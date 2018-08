PS-Summer-Sale - Die günstigsten Erweiterungen für eure Lieblingsspiele auf der PlayStation. (Advertorial)

Die Hälfte der diesjährigen PlayStation Summer Sale-Aktion ist um. Die reduzierten Spiel-Highlights, Plus-Angebote und VR-Hits haben wir euch bereits kurz vorgestellt, deshalb widmen wir uns jetzt um die Addons, die ebenfalls teilweise stark reduziert sind und präsentieren euch eine kleine Auswahl der rabattierten Zusatzinhalte.

Nioh Season Pass (10,99€ statt 24,99€)

Mit dem Season Pass von Nioh erhaltet ihr Zugang zu allen drei DLCs, die bisher für das knallharte Samurai-Rollenspiel erschienen sind. Drin enthalten sind die Erweiterungen Ende des Blutvergießens, Unbeugsame Ehre und Drache des Nordens. Wer mit Nioh seine Freude hatte oder sich das Souls-like vor kurzem erst gekauft hat, sollte einen Blick auf die herausfordernden Zusatzlevel werfen.

Nioh Season Pass im PS Store

Assassin's Creed: Origins Season Pass (24,99€ statt 39,99€)

Mit Assassin's Creed: Origins konnte Ubisoft der beliebten Assassinen-Reihe neuen Schwung verpasst. Für die Erweiterungen hält der Entwickler sein Momentum deshalb bei und veröffentlichte mit Die Verborgenen und Der Fluch des Pharaos zwei neue Regionen des alten Ägypten, die mit neuen Aufgaben, Ausrüstungen und Geheimnissen vollgepackt sind. Neben den beiden großen DLCs, erhaltet ihr mit dem Season Pass auch die beiden Anpassungspakete Römischer Zenturio und Horus.

Assassin's Creed: Origins im PS Store

Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds (9,99€ statt 19,99€)

Eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre braucht auch eines der besten Addons der letzten Jahre. Dieses Versprechen erfüllt Horizon Zero Dawn mit seiner Erweiterung The Frozen Wilds, die euch, wie es der Name bereits verrät, in schneebedeckten Berge und Täler führt. Wer nicht genug von Aloy und ihrer Geschichte haben kann, sollte sich Frozen Wilds nicht entgehen lassen.

The Frozen Wilds im PS Store

The Witcher 3 Expansion Pass (12,49€ statt 24,99€)

Wenn eine Addon fast genauso viele Game of the Year-Auszeichnungen abräumt wie schon das grandiose Hauptspiel, muss man zum Thema Qualität wohl kaum noch ein Wort verlieren. Dennoch sei an dieser Stelle gesagt, dass jeder, der The Witcher 3 mochte fast schon dazu verpflichtet ist die großartigen Addons Hearts of Stone und Blood and Wine auszuprobieren. Wer diese beiden Vorzeige-Addons noch nicht gespielt hat, kann das jetzt mit dem Expansion Pass von The Witcher 3: Wild Hunt nachhole.

The Witcher 3 Expansion Pass im PS Store

Dragon Ball FighterZ - FighterZ Pass (23,99€ statt 34,99€)

Das Dragon Ball-Universum wimmelt bekanntlich vor großen Kämpfern und ikonischen Charakteren. Mit dem FighterZ Pass könnt ihr den ohnehin schon üppigen Kader in Dragon Ball FighterZ noch einmal um acht Charaktere Erweitern. Mit dabei ist unter anderem der legendäre Super-Saiyajin Broly, Son-Gokus Vater Bardock oder die Verschmelzung aus Son-Goku und Vegeta Vegito, die ihr mit dem FighterZ Pass freischaltet.

Der FighterZ Pass im PS Store

Die Sims 4 Erweiterungen

Zum Schluss hat Sony auch der Lebenssimulation Die Sims 4 eine ganze Menge rabattierter Angebote verpasst:

Ihr habt nichts gefunden, was euch zusagt? Dann stöbert doch einfach selbst im Summer-Sale-Katalog.