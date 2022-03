Der PlayStation Store hat Wochenendangebote für PS4 und PS5 gestartet. Dabei handelt es sich um Spiele des Publishers Take 2 und seiner Marken Rockstar, 2K und Private Division, einschließlich großer Open-World-Hits wie GTA 5 und Red Dead Redemption 2. Die Deals laufen noch bis 1 Uhr morgens am 8. März. In diesem Artikel stellen wir euch die Highlights kurz vor. Die Übersicht über alle Wochenendangebote findet ihr hier:

Red Dead Redemption 2

Bei Red Dead Redemption 2 dürfte es sich um den größten Open-World-Hit der PS4-Generation handeln. Das Westernepos zeichnet sich vor allem durch seine riesige und sehr glaubwürdig wirkende Spielwelt aus, die mit ihren Wüsten, Wäldern und schneebedeckten Berggipfeln nochmal deutlich abwechslungsreicher geraten ist als im ersten Teil. Aber auch die Story, die sich um eine der letzten großen Outlaw-Banden im Jahr 1899 dreht, ist sehr spannend geraten und profitiert davon, dass Red Dead Redemption 2 sich die Zeit nimmt, um auch Nebenfiguren mit einer eigenen Persönlichkeit auszustatten. Das Gameplay bietet neben wilden Schießereien und Überfällen auch ruhigere Phasen, in denen wir die Welt erkunden oder uns mit Nebenaktivitäten beschäftigen.

GTA 5 Premium Edition

GTA 5 bekommt ihr in der Premium Edition günstiger, die neben dem Hauptspiel auch das Criminal Enterprise Starter Pack und verschiedene Zusatzinhalte für GTA Online enthält. Zum Spiel selbst, das sich auch achteinhalb Jahre nach seinem ursprünglichen Release noch immer großer Beliebtheit erfreut, muss man wohl nicht mehr viel sagen. In der Kampagne schlüpft ihr abwechselnd in die Rollen der drei Schwerkriminellen Trevor, Michael und Franklin, die sich in ihrem Charakter und ihrer Herkunft stark unterscheiden, und versucht, euch die Metropole Los Santos oder besser gleich den ganzen fiktiven Bundesstaat San Andreas unter den Nagel zu reißen. Bis heute beeindruckt GTA 5 durch seine riesige und trotzdem detailliert und vielfältige Spielwelt.

Mafia Definitive Edition

Bei der Mafia Definitive Edition handelt es sich nicht nur um ein leicht aufgehübschtes Remaster, sondern um ein vollständiges Remake des Open-World-Klassikers auf neuer technischer Grundlage. Aber die Neuauflage ist nicht nur deutlich hübscher als das Original von 2002, auch die Dialoge wurden neu vertont und die Zwischensequenzen ausgebaut und deutlich aufwendiger inszeniert. Spielerisch bleibt das neue Mafia der Vorlage trotzdem im Wesentlichen treu: Es handelt sich um ein Open-World-Spiel aus einer Zeit, als die Story noch mehr im Mittelpunkt stand und die Spielwelt nicht mit Nebenaufgaben und Sammelobjekten vollgestopft war. Das kann man mögen oder nicht, aber es ist jedenfalls eine wohltuende Abwechslung. Für 10 Euro mehr könnt ihr euch übrigens auch die Mafia Trilogy holen.

Borderlands 3

Borderlands 3 könnt ihr euch entweder in der Standardversion für PS4 und PS5 oder in der Super Deluxe Edition mit Season Pass und weiteren Zusatzinhalten holen. Wie schon in den Vorgängern liefert ihr euch auch in Borderlands 3 heiße Feuergefechte in einer bunten Science-Fiction-Welt, wobei die Suche nach besseren Waffen und Ausrüstung im Vordergrund steht. Durch die größere Vielfalt an Waffen ist die Beutejagd noch motivierender. Der makabere Humor, für den die Reihe bislang bekannt war, zündet diesmal nicht immer, aber dafür punktet Borderlands 3 durch seinen weit größeren Umfang und sein erweitertes Skillsystem. Jede Klasse hat nun drei verschiedene Action-Skills, was für mehr Abwechslung sorgt.

The Outer Worlds

Bei dem von Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity) entwickelten und von Take 2s Indie-Label Private Division veröffentlichen The Outer Worlds handelt es sich um ein Science-Fiction-Rollenspiel. In einer dystopischen Zukunft, in der Konzerne die Macht übernommen haben und Menschenleben wenig zählen, erkunden wir Gebiete auf verschiedenen fremden Planeten und liefern uns im Stil eines First-Person-Shooters Kämpfe gegen Menschen, Außerirdische und Monster. Die meisten Missionen bieten allerdings durch Schleichen oder Diplomatie auch friedliche Lösungsmöglichkeiten. Neben dem Hauptspiel könnt ihr auch verschiedene DLCs und den Season Pass günstiger bekommen.

Sid Meier’s Civilization 6

Falls ihr nach einem Strategiespiel sucht, in dem ihr hunderte von Spielstunden verbringen könnt, dann ist Sid Meier’s Civilization 6 womöglich das Richtige für euch. Wie immer in der Reihe geht es darum, eine Zivilisation über verschiedene Zeitalter hinweg, von ihren primitiven Anfängen bis hin ins moderne Informationszeitalter, zur Vorherrschaft über die Welt zu führen. Dabei müssen wir aber nicht den kriegerischen Weg wählen. Auch Wissenschaft, Kultur und Diplomatie können beispielsweise zum Sieg führen. Schon in der Standardversion ist Civilization 6 ziemlich komplex. Falls euch das nicht reicht, könnt ihr euch im Sale auch noch das Anthology Upgrade mit den Add-Ons Rise and Fall und Gathering Storm sowie verschiedenen DLC-Paketen holen.