Mega PS Store-Sale mit knapp 2000 Angeboten für PS5/PS4 mit bis zu 92% Rabatt gestartet

Hände hoch, Geld her, das ist kein Überfall! Stattdessen ein Sale, und zwar im PS Store, unter anderem mit RDR 2.

Im PlayStation Store gibt es regelmäßig Sales mit mehr oder weniger dicken Rabatten. Manchmal bekommen alle mit einem PS Plus-Abo sogar den doppelten Preisnachlass und genau so ein Sale läuft jetzt gerade wieder.

Zahlt ihr also sowieso schon für PS Plus, könnten sich manche Titel so richtig lohnen. Andere waren wiederum manchmal auch schon ohne PS Plus so billig und sind keine besonderen Schnäppchen.

PS Store-Sale gibt doppelte Prozente auf RDR 2, GTA 5 und viele mehr – wenn ihr PS Plus habt

Darum geht's: Wer eine PS4 oder PS5 samt PS Plus-Abo besitzt und bestimmte Titel schon länger auf der Wunschliste hat, sollte einen Blick in den PlayStation Store werfen. Dort läuft jetzt nämlich wieder eine Rabatt-Aktion, die sich für Abonnent*innen doppelt lohnt.

So funktioniert's: Eine ganze Menge Titel sind um unterschiedlich hohe Prozente im Preis reduziert und wer das Abo hat, kann diese Prozente gleich doppelt abziehen.

Bis zu 92% Rabatt: Es gibt mit Need for Speed Heat ein Spiel, das auf einen besonders hohen Rabatt kommt. Wer PS Plus hat, kann den 46%-Preisnachlass nämlich auf stolze 92% Rabatt verdoppeln und muss dann nur noch 5,59 € zahlen.

Highlights mit doppeltem PS Plus-Rabatt:

Wie lange läuft der Summer Sale? Die Angebote sind bis zum 14. September um 00:59 Uhr gültig.

Wo finde ich den Sale? Im PS Store auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Ihr könnt den Store aber auch über den Browser oder die offizielle PlayStation-App erreichen und die Spiele dort kaufen.

Einziger Wermutstropfen: Bei manchen Spielen ergibt sich trotz des doppelten PS Plus-Rabatts kein besonders niedriger Preis beziehungsweise kein Rabatt, den es so nicht schon einmal gegeben hätte. Far Cry 6 war zum Beispiel auch ohne PS Plus bereits auf 24,99 Euro reduziert und kostet jetzt mit PS Plus-Doppelrabatt 25,99 Euro. Anno 1800 war ebenfalls schon für 25,99 zu haben und liegt jetzt mit PS Plus-Abo bei 26,39.

Sony hat die Preisgestaltung also teilweise wohl einfach so angepasst, dass die doppelten PS Plus-Rabatte jetzt in etwa dem entsprechen, was die Spiele in bisherigen Sales sowieso oft schon gekostet haben. Bei manchen Titeln wie Borderlands 3 oder It Takes Two ergibt sich aber zumindest ein kleinerer Preisvorteil gegenüber früheren Sales ohne PS Plus-Bonus.

Sale-Empfehlungen der Redaktion

Dragon Ball FighterZ - FighterZ Edition

4:46 Dragon Ball FighterZ - Test-Video zum Anime-Prügler - Test-Video zum Anime-Prügler

Preis: 15,99 Euro statt 99,99 Euro mit PS Plus

15,99 Euro statt 99,99 Euro mit PS Plus Rabatt: 84 Prozent mit PS Plus, 42 ohne

84 Prozent mit PS Plus, 42 ohne Genre: Anime-Fighting Game

Dragon Ball FighterZ bleibt auch Jahre nach Release noch immer das vielleicht beste Anime-Spiel. Kein anderer Titel schafft es, die Essenz des Franchises so gelungen auf die Monitore zu bringen – und kaum ein Prügelspiel macht so unglaublich viel Laune wie dieses, ganz allgemein. Egal, ob ihr geübte Veteranen oder einfach nur Anime-Fans seid, hier kommt richtig viel Vergnügen auf.

Glaubt nicht mir, glaubt dem GamePro-Test:

Marvel's Midnight Suns

2:23 Marvel's Midnight Suns - Im Launch-Trailer wird der Hulk zum Bösewicht - Im Launch-Trailer wird der Hulk zum Bösewicht

Preis: 27,99 Euro statt 69,99 Euro mit PS Plus

27,99 Euro statt 69,99 Euro mit PS Plus Rabatt: 60 Prozent mit PS Plus, 30 ohne

60 Prozent mit PS Plus, 30 ohne Genre: Rundentaktik

Marvel's Midnight Suns bringt XCOM und die Comic-Held*innen des Marvel-Universums zusammen. Dabei kommt ein überraschend spaßiger wie spannender Taktik-Mix heraus, der nebenbei auch noch eine coole Story erzählt und haufenweise Kult-Charaktere mit an Bord hat. Wer rundenbasierte Kämpfe will, nicht mehr länger auf Baldur's Gate 3 warten kann und ein Faible für Blade, Wolverine, Iron Man und Co. hat, ist hier goldrichtig.

Selbstverständlich handelt es sich bei den hier aufgeführten Spiele nur um einen Bruchteil der knapp 2000 Angebote, die es jetzt im PS Store-Sale gibt. Neben vielen Spielen sind natürlich auch zahlreiche Erweiterungen und DLCs im Angebot. Es lohnt sich aktuell also ganz besonders, ein bisschen bei den Rabatten zu stöbern.

Habt ihr ein passendes Angebot für euch gefunden oder noch einen weiteren Tipp für die Community?