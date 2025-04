Bis zu 95% Rabatt: Im PS Store bekommt ihr 2 Action-Adventures mit richtig guten Steam-Bewertungen schon ab 1,99 Euro

In Figment 2 geht es um die Tiefen des Verstands, aber auch um Musik.

Wollt ihr beim aktuellen PS Store Sale richtig günstige Spiele abstauben und Titel nachholen, dann ist es gar nicht so leicht, bei all den Angeboten den Überblick zu behalten. Bei diesen beiden Spielen könnten wir uns außerdem vorstellen, dass ihr sie noch gar nicht kennt.

Als PS Plus-Mitglied könnt ihr gleich Teil 1 und 2 der Reihe zusammen für unter 2 Euro abstauben. Aber keine Sorge: Auch ohne Mitgliedschaft im Abo Service kommt ihr richtig günstig weg.

Spiele: Figment 1 und Figment 2: Creed Valley

und Angebot: 1,99 Euro mit PS Plus, sonst 3,99 Euro (Standardpreis: 39,99 Euro, das sind 95%, beziehungsweise 90% Rabatt)

1,99 Euro mit PS Plus, sonst 3,99 Euro (Standardpreis: 39,99 Euro, das sind 95%, beziehungsweise 90% Rabatt) gültig bis: 24. April

Das sind die beiden Spiele im Bundle

Figment 1 und 2 sind Action-Adventures in kreativen, bunten Welten voller Humor, wobei aber auch durchaus ernstere Töne angeschlagen werden, schließlich geht es um den Verstand und Themen wie Ängste, Depression und Traumata klingen durch.

Die Geschichten der Spiele drehen sich um die beiden Freunde Dusty und Piper, die gefährliche und surreale Abenteuer bestreiten, Kämpfe gegen fiese Monster, Rätsel und musikalische Showdowns inklusive.

Figment

1:46 Figment - Gameplay-Trailer zum musikalischen Action-Adventure - Gameplay-Trailer zum musikalischen Action-Adventure

Autoplay

Releasejahr: 2017

2017 Steam-Wertung: 87% positiv

87% positiv Opencritic:: 79

In der hübschen handgemalten Welt muss der mürrische Dusty sich seinen Ängsten stellen, die ihn in Form von albtraumhaften Kreaturen quälen. Auf der Suche nach dem verlorengegangenen Mut steht ihm der stets optimistische Piper zur Seite.

Figment 2: Creed Valley

0:34 Figment 2 - Musikalisches Adventure wird auf Switch fortgesetzt und bekommt heute eine Demo - Musikalisches Adventure wird auf Switch fortgesetzt und bekommt heute eine Demo

Releasejahr: 2023

2023 Steam-Wertung: 94% positiv

94% positiv Opencritic:: 72

In Figment 2 müssen Dusty und Piper erneut eine gefährliche Reise durch den Verstand bestreiten und dabei so manchen Bosskampf absolvieren. Dieses Mal könnt ihr das Abenteuer aber auch tatsächlich im lokalen Koop erleben.

Für wen lohnt sich das Bundle und für wen nicht?

Zunächst mal gilt zu sagen, dass es sich bei beiden Titeln eher um kurze Abenteuer-Happen handelt, für die ihr jeweils nicht mehr als um die fünf Stunden einrechnen solltet. Zudem solltet ihr kein sehr tiefgreifendes Kampfsystem erwarten.

Bei manchen Kritiker*innen kommen beide Spiele mit ihrer Thematik, der Story und dem charmanten Look gut an, andere vermissen dagegen ganz besondere Highlights. Sucht ihr gerade was für zwischendurch und fühlt euch durch Look und das Thema angesprochen, könnt ihr jetzt besonders günstig zugreifen.

Kanntet ihr die beiden Spiele schon und könnten sie etwas für euch sein?