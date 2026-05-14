Neuer PS Store Sale mit über 4000 Angeboten und bis zu 90% Rabatt gestartet: Das sind unsere 10 Schnäppchen-Highlights

Der Vorgänger zum neuen Metro-Spiel ist gerade unter anderem sehr günstig zu haben.

Im neuen PS Store Sale sind wieder mal über 4000 Angebote aufgeschlagen. Ganz schön mühsam, sich da komplett durchzuwühlen. Darum haben wir das für euch erledigt und zehn ganz unterschiedliche Spiele herausgesucht, die wir euch empfehlen möchten.

Wie lange läuft der Sale? Die meisten Angebote sind bis zum 27. Mai verfügbar.

Das sind unsere 10 Empfehlungen aus dem PS Store Sale mitsamt Rabatten

3:57 Wie viel Horror steckt in Metro Exodus? - Artjom stellt sich die Welt als Albtraum vor (CGI-Trailer) - Artjom stellt sich die Welt als Albtraum vor (CGI-Trailer)

Autoplay

Da ist eigentlich alles dabei: Mit Minishoot Adventures ein ganz aktuelles Spiel, das euch Kollege Tobi besonders ans Herz legen kann. Daneben haben wir weitere Titel, die ihr vielleicht nicht kennt, in die Liste gepackt: das Cozy Game Wavetale und den Roguelike-Horror Withering Rooms. Auf der nächsten Seite des Artikels stellen wir euch ein weiteres Sale-Highlight vor.

Mehr zum Thema Dieses ungewöhnliche Zelda-Like hat mich kalt erwischt - und ist bislang mein liebstes Spiel des Jahres von Tobias Veltin

Wer sich aufs neue Metro freut, kann Exodus jetzt günstig nachholen

Erst kürzlich wurde mit Metro 2039 das nächste Spiel in der Metro-Reihe angekündigt, die auf den Büchern von Dmitri Alexejewitsch Gluchowski basiert. Der erste Trailer war extrem düster und machte deutlich, dass das Entwicklerteam nicht vor schweren Themen zurückschreckt. Außerdem soll es wieder zurück zu den Wurzeln und damit in die Tunnel gehen.

Falls ihr aber den Vorgänger nachholen wollt, der euch die Oberfläche ausgiebig erkunden lässt, dann habt ihr jetzt im Sale eine gute Gelegenheit dazu. Auf Opencritic steht der Horror-Shooter bei einer guten 83, wer aber das beengte Gefühl in den schmalen Korridoren der ersten Teile besonders geschätzt hat, wird hier womöglich enttäuscht. Mehr zum Nachfolger lest ihr im Artikel oben.

Wie sieht es bei euch aus? Ist was Interessantes für euch in unserer Liste dabei? Oder habt ihr womöglich selbst ein Angebot entdeckt, das ihr der Community empfehlen wollt?