt: das Cozy Game Wavetale und den Roguelike-Horror Withering Rooms. Auf der nächsten Seite des Artikels stellen wir euch ein weiteres Sale-Highlight vor.
Wer sich aufs neue Metro freut, kann Exodus jetzt günstig nachholen
Erst kürzlich wurde mit Metro 2039 das nächste Spiel in der Metro-Reihe angekündigt, die auf den Büchern von Dmitri Alexejewitsch Gluchowski basiert. Der erste Trailer war extrem düster und machte deutlich, dass das Entwicklerteam nicht vor schweren Themen zurückschreckt. Außerdem soll es wieder zurück zu den Wurzeln und damit in die Tunnel gehen.
Falls ihr aber den Vorgänger nachholen wollt, der euch die Oberfläche ausgiebig erkunden lässt, dann habt ihr jetzt im Sale eine gute Gelegenheit dazu. Auf Opencritic steht der Horror-Shooter bei einer guten 83, wer aber das beengte Gefühl in den schmalen Korridoren der ersten Teile besonders geschätzt hat, wird hier womöglich enttäuscht. Mehr zum Nachfolger lest ihr im Artikel oben.
Wie sieht es bei euch aus? Ist was Interessantes für euch in unserer Liste dabei? Oder habt ihr womöglich selbst ein Angebot entdeckt, das ihr der Community empfehlen wollt?
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