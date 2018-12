PS Store - Sonys große Weihnachts-Aktion geht in die nächste Runde (Anzeige)

Nachdem Anfang des Monats bereits zahlreiche große Titel im PlayStation Store stark rabattiert wurden, startet Sony jetzt die zwei Runde seiner Weihnachts-Angebote. Mit dabei sind dieses Mal Rabatte auf FIFA 19, God of War, Shadow of the Tomb Raider und Black Ops 4.